Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

'Gia đình Haha' tập mới nhất: Trọng Hiếu, Tóc Tiên choáng ngợp khi gặp voi ngay trên đường

Chủ nhật, 10:59 31/08/2025 | Xem - nghe - đọc
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong tập 12 "Gia đình Haha", hành trình đã đưa các thành viên và hai khách mời đến với Đắk Lắk nơi có cảnh sắc thiên nhiên khoáng đạt và ẩn chứa nhiều bất ngờ thú vị.

Tập 12 "Gia đình Haha" đã được phát sóng, đến với Đắk Lắk, quê hương của Bùi Công Nam, bắt đầu chuỗi ngày khám phá thế giới của đồng bào Ê-đê, M’nông: Nơi mỗi nếp nhà, mỗi bếp lửa, mỗi câu hát đều lưu giữ mạch nguồn văn hóa truyền đời. Ngôi nhà mới của "Gia đình Haha" là nhà sàn truyền thống rộng rãi, khang trang, tựa lưng vào đồi xanh, mặt hướng ra dòng suối, treo chuông gió trước cổng nhà. 

Nhà nơi đây thường có hai cầu thang: Một cầu thang đủ rộng để thuận tiện đi lại, một cầu thang xây theo kiểu truyền thống, có hình hai bầu sữa mẹ bên trên, biểu tượng của tình mẫu tử. Cầu thang truyền thống thường dành cho người phụ nữ của gia đình và khách quý. Khi bước lên thang, các vị khách phải chạm bằng hai tay vào bầu sữa mẹ để thể hiện sự biết ơn với đấng sinh thành.

'Gia đình Haha' tập mới nhất: Trọng Hiếu, Tóc Tiên choáng ngợp khi gặp voi ngay trên đường- Ảnh 1.

"Gia đình Haha" bên ngôi nhà của anh Y Xim N-du. Ảnh VTV

Nhân vật đồng hành cùng "Gia đình Haha" ở chặng mới là anh Y Xim N-du (anh Xim), một người dân tộc bản địa gần gũi, dễ mến và có những hiểu biết phong phú, sâu sắc về văn hóa, đời sống. Cả nhóm được giao nhiệm vụ hái bơ và chanh, hai loại cây trái đặc sản của vùng đất nơi đây. Dưới cái nắng gắt, từng thành viên lấm lem nhưng ai nấy đều hăng hái, cố gắng chinh phục chiếc máy cày để xới đất, trồng bắp.

'Gia đình Haha' tập mới nhất: Trọng Hiếu, Tóc Tiên choáng ngợp khi gặp voi ngay trên đường- Ảnh 2.

Các nghệ sĩ tham gia điều khiển máy cày để trồng bắp. Ảnh VTV

Trong các câu chuyện được anh Xim chia sẻ, đáng chú ý có câu chuyện về những con voi nhà với sự thân thiết, gần gũi, gắn bó cùng đời sống người dân, như thể thành viên trong gia đình. Anh Xim cũng cho biết, nếu như trước đây voi thường xuất hiện trong các lễ hội diễu hành, chở khách đi tham quan hoặc biểu diễn. 

Giờ đây, mục tiêu là trả voi về lại với rừng, để du khách chỉ quan sát chúng trong môi trường tự nhiên. Đây không chỉ là một cách tiếp cận du lịch văn minh hơn mà còn là nỗ lực để bảo vệ voi, khôi phục quần thể đang ngày một thu hẹp, đồng thời tạo ra hướng phát triển bền vững cho khu vực.

Tinh thần bảo vệ voi nhà và phát triển mô hình du lịch bền vững cũng được lan tỏa mạnh mẽ qua các hoạt động cộng đồng. 

'Gia đình Haha' tập mới nhất: Trọng Hiếu, Tóc Tiên choáng ngợp khi gặp voi ngay trên đường- Ảnh 3.

Voi là người bạn thân thiết của bà con Đắk Lắk. (Ảnh chụp màn hình)

Hai khách mời là Trọng Hiếu và Tóc Tiên đã khiến không khí của "Gia đình Haha" thêm phần vui vẻ, hài hước. Các nghệ sĩ không giấu được sự bất ngờ, choáng ngợp khi gặp voi ngay trên đường đến nơi lưu trú. 

