'Mưa đỏ' cán mốc kỷ lục doanh thu 300 tỷ đồng chỉ sau 9 ngày
GĐXH - Chỉ sau 9 ngày công chiếu tại các rạp phim trên cả nước, bộ phim “Mưa đỏ” đã cán mốc 300 tỷ đồng doanh thu, kỷ lục với dòng phim lịch sử - chiến tranh.
Theo số liệu từ các hệ thống phòng vé, đến sáng 31/8, “Mưa đỏ” ghi nhận doanh thu 304 tỷ đồng, gần ba triệu lượt khán giả. Riêng ngày 30/8 đạt hơn 43 tỷ đồng từ gần 445.000 vé bán ra. Thành tích này giúp phim trở thành tác phẩm chiến tranh đầu tiên đạt 300 tỷ đồng chỉ sau hơn một tuần.
So sánh với các phim Việt trước đó, “Mưa đỏ” chỉ đứng sau “Mai” của Trấn Thành (8 ngày) về tốc độ cán mốc 300 tỷ. Các phim như “Lật mặt 7: Một điều ước” (10 ngày), “Nhà bà Nữ” (11 ngày) hay “Bộ tứ báo thủ” (12 ngày) đều mất nhiều thời gian hơn.
“Mưa đỏ” được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn, Đại tá Chu Lai, tái hiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Câu chuyện xoay quanh nhân vật Cường (Đỗ Nhật Hoàng) - chàng sinh viên Nhạc viện từ bỏ cơ hội du học để lên đường nhập ngũ, sát cánh bên Tiểu đội 1.
Bộ phim lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Đây là trận chiến khốc liệt đã góp phần quan trọng, tạo ra bước ngoặt trên bàn đàm phán Hội nghị Paris, mở đường cho đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Bộ phim là chuyến hành trình đưa khán giả đi từ những phút giây hồi hộp, căng thẳng, những khoảnh khắc ấm áp tình đồng đội đến những phút giây lặng đi vì ý chí và tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh của những người lính giải phóng kiên trung.
Trong phim, hình ảnh chiến tranh được khắc họa trực diện, từ những trận càn ác liệt cho đến cảnh vượt sông đầy nước mắt. Song song đó, tác phẩm vẫn giữ được tinh thần nhân văn, khắc họa những người lính không chỉ là chiến sĩ mà còn là người con, người cha với nỗi nhớ gia đình.
Giới chuyên môn đánh giá thành công của “Mưa đỏ” là minh chứng cho việc khán giả vẫn sẵn sàng đón nhận phim lịch sử - chiến tranh nếu được đầu tư nghiêm túc. Đây cũng là động lực để các nhà làm phim Việt mạnh dạn hơn với đề tài này, đặc biệt trong những dịp kỷ niệm lớn.
Vẫn còn 2 đợt diễn tập sự kiện A80, xem ở đâu?Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Không cần chen chúc và thức đêm, người dân và sinh viên vẫn có thể tận mắt xem các màn luyện tập A80 tại ĐHQGHN, Hòa Lạc vào ngày 31/8 và 1/9.
'Gia đình Haha' tập mới nhất: Trọng Hiếu, Tóc Tiên choáng ngợp khi gặp voi ngay trên đườngXem - nghe - đọc - 12 giờ trước
GĐXH - Trong tập 12 "Gia đình Haha", hành trình đã đưa các thành viên và hai khách mời đến với Đắk Lắk nơi có cảnh sắc thiên nhiên khoáng đạt và ẩn chứa nhiều bất ngờ thú vị.
Phim 'Mưa Đỏ' được chiếu miễn phí ở một số điểm tại Quảng TrịXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Điện ảnh Quân đội Nhân dân (Tổng cục Chính trị) đã quyết định chiếu phim truyện điện ảnh “Mưa Đỏ” tại một số điểm phục vụ người dân Quảng Trị.
'Cầu vồng ở phía chân trời' tập mới nhất: Tuấn và Oanh quay lại với nhau, yêu công khaiXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 26 "Cầu vồng ở phía chân trời", sau khoảng thời gian chia tay, Oanh và Tuấn đã nói chuyện thẳng thắn và quyết định quay lại với nhau.
MV 'Vinh quang, ơi Việt Nam' : Khúc ca đoàn kết và tự hào dân tộcXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - AHLĐ Nguyễn Anh Trí mới đây đã ra mắt MV “Vinh quang, ơi Việt Nam”, ca khúc như cổ vũ và khơi dậy tinh thần đoàn kết toàn dân dịp Quốc khánh 2/9.
'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Hé lộ kẻ phá hoại vườn chuối nhà ông VuiXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 20 "Có anh, nơi ấy bình yên", người dân làm đơn kiện trang trại lợn gây ô nhiễm, hé lộ manh mối kẻ chặt vườn chuối nhà ông Vui.
Kết nối kinh tế số và văn hóa đọc đổi mới sáng tạoXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Thông qua triển khai mô hình Liên đoàn hợp tác xã điện tử kết hợp thư viện số, BTC kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện, bền vững, lan tỏa tri thức và tinh thần đổi mới sáng tạo trong cộng đồng.
Vườn chuối bị phá, chủ tịch xã gây áp lực với Thiếu tá HuyXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 19 "Có anh, nơi ấy bình yên", cả xã Tiên Phong lại thêm rúng động vì vườn chuối nhà ông Vui bị kẻ xấu chặt phá.
Oanh thất nghiệp, vay tiền mẹ đóng học cho bé KhoaiXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 25 "Cầu vồng ở phía chân trời", Oanh không có việc làm đành phải gọi điện về quê để vay tiền mẹ đóng học cho con.
Diva Hồng Nhung run khi hát 'Bài ca Hà Nội' gắn liền tên tuổi NSND Lê DungXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
Ca sĩ Hồng Nhung lần đầu thể hiện "Bài ca Hà Nội" tại Điều còn mãi 2025. Chị thừa nhận "rất run" khi hát tác phẩm nhạc sĩ Vũ Thanh từng giúp NSND Lê Dung tạo dấu ấn.
Mỹ Anh tiếp tục 'đụng độ' phụ huynh cậy quyền thếXem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 9 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh vui vì bé Minh được vào trường như mong muốn, nhưng rồi lại gặp phải phụ huynh khó ưa của lớp con.