Mâm cỗ Trung thu của mẹ đảm ở Hải Phòng khiến cộng đồng mạng trầm trồ

Thứ sáu, 13:31 03/10/2025 | Ăn
GĐXH - Mới đây, trên hội Yêu bếp, chị Thu Hoài (sinh năm 1990, Hải Phòng) đã nhận về nhiều lời khen khi chia sẻ mâm cỗ Trung thu tự làm mang phong cách hoài cổ, lãng mạn, vừa điểm xuyết yếu tố truyền thống, vừa đan xen những 'công cụ' hiện đại.

Mâm cỗ Trung thu của mẹ Hải Phòng khiến cộng đồng mạng trầm trồ và thán phục - Ảnh 1.

Mâm cỗ trung thu ngay lập tức dành nhiều lời thán phục từ cộng đồng các chị em yêu bếp.

Mâm cỗ Trung thu của mẹ Hải Phòng khiến cộng đồng mạng trầm trồ và thán phục - Ảnh 2.

Mâm cỗ trung thu đủ đầy với gần như tất cả những món ăn 'hot hit' đều góp mặt.

Mâm cỗ Trung thu của mẹ Hải Phòng khiến cộng đồng mạng trầm trồ và thán phục - Ảnh 3.

Báng nướng là thứ đương nhiên không thể thiếu. Xôi cốm gợi nhớ về mùa Thu Hà Nội - Đúng mùa Trăng.

Mâm cỗ Trung thu của mẹ Hải Phòng khiến cộng đồng mạng trầm trồ và thán phục - Ảnh 4.

Để đảm bảo mâm cỗ trông trăng ngày Trung thu toát lên sự hài hòa, gia chủ đã rất chú trọng việc chọn lựa hoa quả sao cho đủ ba sắc màu cơ bản: Vàng, xanh, và đỏ - biểu tượng cho sự cân bằng âm dương.

Mâm cỗ Trung thu của mẹ Hải Phòng khiến cộng đồng mạng trầm trồ và thán phục - Ảnh 5.

Trà không chỉ là một thức uống đi kèm bánh Trung Thu mà còn là biểu tượng của sự thanh tao, tinh tế, kết nối tình cảm gia đình và là nét đẹp văn hóa truyền thống trong mâm cỗ đêm rằm. Các loại trà phù hợp thường có hương thơm nhẹ nhàng để cân bằng vị ngọt béo của bánh như trà hoa cúc, trà sen, ô long, hay trà thảo mộc.

Mâm cỗ Trung thu của mẹ Hải Phòng khiến cộng đồng mạng trầm trồ và thán phục - Ảnh 6.

"Bánh dẻo thị phi" - một biến tấu thú vị, là điểm nhấn của mùa Trung thu năm nay cũng xuất hiện trên mâm cỗ.

Mâm cỗ Trung thu của mẹ Hải Phòng khiến cộng đồng mạng trầm trồ và thán phục - Ảnh 7.

Mâm cỗ Trung thu của mẹ Hải Phòng khiến cộng đồng mạng trầm trồ và thán phục - Ảnh 8.

'Chè hồng tỉ" là tên gọi chị tự đặt cho món ăn được sáng tạo từ quả hồng.

Mâm cỗ Trung thu của mẹ Hải Phòng khiến cộng đồng mạng trầm trồ và thán phục - Ảnh 9.

Cành hồng (cành quả hồng) được xem là biểu tượng của sự đủ đầy, sung túc và lộc tài cho gia đình, mang đến ý nghĩa tốt lành trong mâm cỗ Trung Thu. Loại quả này có màu sắc tươi tắn, tượng trưng cho sự thịnh vượng và may mắn, là một trong những loại quả không thể thiếu trên mâm cỗ truyền thống.

Mâm cỗ Trung thu của mẹ Hải Phòng khiến cộng đồng mạng trầm trồ và thán phục - Ảnh 10.Mâm cỗ trung thu sớm đẹp xuất sắc, không ai nỡ 'phá cỗ'

GĐXH - Cách bài trí mâm cỗ Trung thu đẹp mê từ những loại hoa quả đơn giản, là gợi ý cho nhiều mẹ đảm muốn bày mâm cỗ cho con.

 

Phương Nghi (t/h)
