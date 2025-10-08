Minh Tiệp gây bất ngờ với hình ảnh 'khi công an, khi tội phạm'
GĐXH - Mới đây, diễn viên Minh Tiệp gây chú ý khi đăng tải hình ảnh đối lập trong sự nghiệp gần 30 năm: Khi đóng vai công an, lúc lại vai tội phạm.
Mới đây, Minh Tiệp bất ngờ chia sẻ lại những vai diễn đối lập nhưng cực kỳ ấn tượng suốt gần 30 năm nghệ thuật. Đó là những vai diễn chỉn chu trong hình ảnh chiến sĩ công an đến sau này khi "phát tướng" lại đảm nhận vai tù tội. Đối với anh, đó đều là những kỷ niệm đáng nhớ với nghệ thuật.
"Gần 30 năm lúc làm chiến sĩ công an, lúc đi tù. Đi tù xong về em lại làm công an, làm công an xong béo lên phá tướng lại... đi tù.
Nghề chúng em là như vậy. Vất vả thăng trầm lúc lên lúc lại xuống... Chỉ có thể là rất yêu nghề", nam diễn viên chia sẻ.
Ngay dưới bài đăng của nam diễn viên, dù không được anh chú thích rõ ràng từng vai diễn nhưng không "làm khó" được khán giả. Người hâm mộ gọi tên từng nhân vật do Minh Tiệp thủ vai, đồng thời không quên để lại những đánh giá cho vai diễn.
Minh Tiệp sinh năm 1977, anh sinh ra trong gia đình có truyền thống làm ngoại giao. Tuy nhiên, anh lại theo đuổi con đường nghệ thuật.
Trước khi bén duyên với diễn xuất, Minh Tiệp từng là một người mẫu. Anh có ngoại hình thu hút vì thế khi đóng phim, anh được khán giả ưu ái gọi tên "nam thần" màn ảnh Việt. Những bộ phim Minh Tiệp từng tham gia như: Nấc thang mới, Phía sau một cái chết, Hà Nội, Hà Nội, Ban mai xanh...
Năm 2005, Minh Tiệp từng có nhiều chia sẻ về vai diễn "quậy" nhất trong sự nghiệp của anh. Anh vào vai Hoàng Tú trong bộ phim "Mạnh hơn công lý". Nhưng vai diễn ấn tượng nhất của Minh Tiệp được cho là vai Hoàng Lâm trong phim "Lập trình cho trái tim" (2009) đóng cặp với "Cá sấu chúa" Quỳnh Nga.
Khi sự nghiệp diễn xuất lên hương, Minh Tiệp tạm dừng để theo đuổi con đường học vấn. Năm 2017, anh nhận bằng thạc sĩ chuyên ngành Quản lý văn hóa tại Đại học Văn hóa Hà Nội. Sau đó, Minh Tiệp được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Nhà văn hóa Điện ảnh Ngọc Khánh (Viện phim Việt Nam).
Tháng 6/2021, Minh Tiệp được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm phát triển công nghiệp văn hoá trực thuộc Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch). Anh hiện đang theo đuổi học vị Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý văn hóa tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
Đến tháng 12/2023, anh được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Trường quay Cổ Loa.
Từ năm 2018, dù bận rộn thêm công tác quản lý nhưng Minh Tiệp vẫn tham gia hoạt động giải trí và đóng nhiều bộ phim đáng chú ý như: Quỳnh búp bê, Sinh tử, Những ngày không quên, Nhà mình lạ lắm, Cha tôi, người ở lại...
Trích tập cuối phim "Mạnh hơn công lý"
Con gái Hồng Đăng gây chú ýGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Con gái Hồng Đăng gây chú ý khi viết thư tay gửi bố với những tâm tư xúc động. Cô bé 14 tuổi không chỉ xinh đẹp, học giỏi mà còn được khen tình cảm.
Chủ tịch xã Thứ tung bằng chứng 'hạ bệ' Phó chủ tịch xã Xuân?Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Trong tập 42 "Có anh, nơi ấy bình yên", bà Nga khuyên chồng là Chủ tịch xã Thứ quyết nhổ "cái gai" là Phó chủ tịch xã Xuân.
Hơn 50 nghệ sĩ hàng đầu tham gia biểu diễn tại Y-CONCERT kéo dài suốt 10 tiếngXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Kết thúc chuỗi các concert "Anh trai vượt ngang chông gai" vừa qua, nhà sản xuất công bố sẽ tổ chức Y-CONCERT vào tháng 12 tới.
Bất lợi của Yến Nhi tại Miss Grand sau phát ngôn gây tranh cãiGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Nguyễn Thị Yến Nhi đang đối mặt với khó khăn tại Miss Grand International 2025 sau phát ngôn không kiểm soát. Lượng bình chọn yêu thích của cô hiện đang ở mức 0%.
Giữa tranh cãi 'nói nhịu' trong bản tin Thời sự 19h, BTV Minh Trang lên tiếngGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH – BTV Minh Trang trong lúc dẫn bản tin Thời sự 19h tối 7/10 đã đọc nhầm, dẫn đến sự cố dùng từ. Ngay sau đó, đoạn clip ghi lại sự cố nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nữ BTV phải lên tiếng.
Đăng được nữ đối tác tặng quà, 'phi công' đến tận nhà đưa tài liệu cho Trúc LamXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Trong tập 27 "Gió ngang khoảng trời xanh", nữ đối tác tên Linh đến tận khách sạn Đăng ở để tiễn anh và tặng quà khiến anh không thể từ chối.
Hồng Phát bị bắt, Phó chủ tịch xã Xuân lâm vào đường cùngXem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - Trong tập 41 "Có anh, nơi ấy bình yên", mọi việc bị lộ, Phó chủ tịch xã Xuân thuê người thủ tiêu Hồng Phát nhưng không thành.
Nam diễn viên miền Tây 'không có thời gian đóng phim VFC' đời thực giàu có ra sao?Giải trí - 8 giờ trước
GĐXH – Quốc Trường mới đây đã khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ anh không có thời gian Bắc tiến để đóng phim VFC. Bởi ngoài làm diễn viên, anh còn là một doanh nhân thành đạt.
Đăng (Doãn Quốc Đam) có cảm tình với Linh (Lan Phương) dù lần đầu gặp mặtXem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Trong tập 26 "Gió ngang khoảng trời xanh", Đăng lần đầu gặp Linh, nữ đối tác vui vẻ chân tình đã khiến Đăng ấn tượng ngay từ lần gặp gỡ.
Nữ yêu quái mạnh nhất 'Tây du ký 1986' giờ ra sao?Thế giới showbiz - 11 giờ trước
Bọ Cạp Tinh là nhân vật xuất hiện trong "Tây du ký" 1986. Dù thời lượng lên hình ngắn, khán giả vẫn ấn tượng với sức mạnh của vai diễn này.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bất ngờ có tuyên bố cứng rắnXem - nghe - đọc
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không ngần ngại khẳng định sẽ "khắt khe" với những thí sinh chọn ca khúc do anh sáng tác để biểu diễn tại "Tỏa sáng ước mơ".