'Gia đình Haha' tập mới nhất: Trọng Hiếu, Tóc Tiên choáng ngợp khi gặp voi ngay trên đường- Ảnh 4.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình bất ngờ khi gặp voi ở trên đường. (Ảnh chụp màn hình)

Được biết, mới đây "Gia đình Haha" vừa giành 2 giải nhất trong một cuộc thi Tổ chức Động vật châu Á - Animals Asia tổ chức với thông điệp: "Ngừng cưỡi voi - Để voi trở về rừng".

Thông qua hành trình mới, "Gia đình Haha" không chỉ tôn vinh ngợi ca người lao động, góp phần chung tay gìn giữ nghề nông chuyển đổi mô hình sinh kế cho bà con. Chương trình còn khơi gợi ý thức về bảo tồn văn hóa truyền thống và bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ các loài động vật, bất kể chúng thuộc thế giới tự nhiên hay được nuôi dưỡng trong gia đình.

&quot;Cầu vồng ở phía chân trời&quot; tập mới nhất: Tuấn và Oanh quay lại với nhau, yêu công khai'Cầu vồng ở phía chân trời' tập mới nhất: Tuấn và Oanh quay lại với nhau, yêu công khai

GĐXH - Trong tập 26 "Cầu vồng ở phía chân trời", sau khoảng thời gian chia tay, Oanh và Tuấn đã nói chuyện thẳng thắn và quyết định quay lại với nhau.

Phim &quot;Mưa Đỏ&quot; được chiếu miễn phí ở một số điểm tại Quảng TrịPhim 'Mưa Đỏ' được chiếu miễn phí ở một số điểm tại Quảng Trị

GĐXH - Điện ảnh Quân đội Nhân dân (Tổng cục Chính trị) đã quyết định chiếu phim truyện điện ảnh “Mưa Đỏ” tại một số điểm phục vụ người dân Quảng Trị.


T.Hằng (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Phim 'Mưa Đỏ' được chiếu miễn phí ở một số điểm tại Quảng Trị

Phim 'Mưa Đỏ' được chiếu miễn phí ở một số điểm tại Quảng Trị

'Cầu vồng ở phía chân trời' tập mới nhất: Tuấn và Oanh quay lại với nhau, yêu công khai

'Cầu vồng ở phía chân trời' tập mới nhất: Tuấn và Oanh quay lại với nhau, yêu công khai

'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Hé lộ kẻ phá hoại vườn chuối nhà ông Vui

'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Hé lộ kẻ phá hoại vườn chuối nhà ông Vui

Vườn chuối bị phá, chủ tịch xã gây áp lực với Thiếu tá Huy

Vườn chuối bị phá, chủ tịch xã gây áp lực với Thiếu tá Huy

Cùng chuyên mục

Vẫn còn 2 đợt diễn tập sự kiện A80, xem ở đâu?

Vẫn còn 2 đợt diễn tập sự kiện A80, xem ở đâu?

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Không cần chen chúc và thức đêm, người dân và sinh viên vẫn có thể tận mắt xem các màn luyện tập A80 tại ĐHQGHN, Hòa Lạc vào ngày 31/8 và 1/9.

'Mưa đỏ' cán mốc kỷ lục doanh thu 300 tỷ đồng chỉ sau 9 ngày

'Mưa đỏ' cán mốc kỷ lục doanh thu 300 tỷ đồng chỉ sau 9 ngày

Xem - nghe - đọc - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ sau 9 ngày công chiếu tại các rạp phim trên cả nước, bộ phim “Mưa đỏ” đã cán mốc 300 tỷ đồng doanh thu, kỷ lục với dòng phim lịch sử - chiến tranh.

Phim 'Mưa Đỏ' được chiếu miễn phí ở một số điểm tại Quảng Trị

Phim 'Mưa Đỏ' được chiếu miễn phí ở một số điểm tại Quảng Trị

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Điện ảnh Quân đội Nhân dân (Tổng cục Chính trị) đã quyết định chiếu phim truyện điện ảnh “Mưa Đỏ” tại một số điểm phục vụ người dân Quảng Trị.

