Một Á hậu Việt chuẩn bị 'lên xe hoa' với chồng doanh nhân
GĐXH - Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu mới đây hé lộ khoảnh khắc được bạn trai - doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát cầu hôn. Cả hai đang chuẩn bị cho ngày "về chung một nhà".
Mới đây, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu đăng tải đoạn video khoe khoảnh khắc được bạn trai - doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát cầu hôn.
Theo Quỳnh Châu, màn cầu hôn của họ diễn ra hồi cuối tháng 9/2024, bên bờ biển Phan Thiết (Bình Thuận cũ). Người đẹp bất ngờ khi mở khăn che mắt và nhìn thấy dòng chữ "Marry Me" thắp sáng, ban nhạc trình diễn ca khúc Take Me To Your Heart - bản nhạc cả hai cùng thích. Khoảnh khắc hài hước là khi cả hai lúng túng không biết đeo nhẫn ngón nào, thậm chí giữa màn cầu hôn còn có cuộc gọi giao hàng xen ngang.
Nhưng bù lại, trong khung hình chung, đôi uyên ương rạng rỡ. "Hơn một năm giữ trong máy tới bây giờ mới đăng. Ngày đó có cô gái đã nói 'em đồng ý", Quỳnh Châu chia sẻ. Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp, khán giả gửi lời chúc phúc tới cặp đôi. Không ít nghệ sĩ giục Chế Nguyễn Quỳnh Châu và hôn phu sớm tổ chức lễ cưới.
Cặp đôi quen nhau từ năm 2020, tìm thấy nhiều điểm chung về tính cách. Noel 2022, Quỳnh Châu lần đầu công khai bạn trai sau thời gian giữ kín. Trong Miss Grand Vietnam 2022, Ngọc Phát là động lực tinh thần giúp cô giành danh hiệu Á hậu 1.
Năm 2023, cô đưa bạn trai về Đà Lạt ra mắt gia đình. Tết 2025, cả hai công khai ảnh chung, đến tháng 8 cùng làm lễ rửa tội tại nhà thờ - bước chuẩn bị cho hôn nhân. "Nửa kia" của Chế Nguyễn Quỳnh Châu sinh năm 1989, kinh doanh lĩnh vực khách sạn.
"Tôi và bạn trai rất có duyên. Tôi là người Đà Lạt, làm việc tại TP.HCM, còn anh thì ngược lại. Điều tôi ấn tượng ở anh là phong cách sống giản dị. Anh cũng nói rằng thích cách sống đơn giản của tôi, dù hoạt động nghệ thuật. Chính vì điểm chung đó, chúng tôi cảm thấy rất hợp", người đẹp từng chia sẻ.
Chế Nguyễn Quỳnh Châu là người mẫu sinh năm 1994. Cô nổi tiếng từ khi làm mẫu cho chương trình Project Runway 2014, từng tham gia chương trình truyền hình thực tế Vietnam's Next Top Model 2014.
Quỳnh Châu hoạt động showbiz nhiều năm trong vai trò người mẫu, MC, từng lọt vào top 5 cuộc thi Hoa khôi Áo dài 2016. Năm 2022, cô thi Miss Grand Vietnam với quyết tâm chinh phục vương miện để giành cơ hội thi Miss Grand International. Nhưng cuối cùng may mắn đã không mỉm cười, cô dừng chân ở vị trí Á hậu 1. Quỳnh Châu cho biết bản thân cũng tiếc nuối nhưng coi đó là cái duyên, đồng thời dành sự ủng hộ cho Hoa hậu Thiên Ân.
Khoảnh khắc doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát cầu hôn Chế Nguyễn Quỳnh Châu.
