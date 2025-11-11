Màn đánh ghen của Phương Oanh tạo kỷ lục cho 'Gió ngang khoảng trời xanh'
GĐXH - Tập 39 "Gió ngang khoảng trời xanh" đã trở thành tập có rating cao nhất từ trước đến nay của phim với hơn 6,6 triệu khán giả theo dõi nhờ tình tiết Mỹ Anh (Phương Oanh) phát hiện bị phản bội.
Theo VTV, báo cáo từ VTV Ratings - Hệ thống chỉ số đo lường khán giả các kênh VTV của Đài THVN, các bộ phim dài tập tiếp tục duy trì được sự quan tâm mạnh mẽ của khán giả trong các ngày từ 3 - 9/11.
Cụ thể, bộ phim "Cách em 1 milimet" vẫn giữ vững phong độ đứng đầu bảng xếp hạng rating với mức 7,2% và thu hút trung bình 6,5 triệu khán giả, tăng hơn 700 nghìn người xem so với tuần trước. Phim gây ấn tượng đặc biệt không chỉ nhờ câu chuyện sâu sắc về tình bạn, tình yêu và gia đình, mà còn bởi sự chuyển tiếp mượt mà giữa hai giai đoạn của các nhân vật.
Ở vị trí thứ hai, "Gió ngang khoảng trời xanh" đạt rating ấn tượng 7,0%. Đặc biệt, tập 39 đã trở thành tập có rating cao nhất từ trước đến nay của phim, với hơn 6,6 triệu khán giả theo dõi nhờ tình tiết cao trào khi nhân vật Mỹ Anh phát hiện bị phản bội.
Bộ phim "Lằn ranh" tiếp tục duy trì vị trí thứ ba trong tuần thứ hai lên sóng, ghi nhận mức tăng trưởng 0,3% rating, đạt 3,6%. Những con số này minh chứng cho sự đầu tư chất lượng kịch bản đang ngày càng thu hút và giữ chân lượng khán giả lớn. Hai cái tên cuối trong top 5 là các phim "Tiến về phía trước" và "Hoa sữa về trong gió".
Trong bảng xếp hạng (Rating) phim Việt trên sóng VTV tuần trước (từ 27/10 đến 2/11), "Cách em 1 milimet" đã giữ vị trí dẫn đầu với hơn 5,8 triệu khán giả cả nước đã xem, tính đến 12h đêm 2/11; trung bình có hơn 4,7 triệu người xem/phút; rating đạt 6,6 %. Xếp ở vị trí thứ hai là bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh" có rating 5,7%. "Lằn ranh" lọt Top 3 với chỉ số rating đạt 3.3%, tiếp cận 2,9 triệu khán giả.
VTV Ratings là bộ chỉ số đo lường khán giả truyền hình trên nhiều nền tảng của Đài Truyền hình Việt Nam, sử dụng dữ liệu đa nguồn về hành vi xem của khán giả với các kênh truyền hình và nền tảng truyền hình của VTV.
Mỹ Anh (Phương Oanh) sụp đổ, quyết ly hôn người chồng phản bộiXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Trong tập 40 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh quyết định sẽ ly hôn mặc dù trong lòng canh cánh mối lo cho bé Minh sẽ ra sao khi bố mẹ chia tay.
Phó bí thư tỉnh bất an vì nhiều dự án có dấu hiệu lợi ích nhómXem - nghe - đọc - 21 giờ trước
GĐXH - Trong tập 7 phim "Lằn ranh", Vinh đã cầu xin Khắc ra tay giúp đỡ nhưng bị từ chối, trong khi đó Triển báo cáo ông Sách nhiều dự án địa phương có dấu hiệu lợi ích nhóm.
Johnny Trí Nguyễn tiết lộ điều chưa từng xuất hiện trong phim huyền sử có NSND Tự Long tham giaXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Johnny Trí Nguyễn đã có những tiết lộ thú vị và gây tò mò về bộ phim "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh". Được biết, phim này có sự tham gia của NSND Tự Long.
Sau màn đánh ghen đầy bản lĩnh, Mỹ Anh (Phương Oanh) bất ngờ bộc lộ yếu đuốiXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Sau màn đánh ghen đầy bản lĩnh trước "tiểu tam" Linh, Mỹ Anh đã thể hiện sự yếu đuối khi bật khóc trước Trúc Lam và Kim Ngân, tự trách móc bản thân.
Nam sinh Lạng Sơn xuất sắc giành vòng nguyệt quế 'Đường lên đỉnh Olympia'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Thí sinh Đoàn Gia Khánh đến từ Lạng Sơn với 290 điểm đã giành được vòng nguyệt quế "Đường lên đỉnh Olympia" tuần này.
SOOBIN dùng đặc quyền để cứu các thành viên Tân binh toàn năng bị 'đóng băng'Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trước việc 3 thành viên bị "đóng băng" ở tập trước và sẽ phải đối mặt với 2 nhóm nhạc quốc tế xuất sắc, Nhà sản xuất Toàn năng SOOBIN đã lựa chọn đặc quyền nhằm giảm thử thách để cứu các thành viên.
Ngân sụp đổ, bật khóc khi xem clip chồng cưỡng bức thực tập sinhXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 20 "Cách em 1 milimet", Nghiêm tự tin khi cho rằng mình sẽ "tống tiền" được Đức và không ai dám làm gì, nhưng Ngân đã xem được đoạn clip chồng giở trò đồi bại với cô gái trẻ.
Kỷ niệm xúc động của NSƯT Lan Anh với người thầy - NSND Trung KiênXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - NSƯT Lan Anh đã có những chia sẻ xúc động về tình cảm thầy trò với NSND Trung Kiên. Nữ ca sĩ tiết lộ chị từng được thầy cho tiền khi khó khăn và luôn hỗ trợ chị trong sự nghiệp.
Tối nay (7/11), người dân Thủ đô sẽ 'mãn nhãn' với 'bữa tiệc' nghệ thuật Festival Thăng Long - Hà Nội 2025Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Tối nay (7/11), Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 chính thức khai mạc vào lúc 20h tại Hoàng thành Thăng Long, hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách một bữa tiệc nghệ thuật mãn nhãn, đậm sắc màu văn hóa Thủ đô.
Nghiêm đòi bồi thường danh dự 600 triệu, Ngân và Viễn bắt tay bảo vệ ĐứcXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Trong tập 19 "Cách em 1 milimet", biết được Nghiêm cố tình đòi hỏi Đức 600 triệu, Ngân nói thẳng với chồng nên cân nhắc kiện Đức vì có thể tự đẩy mình vào rắc rối.
Ngân sụp đổ, bật khóc khi xem clip chồng cưỡng bức thực tập sinhXem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 20 "Cách em 1 milimet", Nghiêm tự tin khi cho rằng mình sẽ "tống tiền" được Đức và không ai dám làm gì, nhưng Ngân đã xem được đoạn clip chồng giở trò đồi bại với cô gái trẻ.