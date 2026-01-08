Mới nhất
Thời hạn cần thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2026

Thứ năm, 14:35 08/01/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hiện nay, không ít người phát sinh thuế thu nhập cá nhân trong năm 2026 vẫn loay hoay không biết thời hạn cần thực hiện quyết toán thuế khi nào?

Đã hết năm 2025, nhiều người phát sinh  thuế thu nhập cá nhân mà không biết. Thậm chí biết nợ thuế thu nhập cá nhân cũng loay hoay không biết được thời hạn cần phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân là khi nào.

Theo Luật Quản lý thuế số 28/2019/QH14, thời điểm người nộp thuế cần thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân là tháng 3 và tháng 4 hàng năm. Như vậy sang năm 2026, cá nhân phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho năm 2025. Theo quy định, đối với việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025, hạn chậm nhất để tổ chức, cá nhân trả thu nhập là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Do đó, thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập năm 2025 là ngày 31/3/2026.

Trong trường hợp cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì thời hạn chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Tuy nhiên năm nay, ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch lại là ngày 30/4/2025 và ngày tiếp theo là ngày 1/5/2025, trùng với đợt nghỉ lễ 30/4-1/5. Vì thế thời hạn cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm nhất là ngày 2/5/2025.

Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.

Hiện nay, trường hợp người nộp thuế không nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc kể từ ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế được xác định là một trong những hành vi trốn thuế. Tùy từng tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ sẽ bị xử phạt từ 1 đến 3 lần số tiền thuế trốn theo quy định của pháp luật.

Từ 2026, người lao động có 1 người phụ thuộc thì có thu nhập bao nhiêu mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân?Từ 2026, người lao động có 1 người phụ thuộc thì có thu nhập bao nhiêu mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

GĐXH - Hiện nay, việc sử dụng cách đăng ký giảm trừ người phụ thuộc là một trong những cách tối ưu nhất để giảm thuế thu nhập cá nhân.

10 trường hợp nhận tiền chuyển khoản không phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ tháng 7/2026, người dân nên cập nhật10 trường hợp nhận tiền chuyển khoản không phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ tháng 7/2026, người dân nên cập nhật

GĐXH - Không phải mọi khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Việc hiểu đúng sẽ giúp người dân yên tâm và hạn chế rủi ro pháp lý.

Từ 2026, người lao động có 1 người phụ thuộc thì có thu nhập bao nhiêu mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Từ 2026, người lao động có 1 người phụ thuộc thì có thu nhập bao nhiêu mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Từ 2026, người lao động có 2 người phụ thuộc thì có thu nhập bao nhiêu mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Từ 2026, người lao động có 2 người phụ thuộc thì có thu nhập bao nhiêu mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2026

Cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2026

Thuế thu nhập cá nhân từ năm 2026: Giảm số bậc, hạ thuế suất, cách tính có gì thay đổi?

Thuế thu nhập cá nhân từ năm 2026: Giảm số bậc, hạ thuế suất, cách tính có gì thay đổi?

Vì sao Bộ Tài chính muốn nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân từ 11 triệu đồng/tháng lên 15,5 triệu đồng/tháng?

Vì sao Bộ Tài chính muốn nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân từ 11 triệu đồng/tháng lên 15,5 triệu đồng/tháng?

Siêu thị đồng loạt gỡ sản phẩm pate Cột Đèn ra khỏi kệ hàng sau vụ phát hiện gần 130 tấn thịt lợn bệnh

Siêu thị đồng loạt gỡ sản phẩm pate Cột Đèn ra khỏi kệ hàng sau vụ phát hiện gần 130 tấn thịt lợn bệnh

Bảo vệ người tiêu dùng - 36 phút trước

GĐXH - Sự việc phát hiện gần 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi trong kho nguyên liệu của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) đang gây chấn động thị trường, nhiều hệ thống bán lẻ lớn tạm ngừng bày bán sản phẩm pate Cột Đèn của công ty này.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 8/1/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 8/1/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 8/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Khai xuân như ý, rước lộc vàng: Hành trình du xuân 2026 đầy cảm hứng cùng Saigon Star Travel

Khai xuân như ý, rước lộc vàng: Hành trình du xuân 2026 đầy cảm hứng cùng Saigon Star Travel

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

Tết Nguyên đán không chỉ là dịp để sum vầy, mà còn là thời điểm lý tưởng để "làm mới" bản thân và gắn kết tình thân qua những chuyến đi.

