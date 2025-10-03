Mâm cỗ Trung thu của mẹ đảm ở Hải Phòng khiến cộng đồng mạng trầm trồ

Trà không chỉ là một thức uống đi kèm bánh Trung Thu mà còn là biểu tượng của sự thanh tao, tinh tế, kết nối tình cảm gia đình và là nét đẹp văn hóa truyền thống trong mâm cỗ đêm rằm. Các loại trà phù hợp thường có hương thơm nhẹ nhàng để cân bằng vị ngọt béo của bánh như trà hoa cúc, trà sen, ô long, hay trà thảo mộc.