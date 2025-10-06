Mới nhất
Từng được kỳ vọng 'kế nhiệm' Tăng Thanh Hà thành 'ngọc nữ' điện ảnh, nữ diễn viên - bà chủ khu du lịch sinh thái trang trí biệt thự rộng 1.000m2 lộng lẫy đón Trung thu

Thứ hai, 13:36 06/10/2025
GĐXH - Trên trang cá nhân của mình, Vân Trang khiến dân tình trầm trồ khi quay lại cảnh decor từng góc trong biệt thự. Được biết, cô và gia đình hiện đang sống trong căn biệt thự rộng 1.000m2 ở phường Tân Phong, TP.HCM.

Vân Trang sinh năm 1990, là một trong những nữ diễn viên thực lực của làng giải trí Việt. Tên tuổi cô gắn liền với nhiều bộ phim đình đám như Cô dâu đại chiến, Thiên mệnh anh hùng, Scandal, Gia đình phép thuật, Ván bài tình yêu, Lối sống sai lầm... Một thời, Vân Trang được đánh giá sẽ "kế nhiệm" Tăng Thanh Hà trở thành "ngọc nữ" của điện ảnh Việt. 

Căn biệt thự của Vân Trang có gam màu trắng chủ đạo, được thiết kế biệt thự theo phong cách nghỉ dưỡng. Xung quanh nhà và sân thượng, cô cho phủ đầy cây xanh; phòng khách, phòng ngủ đều là không gian mở, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Thông thường trong nhà, Vân Trang bài trí để mỗi người có không gian riêng song vẫn đảm bảo sự kết nối. Cô bố trí phòng khách thông tầng hay sắp đặt những khoảng nghỉ với ghế dài đủ cho vợ chồng, con cái, thậm chí là tiệc nướng, trà chiều với bạn bè.

Tuy nhiên nhân dịp Tết Trung thu đến gần, nhà có con nhỏ nên Vân Trang cũng mong muốn thay đổi lại không gian để các con có chỗ vui chơi, tạo không khí đầm ấm cho gia đình. Nữ diễn viên tự mình bắc thang, tự tay treo từng chiếc đèn ông sao lên trần nhà. Cô sử dụng hàng chục chiếc đèn, treo thả từ trên cao xuống để tạo thành một bức tường “sống ảo” y hệt trong các studio.

Vân Trang và căn biệt thự 1 . 000 M2 lộng lẫy đón Trung thu bên gia đình - Ảnh 1.
Vân Trang và căn biệt thự 1 . 000 M2 lộng lẫy đón Trung thu bên gia đình - Ảnh 2.

Cô tự bắc thang, trèo lên cao để gắn từng chiếc đèn ông sao

Vân Trang và căn biệt thự 1 . 000 M2 lộng lẫy đón Trung thu bên gia đình - Ảnh 3.
Vân Trang và căn biệt thự 1 . 000 M2 lộng lẫy đón Trung thu bên gia đình - Ảnh 4.

Mỗi góc nhà đều được trang trí tỉ mẩn với rất nhiều đèn lồng, hoa,...

Vân Trang và căn biệt thự 1 . 000 M2 lộng lẫy đón Trung thu bên gia đình - Ảnh 5.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn tô điểm thêm cho căn nhà bằng những bình hoa tươi theo mùa, cành hồng đặc trưng mùa thu và một số món quà bạn bè tặng. Tất cả tạo nên tổng thể vừa màu sắc, lộng lẫy nhưng vẫn rất ấm áp, mang tính đoàn viên.

Vân Trang và căn biệt thự 1 . 000 M2 lộng lẫy đón Trung thu bên gia đình - Ảnh 6.

Vân Trang hiện có cuộc sống viên mãn bên ông xã Hữu Quân và 3 con gái tại biệt thự sang trọng rộng 1.000m2, khu nghỉ dưỡng sinh thái khoảng 50.000m2 cùng nhiều bất động sản.

Vân Trang và căn biệt thự 1 . 000 M2 lộng lẫy đón Trung thu bên gia đình - Ảnh 7.

Căn biệt thự do cặp đôi cùng lên ý tưởng cải tạo và bố trí nội thất.

Vân Trang và căn biệt thự 1 . 000 M2 lộng lẫy đón Trung thu bên gia đình - Ảnh 8.

Nữ diễn viên khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống giàu có, sở hữu nhiều bất động sản giá trị và hôn nhân viên mãn bên chồng đại gia.

Vân Trang và căn biệt thự 1 . 000 M2 lộng lẫy đón Trung thu bên gia đình - Ảnh 9.

Vân Trang và căn biệt thự 1 . 000 M2 lộng lẫy đón Trung thu bên gia đình - Ảnh 10.

Khu vực ngoài trời, cặp đôi trồng nhiều cây xanh, bố trí tiểu cảnh.

Vân Trang và căn biệt thự 1 . 000 M2 lộng lẫy đón Trung thu bên gia đình - Ảnh 11.

Bên trong biệt thự, nữ diễn viên thiết kế các phòng tận dụng ánh sáng tự nhiên, bố trí nhiều cây xanh.

Vân Trang và căn biệt thự 1 . 000 M2 lộng lẫy đón Trung thu bên gia đình - Ảnh 12.

Vân Trang và chồng doanh nhân chọn gam màu nâu - trắng chủ đạo cho biệt thự. Cặp đôi ưu tiên nội thất cao cấp bằng gỗ, tối giản và tinh tế.

Vân Trang và căn biệt thự 1 . 000 M2 lộng lẫy đón Trung thu bên gia đình - Ảnh 13.

Biệt thự được thiết kế phòng riêng cho từng thành viên trong gia đình. Vợ chồng Vân Trang có 3 con gái nên cách bày trí phòng ngủ cũng nhẹ nhàng, dễ thương.

