Loại củ chứa chất chống oxy hóa cao, giúp đẹp da, chống lão hóa

Trong nhiều loại thực phẩm, củ không chỉ giúp bồi bổ cơ thể mà còn chứa những chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp duy trì làn da tươi trẻ và khỏe mạnh. Một trong những loại củ nổi bật với công dụng này là củ cải đỏ.

Củ cải đỏ – Chất chống oxy hóa cao giúp làm đẹp da

Củ cải đỏ là một trong những loại củ giàu chất chống oxy hóa như vitamin C, betalain, anthocyanin, giúp bảo vệ da khỏi tác hại của các gốc tự do. Những gốc tự do này là nguyên nhân chính dẫn đến lão hóa da và xuất hiện nếp nhăn. Củ cải đỏ còn giúp tăng cường tuần hoàn máu, cung cấp dưỡng chất cho da, giúp làn da sáng khỏe và đều màu hơn.

Ngoài ra, củ cải đỏ còn chứa nhiều chất xơ và chất dinh dưỡng thiết yếu khác như kali, magiê, giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong và góp phần duy trì sự tươi trẻ cho làn da.

Top các món ăn từ củ cải đỏ giúp đẹp da, chống lão hóa

1. Nước ép củ cải đỏ

Nguyên liệu: 1 củ cải đỏ, 1 quả táo, 1/2 quả chanh

Cách làm:

Rửa sạch củ cải đỏ và táo, gọt vỏ, cắt thành miếng nhỏ.

Cho củ cải đỏ, táo và nước cốt chanh vào máy ép để lấy nước.

Uống ngay để cảm nhận sự tươi mới, bổ sung chất chống oxy hóa và vitamin C cho da.

2. Canh củ cải đỏ hầm xương

Nguyên liệu: 2 củ cải đỏ, 500g xương heo, 1 củ hành, gia vị vừa đủ

Cách làm:

Xương heo rửa sạch, hầm với nước khoảng 1 giờ để lấy nước dùng.

Cắt củ cải đỏ thành miếng vừa ăn, cho vào nồi hầm cùng gia vị.

Nấu thêm 30 phút cho củ cải mềm và thấm gia vị, sau đó nêm nếm lại cho vừa ăn.

Món canh này không chỉ ngon mà còn cung cấp dưỡng chất chống lão hóa từ củ cải đỏ.

3. Salad củ cải đỏ

Nguyên liệu: 2 củ cải đỏ, 1/2 quả dưa chuột, 1 muỗng dầu olive, 1 muỗng giấm táo, muối, tiêu

Cách làm:

Củ cải đỏ gọt vỏ, thái mỏng, dưa chuột rửa sạch, thái lát.

Trộn tất cả nguyên liệu trong một bát lớn, thêm dầu olive và giấm táo, nêm gia vị vừa ăn.

Món salad này vừa giúp làm sạch cơ thể, vừa làm đẹp da nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa phong phú.

Chất chống oxy hóa trong củ cải đỏ không chỉ giúp chống lão hóa, làm đẹp da mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể. Hãy thử ngay các món ăn với củ cải đỏ để bổ sung dưỡng chất, giữ cho làn da luôn tươi trẻ và khỏe mạnh! Với những món ăn đơn giản nhưng hiệu quả từ củ cải đỏ, bạn có thể dễ dàng chăm sóc da và ngăn ngừa lão hóa ngay từ trong chế độ ăn uống hàng ngày.