Giá xe Honda SH 2026 giảm kỷ lục, SH 125i, SH 160i rẻ bất ngờ dù mới ra mắt vì sao?

Giá xe Honda SH 2026 giảm kỷ lục, SH 125i, SH 160i rẻ bất ngờ dù mới ra mắt vì sao?

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá xe Honda SH 2026 dù mới ra mắt chưa lâu nhưng mức giá niêm yết và đại lý không chênh nhiều, điều ít xảy ra của xe máy Honda từ trước tới nay.

Xe máy điện giá 16,5 triệu đồng ở Việt Nam phong cách cổ điển đẹp tựa Vespa, cốp rộng, pin bền rẻ hơn hẳn Vision, xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 16,5 triệu đồng ở Việt Nam phong cách cổ điển đẹp tựa Vespa, cốp rộng, pin bền rẻ hơn hẳn Vision, xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện giá rẻ gây chú ý với thiết kế Vespa cổ điển, cốp rộng, pin bền đi 80 km/lần sạc, phù hợp nhu cầu đi lại đô thị.

Hà Nội: Diễn biến giá phòng trọ cho thuê tại 4 xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng đầu năm 2026

Hà Nội: Diễn biến giá phòng trọ cho thuê tại 4 xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng đầu năm 2026

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, theo khảo sát, giá cho thuê nhà riêng tại 4 xã mới: Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng được hình thành từ huyện Gia Lâm cũ lại có giá mềm hơn hẳn so với những khu vực khác.

Giá bạc hôm nay (8/1): Thị trường trong nước giảm mạnh, quay về mốc 80 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (8/1): Thị trường trong nước giảm mạnh, quay về mốc 80 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp tục đi xuống khi thị trường quốc tế giảm sâu về vùng 77–79 USD/oz, kéo giá giao dịch trong nước lùi về quanh mốc 80 triệu đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với phiên trước.

Giá vàng hôm nay 8/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 8/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh giảm bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay 8/1/2026 ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn vẫn ở mức rất cao dù giá thế giới giảm.

Giá iPhone 13 giảm mạnh, thấp chưa từng có ngay đầu năm 2026, xứng danh iPhone rẻ nhất Việt Nam

Giá iPhone 13 giảm mạnh, thấp chưa từng có ngay đầu năm 2026, xứng danh iPhone rẻ nhất Việt Nam

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 13 vẫn đang là chiếc iPhone có giá trị sử dụng cực ổn mà bất cứ ai cần đến một chiếc iPhone tốt nhất trong tầm giá cũng không nên bỏ qua.

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 8 - 11/1/2026: Số lượng khu vực mất điện cả ngày xếp hàng dài

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 8 - 11/1/2026: Số lượng khu vực mất điện cả ngày xếp hàng dài

Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.

Giá lăn bánh Toyota Vios giảm kỷ lục, chỉ ngang Kia Moring, cạnh tranh doanh số gay gắt với Hyundai Accent, Honda City

Giá lăn bánh Toyota Vios giảm kỷ lục, chỉ ngang Kia Moring, cạnh tranh doanh số gay gắt với Hyundai Accent, Honda City

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá lăn bánh Toyota Vios đang cực kỳ hấp dẫn ở thời điểm đầu tháng 1/2026, sẽ mang tới thách thức cực lớn cho các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Hyundai Accent hay Honda City.

Lịch cúp điện An Giang tuần này (từ 8 - 11/1/2026): Cúp điện 12 tiếng/ngày một số khu vực để sửa chữa

Lịch cúp điện An Giang tuần này (từ 8 - 11/1/2026): Cúp điện 12 tiếng/ngày một số khu vực để sửa chữa

Sản phẩm - Dịch vụ
Hatchback giá 250 triệu đồng thiết kế hiện đại, tiện nghi rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến thị trường dậy sóng nếu về Việt Nam

Hatchback giá 250 triệu đồng thiết kế hiện đại, tiện nghi rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến thị trường dậy sóng nếu về Việt Nam

Giá cả thị trường
Giá iPhone 13 giảm mạnh, thấp chưa từng có ngay đầu năm 2026, xứng danh iPhone rẻ nhất Việt Nam

Giá iPhone 13 giảm mạnh, thấp chưa từng có ngay đầu năm 2026, xứng danh iPhone rẻ nhất Việt Nam

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 8/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 8/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh giảm bao nhiêu?

Giá cả thị trường

