'Mưa đỏ' cán mốc kỷ lục doanh thu 300 tỷ đồng chỉ sau 9 ngày

Theo số liệu từ các hệ thống phòng vé, đến sáng 31/8, “Mưa đỏ” ghi nhận doanh thu 304 tỷ đồng, gần ba triệu lượt khán giả. Riêng ngày 30/8 đạt hơn 43 tỷ đồng từ gần 445.000 vé bán ra. Thành tích này giúp phim trở thành tác phẩm chiến tranh đầu tiên đạt 300 tỷ đồng chỉ sau hơn một tuần.

So sánh với các phim Việt trước đó, “Mưa đỏ” chỉ đứng sau “Mai” của Trấn Thành (8 ngày) về tốc độ cán mốc 300 tỷ. Các phim như “Lật mặt 7: Một điều ước” (10 ngày), “Nhà bà Nữ” (11 ngày) hay “Bộ tứ báo thủ” (12 ngày) đều mất nhiều thời gian hơn.

“Mưa đỏ” được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn, Đại tá Chu Lai, tái hiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Câu chuyện xoay quanh nhân vật Cường (Đỗ Nhật Hoàng) - chàng sinh viên Nhạc viện từ bỏ cơ hội du học để lên đường nhập ngũ, sát cánh bên Tiểu đội 1.

Bộ phim lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Đây là trận chiến khốc liệt đã góp phần quan trọng, tạo ra bước ngoặt trên bàn đàm phán Hội nghị Paris, mở đường cho đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bộ phim "Mưa đỏ" cán mốc 300 tỷ doanh thu phòng vé chỉ sau 9 ngày công chiếu.

Bộ phim là chuyến hành trình đưa khán giả đi từ những phút giây hồi hộp, căng thẳng, những khoảnh khắc ấm áp tình đồng đội đến những phút giây lặng đi vì ý chí và tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh của những người lính giải phóng kiên trung.



Trong phim, hình ảnh chiến tranh được khắc họa trực diện, từ những trận càn ác liệt cho đến cảnh vượt sông đầy nước mắt. Song song đó, tác phẩm vẫn giữ được tinh thần nhân văn, khắc họa những người lính không chỉ là chiến sĩ mà còn là người con, người cha với nỗi nhớ gia đình.

Giới chuyên môn đánh giá thành công của “Mưa đỏ” là minh chứng cho việc khán giả vẫn sẵn sàng đón nhận phim lịch sử - chiến tranh nếu được đầu tư nghiêm túc. Đây cũng là động lực để các nhà làm phim Việt mạnh dạn hơn với đề tài này, đặc biệt trong những dịp kỷ niệm lớn.

