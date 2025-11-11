Mới nhất
Màn đánh ghen của Phương Oanh tạo kỷ lục cho 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Thứ ba, 13:00 11/11/2025
GĐXH - Tập 39 "Gió ngang khoảng trời xanh" đã trở thành tập có rating cao nhất từ trước đến nay của phim với hơn 6,6 triệu khán giả theo dõi nhờ tình tiết Mỹ Anh (Phương Oanh) phát hiện bị phản bội.

Theo VTV, báo cáo từ VTV Ratings - Hệ thống chỉ số đo lường khán giả các kênh VTV của Đài THVN, các bộ phim dài tập tiếp tục duy trì được sự quan tâm mạnh mẽ của khán giả trong các ngày từ 3 - 9/11.

Cụ thể, bộ phim "Cách em 1 milimet" vẫn giữ vững phong độ đứng đầu bảng xếp hạng rating với mức 7,2% và thu hút trung bình 6,5 triệu khán giả, tăng hơn 700 nghìn người xem so với tuần trước. Phim gây ấn tượng đặc biệt không chỉ nhờ câu chuyện sâu sắc về tình bạn, tình yêu và gia đình, mà còn bởi sự chuyển tiếp mượt mà giữa hai giai đoạn của các nhân vật.

Màn đánh ghen của diễn viên Phương Oanh tạo kỷ lục cho Gió ngang khoảng trời xanh - Ảnh 1.

"Cách em 1 milimet" vẫn giữ vững phong độ đứng đầu bảng xếp hạng. Ảnh VTV

Ở vị trí thứ hai, "Gió ngang khoảng trời xanh" đạt rating ấn tượng 7,0%. Đặc biệt, tập 39 đã trở thành tập có rating cao nhất từ trước đến nay của phim, với hơn 6,6 triệu khán giả theo dõi nhờ tình tiết cao trào khi nhân vật Mỹ Anh phát hiện bị phản bội.

Bộ phim "Lằn ranh" tiếp tục duy trì vị trí thứ ba trong tuần thứ hai lên sóng, ghi nhận mức tăng trưởng 0,3% rating, đạt 3,6%. Những con số này minh chứng cho sự đầu tư chất lượng kịch bản đang ngày càng thu hút và giữ chân lượng khán giả lớn. Hai cái tên cuối trong top 5 là các phim "Tiến về phía trước" và "Hoa sữa về trong gió".

Màn đánh ghen của diễn viên Phương Oanh tạo kỷ lục cho Gió ngang khoảng trời xanh - Ảnh 2.

Màn đánh ghen của Mỹ Anh đã mang về kỷ lục cao nhất của khán giả theo dõi kể từ khi bộ phim phát sóng. Ảnh VTV

Trong bảng xếp hạng (Rating) phim Việt trên sóng VTV tuần trước (từ 27/10 đến 2/11), "Cách em 1 milimet" đã giữ vị trí dẫn đầu với hơn 5,8 triệu khán giả cả nước đã xem, tính đến 12h đêm 2/11; trung bình có hơn 4,7 triệu người xem/phút; rating đạt 6,6 %. Xếp ở vị trí thứ hai là bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh" có rating 5,7%. "Lằn ranh" lọt Top 3 với chỉ số rating đạt 3.3%, tiếp cận 2,9 triệu khán giả.

VTV Ratings là bộ chỉ số đo lường khán giả truyền hình trên nhiều nền tảng của Đài Truyền hình Việt Nam, sử dụng dữ liệu đa nguồn về hành vi xem của khán giả với các kênh truyền hình và nền tảng truyền hình của VTV.

Màn đánh ghen của diễn viên Phương Oanh tạo kỷ lục cho Gió ngang khoảng trời xanh - Ảnh 3.Mỹ Anh (Phương Oanh) sụp đổ, quyết ly hôn người chồng phản bội

GĐXH - Trong tập 40 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh quyết định sẽ ly hôn mặc dù trong lòng canh cánh mối lo cho bé Minh sẽ ra sao khi bố mẹ chia tay.

Màn đánh ghen của diễn viên Phương Oanh tạo kỷ lục cho Gió ngang khoảng trời xanh - Ảnh 4.Phó bí thư tỉnh bất an vì nhiều dự án có dấu hiệu lợi ích nhóm

GĐXH - Trong tập 7 phim "Lằn ranh", Vinh đã cầu xin Khắc ra tay giúp đỡ nhưng bị từ chối, trong khi đó Triển báo cáo ông Sách nhiều dự án địa phương có dấu hiệu lợi ích nhóm.

Màn đánh ghen của diễn viên Phương Oanh tạo kỷ lục cho Gió ngang khoảng trời xanh - Ảnh 5.Gameshow VTV 'Đấu trường thông thái' giải thưởng tới 200 triệu đang tìm người chơi

GĐXH - "Đấu trường thông thái" - Gameshow trí tuệ hoàn toàn mới sắp đổ bộ VTV3 - tìm kiếm người chơi cho đợt ghi hình vào các ngày 16 - 18/11 tại TP. Hồ Chí Minh.



T.Hằng (th)
