Một số cách nấu canh chua cá hú chuẩn vị miền Tây cực thơm ngon, bổ dưỡng cho cả nhà

Canh chua cá hú dọc mùng (bạc hà)

Nguyên liệu

Cá hú 1 ký, đậu bắp 200 gr, dọc mùng 100g (bạc hà), giá đỗ 300g, thơm 50g (dứa), cà chua 1 trái, me vắt 1 gói, ớt 4 trái, hành, tỏi băm.

Ga vị: Muối hạt, giấm, dầu ăn, nước mắm. Rau thơm đi kèm (rau ngò gai/ngò om/hành lá).

Cách chọn cá hú tươi ngon

Chọn con có màu sắc tươi sáng, không có đốm lạ, có nhớt sáng, cầm phần giữa thân không bị cong, cá có mùi đặc trưng, không có mùi tanh khác thường.

Nguyên liệu cần chuẩn bị.

Không mua cá có bụng phình to hoặc chạm nhẹ vào bụng có dấu tay, vì đó là những con cá hú bị thối rữa hoặc tẩm hóa chất.

Cách nấu

Sơ chế cá hú

Cá hú rửa sạch, cắt khúc vừa ăn. Sau đó bạn chà kỹ cá với 2 thìa muối hột và một ít giấm để loại bỏ nhớt và mùi tanh. Loại bỏ máu đông còn sót lại trên thân cá, đầu cá. Xả sạch với nước.

Uớp cá với khoảng 1 muỗng canh hạt nêm, ⅓ muỗng canh muối, ⅓ muỗng canh đường, ⅓ muỗng canh nước mắm, 1 chút bột ngọt. Trộn đều và đợi 15 phút cho gia vị ngấm vào cá.

Sơ chế các nguyên liệu khác

Dọc mùng làm sạch và thái thành từng lát mỏng vừa ăn. Giá đỗ, đậu bắp, cà chua, dứa, rau thơm rửa sạch. Giá đỗ để nguyên. Đậu bắp bạn cắt xéo thành miếng vừa ăn. Cắt cà chua thành 6 hoặc 8 miếng. Dứa cắt thành lát mỏng vừa ăn. Rau thơm thái nhỏ.

Chiên sơ cá

Dùng chảo đun sôi 2 muỗng canh dầu. Khi dầu nóng, phi thơm tỏi băm cho đến khi vàng. Sau đó đổ qua rây để lấy phần tỏi đã phi thơm để riêng dùng để rắc lên các món ăn giúp hương vị thơm ngon hơn.

Đặt chảo lên bếp và đun nóng dầu ăn. Xào hành tây băm nhỏ. Sau khi hành chuyển sang màu vàng, bạn cho cá vào chiên cho đến khi cá chín tái.

Nấu canh

Bạn đun sôi khoảng 2 lít nước. Khi nước sôi, cho me qua rây lưới để lược xác me, dùng vá súp dàn đều me, loại bỏ hạt. Sau đó cho cá đã chiên vào. Khi nước sôi trở lại thì cho 1 nửa số cà chua, thơm vào đun cùng. Vớt bọt nếu có.

Canh chua là món canh quốc dân đặc biệt đối với người miền Nam.

Cho 2 muỗng canh hạt nêm, 2 muỗng canh đường, ⅓ muỗng canh muối và một ít bột ngọt vào nồi. Nêm nếm lại theo khẩu vị gia đình. Sau khi đun khoảng 5 – 10 phút là canh chín, cho lần lượt các loại rau còn lại vào. Đun sôi và tắt lửa.

Canh chua cá hú nấu măng chua

Chuẩn bị nguyên liệu

Cá hú 400g, măng chua 100g, cà chua 150g, tỏi băm, hành lá, ớt sừng, ngò gai, gia vị thông dụng: muối, đường, mì chính, hạt nêm, dầu ăn, nước mắm.

Cách làm

Xử lý và ướp cá hú

Cá hú mua về rửa sạch, xát muối và giấm. Ngoài ra, đổ nước ấm lên cá và đợi khoảng 5 phút trước khi cạo sạch dầu.