'Cầu vồng ở phía chân trời' tập mới nhất: Tuấn và Oanh quay lại với nhau, yêu công khai

'Cầu vồng ở phía chân trời' tập mới nhất: Tuấn và Oanh quay lại với nhau, yêu công khai

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 26 "Cầu vồng ở phía chân trời", sau khoảng thời gian chia tay, Oanh và Tuấn đã nói chuyện thẳng thắn và quyết định quay lại với nhau.

MV 'Vinh quang, ơi Việt Nam' : Khúc ca đoàn kết và tự hào dân tộc

MV 'Vinh quang, ơi Việt Nam' : Khúc ca đoàn kết và tự hào dân tộc

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - AHLĐ Nguyễn Anh Trí mới đây đã ra mắt MV “Vinh quang, ơi Việt Nam”, ca khúc như cổ vũ và khơi dậy tinh thần đoàn kết toàn dân dịp Quốc khánh 2/9.

'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Hé lộ kẻ phá hoại vườn chuối nhà ông Vui

'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Hé lộ kẻ phá hoại vườn chuối nhà ông Vui

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 20 "Có anh, nơi ấy bình yên", người dân làm đơn kiện trang trại lợn gây ô nhiễm, hé lộ manh mối kẻ chặt vườn chuối nhà ông Vui.

Kết nối kinh tế số và văn hóa đọc đổi mới sáng tạo

Kết nối kinh tế số và văn hóa đọc đổi mới sáng tạo

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Thông qua triển khai mô hình Liên đoàn hợp tác xã điện tử kết hợp thư viện số, BTC kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện, bền vững, lan tỏa tri thức và tinh thần đổi mới sáng tạo trong cộng đồng.

Vườn chuối bị phá, chủ tịch xã gây áp lực với Thiếu tá Huy

Vườn chuối bị phá, chủ tịch xã gây áp lực với Thiếu tá Huy

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Trong tập 19 "Có anh, nơi ấy bình yên", cả xã Tiên Phong lại thêm rúng động vì vườn chuối nhà ông Vui bị kẻ xấu chặt phá.

Oanh thất nghiệp, vay tiền mẹ đóng học cho bé Khoai

Oanh thất nghiệp, vay tiền mẹ đóng học cho bé Khoai

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Trong tập 25 "Cầu vồng ở phía chân trời", Oanh không có việc làm đành phải gọi điện về quê để vay tiền mẹ đóng học cho con.

Diva Hồng Nhung run khi hát 'Bài ca Hà Nội' gắn liền tên tuổi NSND Lê Dung

Diva Hồng Nhung run khi hát 'Bài ca Hà Nội' gắn liền tên tuổi NSND Lê Dung

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

Ca sĩ Hồng Nhung lần đầu thể hiện "Bài ca Hà Nội" tại Điều còn mãi 2025. Chị thừa nhận "rất run" khi hát tác phẩm nhạc sĩ Vũ Thanh từng giúp NSND Lê Dung tạo dấu ấn.

Xem nhiều

Mỹ Anh tiếp tục 'đụng độ' phụ huynh cậy quyền thế

Mỹ Anh tiếp tục 'đụng độ' phụ huynh cậy quyền thế

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Trong tập 9 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh vui vì bé Minh được vào trường như mong muốn, nhưng rồi lại gặp phải phụ huynh khó ưa của lớp con.

Oanh thất nghiệp, vay tiền mẹ đóng học cho bé Khoai

Oanh thất nghiệp, vay tiền mẹ đóng học cho bé Khoai

Xem - nghe - đọc
Chưa xong vụ cá chết, Thiếu tá Huy tiếp tục điều tra hàng loạt vườn chuối bị phá hoại

Chưa xong vụ cá chết, Thiếu tá Huy tiếp tục điều tra hàng loạt vườn chuối bị phá hoại

Xem - nghe - đọc
'Cầu vồng ở phía chân trời' tập mới nhất: Tuấn và Oanh quay lại với nhau, yêu công khai

'Cầu vồng ở phía chân trời' tập mới nhất: Tuấn và Oanh quay lại với nhau, yêu công khai

Xem - nghe - đọc
'Mưa đỏ' cán mốc kỷ lục doanh thu 300 tỷ đồng chỉ sau 9 ngày

'Mưa đỏ' cán mốc kỷ lục doanh thu 300 tỷ đồng chỉ sau 9 ngày

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top