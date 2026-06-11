MC Lại Văn Sâm tuổi 70: Là 'my bro' của con trai, đồng nghiệp gọi 'anh nội đáng yêu nhất hệ mặt trời'

Nhân dịp sinh nhật tuổi 70 của nhà báo/MC Lại Văn Sâm, con trai ông là đạo diễn truyền hình Lại Bắc Hải Đăng gây chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh của bố qua nhiều giai đoạn sự nghiệp.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Lại Văn Sâm xuất hiện ở nhiều thời điểm khác nhau, từ những ngày đầu gắn bó với truyền hình đến khi trở thành thành gương mặt quen thuộc trên các sân khấu đình đám của VTV như: Ai là triệu phú, SV 96,... và nhiều chương trình được cả nước yêu thích. Hải Đăng viết ngắn gọn nhưng đầy tình cảm: "Phong độ nhiều thời ạ. Happy day my bro!".

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo đồng nghiệp, khán giả và những người yêu mến nam MC nổi tiếng. MC Diễm Quỳnh nhắn nhủ: "Chúc mừng sinh nhật anh nội đáng yêu nhất hệ mặt trời! Mong anh luôn khỏe mạnh và yêu đời ạ". Trong khi đó, nhà báo Tạ Bích Loan chia sẻ: "Chúc anh Sâm sinh nhật vui vẻ! Tuổi mới dồi dào sức khỏe và niềm vui anh nhé". Nhiều nghệ sĩ, MC như: NSND Lan Hương, MC Nguyên Khang,.. cùng khán giả cũng gửi những lời chúc tốt đẹp tới nam MC kỳ cựu.

Đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng tự hào chia sẻ hình ảnh của bố - MC Lại Văn Sâm phong độ qua từng thời kỳ sự nghiệp.

Bên cạnh đó, không ít người bày tỏ sự thích thú với cách xưng hô "my bro" của Hải Đăng dành cho bố Sâm. Điều này từng được đạo diễn Hải Đăng tâm sự vì 2 bố con còn là đồng nghiệp nên thống nhất cách hô "anh - em" khi đi làm. "Ở cơ quan, tôi và bố tôi thống nhất gọi như thế. Ở nhà là cha con nhưng nơi làm việc là đồng nghiệp", Lại Bắc Hải Đăng chia sẻ.

Không ít lần Lại Bắc Hải Đăng và Lại Văn Sâm cùng tham gia sản xuất các chương trình truyền hình. Trong những lần hợp tác đó, Hải Đăng là đạo diễn còn bố anh tham gia với nhiều vai trò: khách mời, sản xuất,... Nói về người đồng nghiệp đặc biệt này, Hải Đăng từng nhận xét: "Anh Sâm là một MC rất chuyên nghiệp. Khi đang ghi hình chương trình mà tôi là đạo diễn, anh nghe tôi hoàn toàn. Tôi sẵn sàng nhắc nhở khi MC làm không đúng, làm chậm giờ… Còn khi đã ghi hình xong, anh trở lại chức danh 'chịu trách nhiệm sản xuất', góp ý những chỗ được và chưa được. Khi ấy thì tôi phải tiếp thu và tuân thủ".

Lại Bắc Hải Đăng tiết lộ mối quan hệ "anh - em" với bố Sâm.

Về phía MC Lại Văn Sâm, từ sau khi nghỉ hưu năm 2017, với quan niệm "nghỉ hưu là được làm một con người tự do, muốn làm gì thì làm" nên ông dành rất nhiều thời gian cho niềm đam mê với bộ môn bóng đá. Ông không chỉ theo dõi phần lớn các trận đấu của đội tuyển Việt Nam, các giải đấu lớn trên thế giới mà còn là cổ động viên nhiệt tình của môn thể thao vua.

Bên cạnh đó, ông vẫn đảm nhiệm vai trò người dẫn dắt các chương trình như: Mặt trời bé con, Quý ông đại chiến, Ký ức vui vẻ, Siêu trí tuệ Việt Nam... Với chương trình "Ký ức vui vẻ", MC Lại Văn Sâm đã thực sự khiến cho gameshow truyền hình này "hot" hơn trong mắt khán giả. Ông cũng dành tình cảm đặc biệt cho công việc lúc tuổi hưu của mình.

Hiện tại, cuộc sống về hưu của MC Lại Văn Sâm là vui vẻ bên vợ và con cháu. Thỉnh thoảng đi làm việc hay đi đâu ông vẫn đưa vợ đi cùng vì muốn "có cặp có đôi". Ông nói: "Bây giờ, có đi làm các chương trình bên ngoài thì tôi đều đưa vợ đi cùng. Đi đâu hai vợ chồng cũng đi cùng nhau".

Tuổi hưu, MC Lại Văn Sâm dành nhiều thời gian cho đam mê bóng đá.