Sau khi rửa sạch, cắt khúc vừa ăn. Ướp cá với đầu hành băm nhỏ và 1 thìa canh nước mắm. Để cá nghỉ khoảng 15 phút cho gia vị thấm đều.

Sơ chế măng chua và một số nguyên liệu khác

Măng mua về ngâm rửa sạch. Hành lá, ngò rí, ớt sừng rửa sạch. Thái nhỏ hành lá, rau mùi thái nhỏ, ớt cắt lát mỏng theo đường chéo. Đặt một nồi nước có chút muối lên bếp. Bào măng cho bớt hôi.

Nấu canh

Dùng chảo đun nóng dầu ăn. Sau đó thêm tỏi băm nhỏ và chiên cho đến khi có mùi thơm. Khi tỏi dậy mùi thơm thì cho măng vào xào. Măng chín thì đổ 1 lít nước vào đun sôi.

Các nguyên liệu cần thiết để nấu canh chua cá hú măng chua.

Sau đó, bạn thêm cà chua. Nêm ½ thìa cà phê bột ngọt, ½ thìa cà phê hạt nêm, 1 thìa cà phê muối. Nêm nếm gia vị sao cho vừa ăn. Khi nước đã sôi trở lại, cho cá hú vào nấu khoảng 5 – 10 phút. Cho hành lá cắt khúc, ngò gai cắt khúc và ớt sừng vào, tắt bếp, múc ra bát và thưởng thức.

Canh chua cá hú nấu rau muống

Chuẩn bị nguyên liệu

Cá hú 3 khúc. 1 Cây bạc hà (nhiều nơi gọi là dọc mùng). Một mớ rau mồng tơi. ¼ trái thơm. 2 quả cà chua. 6 quả đậu bắp. Rau gia vị: rau ngổ, rau ngổ (rau hầm). Giá đỗ. 1 ớt sừng. 1 nhúm me chua, 2 tép tỏi, 1 củ hành tím. 50ml dầu ăn, 30ml nước mắm, 5g muối, 30g đường, 40g hạt nêm.

Sơ chế nguyên liệu

Cá hú làm sạch, rửa qua nước muối và chanh để khử mùi tanh của cá, để ráo. Rau muống bỏ lá, cắt khúc khoảng 1 lóng tay rồi rửa sạch. Bạc hà gọt vỏ, cắt miếng nhỏ, rửa sạch, để ráo nước. Đậu bắp rửa sạch, cắt bỏ cuống và đuôi, cắt khúc khoảng 3cm (cắt xéo sẽ ngon hơn).

Cà chua rửa sạch, cắt múi cau. Dứa rửa sạch, thái lát nhỏ. Rau mùi, rau om, giá đỗ rửa sạch, để ráo. Ớt cay rửa sạch, thái lát mỏng. Hành tỏi băm nhỏ.

Nấu canh

Đặt chảo lớn lên bếp, vặn lửa vừa.Phi thơm tỏi băm và hành tím băm với dầu ăn. Tiếp tục cho cà chua và dứa vào xào. Cho lượng nước lọc đủ ăn vào nồi. Khi nước sôi cho cá hú vào.

Rau muống và cá hú là nguyên liệu chính của món cá hú nấu rau muống.

Cho nước cốt me vào nồi đun khoảng 2 phút thì vớt ra chén, xay nhuyễn để lấy nước cốt me. Sau đó đổ nước me vào nồi. Khi nước dùng sôi, cá chín, hớt bọt và nêm gia vị (đường, mắm, muối, hạt nêm) cho vừa ăn.

Cho đậu bắp và bạc hà vào. Khoảng 3 phút sau cho rau muống và giá đỗ vào. Đảo nhẹ tay để các nguyên liệu chín đều và cá không bị nát. Múc canh ra tô, rắc rau thơm (ngò gai và rau om) vào, thêm vài lát ớt. Cuối cùng là thưởng thức.