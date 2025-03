Một hoa hậu Việt vừa đăng quang trong cuộc thi nhan sắc quốc tế gây phẫn nộ

Tối 9/3, chung kết cuộc thi Miss Global (Hoa hậu Toàn cầu) diễn ra tại Thái Lan. Nguyễn Đình Như Vân là đại diện Việt Nam chinh chiến tại cuộc thi năm nay. Đêm chung kết lên sóng chưa được bao lâu, người xem livestream đã phát hiện bất thường khi hình ảnh bản đồ "đường lưỡi bò" xuất hiện ở intro giới thiệu dàn thí sinh tham gia cuộc thi.

Nguyễn Đình Như Vân đăng quang trong cuộc thi Hoa hậu Toàn cầu.

Ngay lập tức, nhiều khán giả, đặc biệt là khán giả Việt Nam đã bày tỏ sự bức xúc, tức giận trước hành vi cho hiển thị "đường lưỡi bò" trong một cuộc thi hoa hậu có tầm cỡ quốc tế. Tại Việt Nam, rất nhiều diễn đàn về hoa hậu đã thông báo ngừng cập nhật thông tin về đêm chung kết của Miss Global 2024 sau khi phát hiện BTC có hành vi vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.

Trước sự việc nghiêm trọng này, BTC cuộc thi đã gửi lời xin lỗi chính thức đến đến khán giả Việt Nam, đồng thời thừa nhận sai sót trong khâu kiểm tra hình ảnh.

Về người đẹp đăn quang Hoa hậu Toàn cầu 2025, cô có tên là Nguyễn Đình Như Vân. Người đẹp sinh năm 1991, quê Lâm Đồng, là mẹ đơn thân của hai con gái: Bảo Bảo (15 tuổi), Gia Gia (6 tuổi). Tân hoa hậu được đánh giá là một trong những thí sinh nổi bật từ đầu cuộc thi. Người đẹp cao 1,74 m, số đo 90-63-91 cm.

Nguyễn Đình Như Vân có gương mặt lai Tây, nụ cười rạng rỡ, body được nhiều khán giả khen nóng bỏng. Người đẹp từng giành á quân The New Mentor 2023, là huấn luyện viên The Next Gentleman 2024.





Toàn văn thư xin lỗi của BTC cuộc thi: Kính gửi quý khán giả Việt Nam Chúng tôi thành thật xin lỗi về bất kỳ sự xúc phạm nào liên quan đến hình ảnh mà chúng tôi đã chia sẻ trên sóng trực tiếp. Chúng tôi chưa từng có ý định xuyên tạc, coi thường chủ quyền của Việt Nam hoặc những vấn đề nhạy cảm liên quan đến lãnh thổ. Chúng tôi vô cùng tôn trọng Việt Nam và người dân Việt Nam. Sau vụ việc, chúng tôi đã nhận ra tầm quan trọng của việc cẩn thận khi lựa chọn tài liệu, hình ảnh trực quan, đặc biệt là về các chủ đề có ý nghĩa lịch sử và quốc gia. Trong tương lai, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp phòng tránh bổ sung, đảm bảo nội dung của chúng tôi được xem xét kỹ lưỡng để tránh mọi hiểu lầm hoặc tạo ra những thông điệp không như mục đích, mong muốn vốn có của chúng tôi. BTC chúng tôi cảm ơn sự thông cảm và phản hồi mang tính xây dựng của các bạn. Sự ủng hộ và tin tưởng của các bạn có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi. Chúng tôi cam kết rút kinh nghiệm sâu sắc trong vụ việc lần này để làm tốt hơn trong tương lai. Trân trọng, Hoa hậu Toàn cầu