Vân Trang và căn biệt thự 1 . 000 M2 lộng lẫy đón Trung thu bên gia đình - Ảnh 14.

Phía ngoài hành lang, không gian căn biệt thự tràn ngập ánh sáng và cây xanh lấy ý tưởng từ những khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Vân Trang và căn biệt thự 1 . 000 M2 lộng lẫy đón Trung thu bên gia đình - Ảnh 15.

Sân thượng trở thành một không gian thư giãn lý tưởng được sắp xếp phù hợp với buổi trà chiều hoặc tiệc ngoài trời để tiếp đón người thân, bạn bè đồng nghiệp ghé thăm.

Vân Trang và căn biệt thự 1 . 000 M2 lộng lẫy đón Trung thu bên gia đình - Ảnh 16.

Ông xã Vân Trang luôn ủng hộ cô hết mình trong nhiều dự án. Nữ diễn viên thổ lộ anh động viên mình về mặt tinh thần, chủ động làm việc nhà và chăm con để cô nghỉ ngơi. "Tôi không mưu cầu hạnh phúc lớn lao và cao sang. Tôi chỉ cần mỗi ngày mở mắt thức dậy thấy bình yên trong tâm hồn và cuộc sống", Vân Trang tâm sự.

Ngoài biệt thự này, vợ chồng Vân Trang còn sở hữu miệt vườn lên tới hơn 50.000m2. Cơ ngơi này của nữ diễn viên lấy cảm hứng từ tuổi thơ. Dù được xây dựng hoành tráng và quy mô nhưng ai nấy sẽ bất ngờ khi biết nơi đây ban đầu chỉ là khu vui chơi cho các con của cô.

Khu vườn sinh thái nằm ngay bên cạnh một con sông yên ả ở Tiền Giang. Nội thất đều được làm bằng gỗ, tre, nứa. Xung quanh nơi này được che phủ bởi cây xanh nên trông vô cùng mát mẻ, thoáng đãng. Nữ diễn viên giữ nguyên hệ sinh thái ban đầu để mọi thứ tự nhiên nhất có thể.

Vân Trang và căn biệt thự 1 . 000 M2 lộng lẫy đón Trung thu bên gia đình - Ảnh 17.

Bên cạnh đó, người đẹp cải tạo, xây dựng thêm một số hạng mục khác để không gian thêm phong phú, phù hợp với nhu cầu của các thành viên trong gia đình.

Vân Trang và căn biệt thự 1 . 000 M2 lộng lẫy đón Trung thu bên gia đình - Ảnh 18.
Vân Trang và căn biệt thự 1 . 000 M2 lộng lẫy đón Trung thu bên gia đình - Ảnh 19.
Vân Trang và căn biệt thự 1 . 000 M2 lộng lẫy đón Trung thu bên gia đình - Ảnh 20.

Khu vườn sinh thái của Vân Trang nằm ngay bên cạnh một con sông yên ả ở Tiền Giang.


Vân Trang và căn biệt thự 1 . 000 M2 lộng lẫy đón Trung thu bên gia đình - Ảnh 21.

Khu vườn được che phủ rất nhiều cây xanh nên vô cùng thoáng mát.


Vân Trang và căn biệt thự 1 . 000 M2 lộng lẫy đón Trung thu bên gia đình - Ảnh 22.

Không gian rất đẹp, thoáng và gần gũi thiên nhiên.


Vân Trang và căn biệt thự 1 . 000 M2 lộng lẫy đón Trung thu bên gia đình - Ảnh 23.

Diễn viên Vân Trang muốn xây dựng khu vườn sinh thái để gia đình có nơi nghỉ dưỡng.

Vân Trang và căn biệt thự 1 . 000 M2 lộng lẫy đón Trung thu bên gia đình - Ảnh 24.

Khi rảnh rỗi, gia đình Vân Trang về khu vườn này thư giãn.

Vân Trang và căn biệt thự 1 . 000 M2 lộng lẫy đón Trung thu bên gia đình - Ảnh 25.

Không gian gần gũi thiên nhiên thích hợp để cả gia đình về nghỉ dưỡng sau những giờ học tập, làm việc căng thẳng.

Vân Trang và căn biệt thự 1 . 000 M2 lộng lẫy đón Trung thu bên gia đình - Ảnh 26.

Vân Trang và căn biệt thự 1 . 000 M2 lộng lẫy đón Trung thu bên gia đình - Ảnh 27.
Vân Trang và căn biệt thự 1 . 000 M2 lộng lẫy đón Trung thu bên gia đình - Ảnh 28.

Nữ diễn viên bỏ tâm tư cải tạo rất nhiều hạng mục cho cơ ngơi này. Khi rảnh rỗi, Vân Trang cùng gia đình nhỏ của mình về khu vườn này để thư giãn, ngồi trên thuyền đi dạo trên sông và hòa mình vào không gian thiên nhiên. Đáng nói hơn, nữ diễn viên còn cho con gái trải nghiệm trò chơi tuổi thơ của trẻ em miền Tây như vớt lục bình, lên chơi "nhà chòi" khiến nhóc tì vô cùng thích thú.

Vân Trang và căn biệt thự 1 . 000 M2 lộng lẫy đón Trung thu bên gia đình - Ảnh 29.Nằm nhà vì gặp chấn thương nghiêm trọng, siêu mẫu Minh Tú hé lộ không gian sống 'rộng mênh mông' cùng chồng Tây

GĐXH - Căn hộ cao cấp sang trọng, ngập ánh sáng và được bài trí tinh tế khiến nhiều người chú ý.

Phương Nghi (t/h)
