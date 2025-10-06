Từng được kỳ vọng 'kế nhiệm' Tăng Thanh Hà thành 'ngọc nữ' điện ảnh, nữ diễn viên - bà chủ khu du lịch sinh thái trang trí biệt thự rộng 1.000m2 lộng lẫy đón Trung thu
GĐXH - Trên trang cá nhân của mình, Vân Trang khiến dân tình trầm trồ khi quay lại cảnh decor từng góc trong biệt thự. Được biết, cô và gia đình hiện đang sống trong căn biệt thự rộng 1.000m2 ở phường Tân Phong, TP.HCM.
Vân Trang sinh năm 1990, là một trong những nữ diễn viên thực lực của làng giải trí Việt. Tên tuổi cô gắn liền với nhiều bộ phim đình đám như Cô dâu đại chiến, Thiên mệnh anh hùng, Scandal, Gia đình phép thuật, Ván bài tình yêu, Lối sống sai lầm... Một thời, Vân Trang được đánh giá sẽ "kế nhiệm" Tăng Thanh Hà trở thành "ngọc nữ" của điện ảnh Việt.
Căn biệt thự của Vân Trang có gam màu trắng chủ đạo, được thiết kế biệt thự theo phong cách nghỉ dưỡng. Xung quanh nhà và sân thượng, cô cho phủ đầy cây xanh; phòng khách, phòng ngủ đều là không gian mở, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.
Thông thường trong nhà, Vân Trang bài trí để mỗi người có không gian riêng song vẫn đảm bảo sự kết nối. Cô bố trí phòng khách thông tầng hay sắp đặt những khoảng nghỉ với ghế dài đủ cho vợ chồng, con cái, thậm chí là tiệc nướng, trà chiều với bạn bè.
Tuy nhiên nhân dịp Tết Trung thu đến gần, nhà có con nhỏ nên Vân Trang cũng mong muốn thay đổi lại không gian để các con có chỗ vui chơi, tạo không khí đầm ấm cho gia đình. Nữ diễn viên tự mình bắc thang, tự tay treo từng chiếc đèn ông sao lên trần nhà. Cô sử dụng hàng chục chiếc đèn, treo thả từ trên cao xuống để tạo thành một bức tường “sống ảo” y hệt trong các studio.
Cô tự bắc thang, trèo lên cao để gắn từng chiếc đèn ông sao
Mỗi góc nhà đều được trang trí tỉ mẩn với rất nhiều đèn lồng, hoa,...
Ngoài biệt thự này, vợ chồng Vân Trang còn sở hữu miệt vườn lên tới hơn 50.000m2. Cơ ngơi này của nữ diễn viên lấy cảm hứng từ tuổi thơ. Dù được xây dựng hoành tráng và quy mô nhưng ai nấy sẽ bất ngờ khi biết nơi đây ban đầu chỉ là khu vui chơi cho các con của cô.
Khu vườn sinh thái nằm ngay bên cạnh một con sông yên ả ở Tiền Giang. Nội thất đều được làm bằng gỗ, tre, nứa. Xung quanh nơi này được che phủ bởi cây xanh nên trông vô cùng mát mẻ, thoáng đãng. Nữ diễn viên giữ nguyên hệ sinh thái ban đầu để mọi thứ tự nhiên nhất có thể.
Bên cạnh đó, người đẹp cải tạo, xây dựng thêm một số hạng mục khác để không gian thêm phong phú, phù hợp với nhu cầu của các thành viên trong gia đình.
Diễn viên Vân Trang muốn xây dựng khu vườn sinh thái để gia đình có nơi nghỉ dưỡng.
Khi rảnh rỗi, gia đình Vân Trang về khu vườn này thư giãn.
Không gian gần gũi thiên nhiên thích hợp để cả gia đình về nghỉ dưỡng sau những giờ học tập, làm việc căng thẳng.
Nữ diễn viên bỏ tâm tư cải tạo rất nhiều hạng mục cho cơ ngơi này. Khi rảnh rỗi, Vân Trang cùng gia đình nhỏ của mình về khu vườn này để thư giãn, ngồi trên thuyền đi dạo trên sông và hòa mình vào không gian thiên nhiên. Đáng nói hơn, nữ diễn viên còn cho con gái trải nghiệm trò chơi tuổi thơ của trẻ em miền Tây như vớt lục bình, lên chơi "nhà chòi" khiến nhóc tì vô cùng thích thú.
