Thời hạn cần thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2026

Đã hết năm 2025, nhiều người phát sinh thuế thu nhập cá nhân mà không biết. Thậm chí biết nợ thuế thu nhập cá nhân cũng loay hoay không biết được thời hạn cần phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân là khi nào.

Theo Luật Quản lý thuế số 28/2019/QH14, thời điểm người nộp thuế cần thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân là tháng 3 và tháng 4 hàng năm. Như vậy sang năm 2026, cá nhân phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho năm 2025. Theo quy định, đối với việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025, hạn chậm nhất để tổ chức, cá nhân trả thu nhập là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Do đó, thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập năm 2025 là ngày 31/3/2026.

Trong trường hợp cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì thời hạn chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Tuy nhiên năm nay, ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch lại là ngày 30/4/2025 và ngày tiếp theo là ngày 1/5/2025, trùng với đợt nghỉ lễ 30/4-1/5. Vì thế thời hạn cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm nhất là ngày 2/5/2025.

Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.

Hiện nay, trường hợp người nộp thuế không nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc kể từ ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế được xác định là một trong những hành vi trốn thuế. Tùy từng tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ sẽ bị xử phạt từ 1 đến 3 lần số tiền thuế trốn theo quy định của pháp luật.

