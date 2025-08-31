'Gia đình Haha' tập mới nhất: Trọng Hiếu, Tóc Tiên choáng ngợp khi gặp voi ngay trên đường
GĐXH - Trong tập 12 "Gia đình Haha", hành trình đã đưa các thành viên và hai khách mời đến với Đắk Lắk nơi có cảnh sắc thiên nhiên khoáng đạt và ẩn chứa nhiều bất ngờ thú vị.
Tập 12 "Gia đình Haha" đã được phát sóng, đến với Đắk Lắk, quê hương của Bùi Công Nam, bắt đầu chuỗi ngày khám phá thế giới của đồng bào Ê-đê, M’nông: Nơi mỗi nếp nhà, mỗi bếp lửa, mỗi câu hát đều lưu giữ mạch nguồn văn hóa truyền đời. Ngôi nhà mới của "Gia đình Haha" là nhà sàn truyền thống rộng rãi, khang trang, tựa lưng vào đồi xanh, mặt hướng ra dòng suối, treo chuông gió trước cổng nhà.
Nhà nơi đây thường có hai cầu thang: Một cầu thang đủ rộng để thuận tiện đi lại, một cầu thang xây theo kiểu truyền thống, có hình hai bầu sữa mẹ bên trên, biểu tượng của tình mẫu tử. Cầu thang truyền thống thường dành cho người phụ nữ của gia đình và khách quý. Khi bước lên thang, các vị khách phải chạm bằng hai tay vào bầu sữa mẹ để thể hiện sự biết ơn với đấng sinh thành.
Nhân vật đồng hành cùng "Gia đình Haha" ở chặng mới là anh Y Xim N-du (anh Xim), một người dân tộc bản địa gần gũi, dễ mến và có những hiểu biết phong phú, sâu sắc về văn hóa, đời sống. Cả nhóm được giao nhiệm vụ hái bơ và chanh, hai loại cây trái đặc sản của vùng đất nơi đây. Dưới cái nắng gắt, từng thành viên lấm lem nhưng ai nấy đều hăng hái, cố gắng chinh phục chiếc máy cày để xới đất, trồng bắp.
Trong các câu chuyện được anh Xim chia sẻ, đáng chú ý có câu chuyện về những con voi nhà với sự thân thiết, gần gũi, gắn bó cùng đời sống người dân, như thể thành viên trong gia đình. Anh Xim cũng cho biết, nếu như trước đây voi thường xuất hiện trong các lễ hội diễu hành, chở khách đi tham quan hoặc biểu diễn.
Giờ đây, mục tiêu là trả voi về lại với rừng, để du khách chỉ quan sát chúng trong môi trường tự nhiên. Đây không chỉ là một cách tiếp cận du lịch văn minh hơn mà còn là nỗ lực để bảo vệ voi, khôi phục quần thể đang ngày một thu hẹp, đồng thời tạo ra hướng phát triển bền vững cho khu vực.
Tinh thần bảo vệ voi nhà và phát triển mô hình du lịch bền vững cũng được lan tỏa mạnh mẽ qua các hoạt động cộng đồng.
Hai khách mời là Trọng Hiếu và Tóc Tiên đã khiến không khí của "Gia đình Haha" thêm phần vui vẻ, hài hước. Các nghệ sĩ không giấu được sự bất ngờ, choáng ngợp khi gặp voi ngay trên đường đến nơi lưu trú.
Được biết, mới đây "Gia đình Haha" vừa giành 2 giải nhất trong một cuộc thi Tổ chức Động vật châu Á - Animals Asia tổ chức với thông điệp: "Ngừng cưỡi voi - Để voi trở về rừng".
Thông qua hành trình mới, "Gia đình Haha" không chỉ tôn vinh ngợi ca người lao động, góp phần chung tay gìn giữ nghề nông chuyển đổi mô hình sinh kế cho bà con. Chương trình còn khơi gợi ý thức về bảo tồn văn hóa truyền thống và bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ các loài động vật, bất kể chúng thuộc thế giới tự nhiên hay được nuôi dưỡng trong gia đình.
