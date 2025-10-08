Mới nhất
Minh Tiệp gây bất ngờ với hình ảnh 'khi công an, khi tội phạm'

Thứ tư, 18:00 08/10/2025 | Giải trí
GĐXH - Mới đây, diễn viên Minh Tiệp gây chú ý khi đăng tải hình ảnh đối lập trong sự nghiệp gần 30 năm: Khi đóng vai công an, lúc lại vai tội phạm.

Bất ngờ với hình ảnh diễn viên Minh Tiệp trong vai công an và tù tội - Ảnh 1.Con gái diễn viên Minh Tiệp gây sốt với visual như hoa hậu, đôi chân dài 'cực phẩm' ở tuổi thiếu niên nhờ chế độ ăn đơn giản đến bất ngờ

GĐXH - Bí quyết tăng trưởng chiều cao cho con nhờ dinh dưỡng đã từng được Minh Tiệp chia sẻ.

Mới đây, Minh Tiệp bất ngờ chia sẻ lại những vai diễn đối lập nhưng cực kỳ ấn tượng suốt gần 30 năm nghệ thuật. Đó là những vai diễn chỉn chu trong hình ảnh chiến sĩ công an đến sau này khi "phát tướng" lại đảm nhận vai tù tội. Đối với anh, đó đều là những kỷ niệm đáng nhớ với nghệ thuật.

"Gần 30 năm lúc làm chiến sĩ công an, lúc đi tù. Đi tù xong về em lại làm công an, làm công an xong béo lên phá tướng lại... đi tù.

Nghề chúng em là như vậy. Vất vả thăng trầm lúc lên lúc lại xuống... Chỉ có thể là rất yêu nghề", nam diễn viên chia sẻ.

Ngay dưới bài đăng của nam diễn viên, dù không được anh chú thích rõ ràng từng vai diễn nhưng không "làm khó" được khán giả. Người hâm mộ gọi tên từng nhân vật do Minh Tiệp thủ vai, đồng thời không quên để lại những đánh giá cho vai diễn.

Bất ngờ với hình ảnh diễn viên Minh Tiệp trong vai công an và tù tội - Ảnh 2.

Minh Tiệp bén duyên với vai cảnh sát là từ phim "Cảnh sát hình sự: Phía sau một cái chết" - bộ phim truyền hình hay nhất do khán giả VTV bình chọn năm 2003.

Bất ngờ với hình ảnh diễn viên Minh Tiệp trong vai công an và tù tội - Ảnh 3.

Sau đó, anh tiếp tục vai công an trong series Cảnh sát hình sự mang tên "Cô gái đến từ Bangkok" và gây ấn tượng với vai cảnh sát giả làm dân “gay” xâm nhập thế giới tội phạm trong "Thế giới không có đàn bà" (2004).

Minh Tiệp sinh năm 1977, anh sinh ra trong gia đình có truyền thống làm ngoại giao. Tuy nhiên, anh lại theo đuổi con đường nghệ thuật.

Trước khi bén duyên với diễn xuất, Minh Tiệp từng là một người mẫu. Anh có ngoại hình thu hút vì thế khi đóng phim, anh được khán giả ưu ái gọi tên "nam thần" màn ảnh Việt. Những bộ phim Minh Tiệp từng tham gia như: Nấc thang mới, Phía sau một cái chết, Hà Nội, Hà Nội, Ban mai xanh...

Năm 2005, Minh Tiệp từng có nhiều chia sẻ về vai diễn "quậy" nhất trong sự nghiệp của anh. Anh vào vai Hoàng Tú trong bộ phim "Mạnh hơn công lý". Nhưng vai diễn ấn tượng nhất của Minh Tiệp được cho là vai Hoàng Lâm trong phim "Lập trình cho trái tim" (2009) đóng cặp với "Cá sấu chúa" Quỳnh Nga.

Khi sự nghiệp diễn xuất lên hương, Minh Tiệp tạm dừng để theo đuổi con đường học vấn. Năm 2017, anh nhận bằng thạc sĩ chuyên ngành Quản lý văn hóa tại Đại học Văn hóa Hà Nội. Sau đó, Minh Tiệp được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Nhà văn hóa Điện ảnh Ngọc Khánh (Viện phim Việt Nam).

Tháng 6/2021, Minh Tiệp được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm phát triển công nghiệp văn hoá trực thuộc Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch). Anh hiện đang theo đuổi học vị Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý văn hóa tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam. 

Đến tháng 12/2023, anh được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Trường quay Cổ Loa. 

Từ năm 2018, dù bận rộn thêm công tác quản lý nhưng Minh Tiệp vẫn tham gia hoạt động giải trí và đóng nhiều bộ phim đáng chú ý như: Quỳnh búp bê, Sinh tử, Những ngày không quên, Nhà mình lạ lắm, Cha tôi, người ở lại...

Bất ngờ với hình ảnh diễn viên Minh Tiệp trong vai công an và tù tội - Ảnh 4.

Minh Tiệp vai ông trùm xã hội đen trong "Quỳnh búp bê".

Bất ngờ với hình ảnh diễn viên Minh Tiệp trong vai công an và tù tội - Ảnh 5.

Hình ảnh Minh Tiệp bị bắt từng khiến gia đình anh gây xôn xao. Anh cho biết đây là cảnh quay trong phim "Sinh tử" (2020), anh nhận một vai cameo (khách mời) - vai Lê Vịnh, một mắt xích, nhân tố quan trọng khiến "một dây" các nhân vật trong phim bị bắt.

Bất ngờ với hình ảnh diễn viên Minh Tiệp trong vai công an và tù tội - Ảnh 6.

Minh Tiệp vào vai Hoàng Tú trong phim "Mạnh hơn công lý" (2005). Trong phim, Hoàng Tú là một tên trùm xã hội đen nhưng không ai làm gì được hắn vì có bố là Thứ trưởng Bộ Công An. Nhưng cuối cùng công lý đã được thực hiện. Do trực tiếp gây nên tội, anh ta đã bị ám ảnh bởi chính những hình ảnh bất nhân, vô lương đó nên cuối cùng đã bị phát điên…

Trích tập cuối phim "Mạnh hơn công lý"


 

An Khánh
