Mâm cỗ Trung thu của mẹ đảm ở Hải Phòng khiến cộng đồng mạng trầm trồ
GĐXH - Mới đây, trên hội Yêu bếp, chị Thu Hoài (sinh năm 1990, Hải Phòng) đã nhận về nhiều lời khen khi chia sẻ mâm cỗ Trung thu tự làm mang phong cách hoài cổ, lãng mạn, vừa điểm xuyết yếu tố truyền thống, vừa đan xen những 'công cụ' hiện đại.
Bỏ thêm thứ này vào nồi, thịt luộc không còn bị hôi, miếng nào cũng trắng tinh, ngon ngọtĂn
GĐXH – Luộc thịt là cách chế biến đơn giản nhất, nhưng không phải ai cũng biết làm sao để thịt vừa chín tới, trắng tinh, mềm ngọt mà không bị thâm xỉn. Bí quyết nằm ở cách sơ chế và nguyên liệu nhỏ ở trong nồi nước luộc dưới đây.