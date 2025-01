Sao phim 'Sex is Zero' từng bị đồn yêu nhiều người nhưng ở tuổi U50 vẫn lẻ bóng

Nữ chính phim 'Sex is Zero' U50 đam mê hội họa, sống ẩn dật sau biến cố gia đình GĐXH - Ha Ji Won - sao phim "Sex is Zero" ở tuổi U50 có niềm đam mê với hội họa, cô sống ẩn dật và chọn cuộc sống độc thân sau những biến cố về gia đình.

Sao phim 'Sex is Zero' từng bị quỵt lương

Năm 2007, Song Ji Hyo vào vai nữ chính Eun Sik trong "Sex is Zero" 2 (tựa Việt: Tình Dục Là Chuyện Nhỏ). Phần 1 trước đó đã tạo được thành công lớn và trở thành phim ăn khách thứ 5 trong năm 2002 tại phòng vé xứ Hàn. Khi xem phim, nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng khi Song Ji Hyo tự tin thể hiện các phân cảnh táo bạo, lời thoại gây sốc.

Sao phim "Sex is Zero" từng tố công ty quỵt lương trong thời gian dài.

Sau vai diễn thành công này, Song Ji Hyo còn được biết là MC cố định của chương trình "Keep Running Man". Ngoài sự nghiệp thuận lợi, Song Ji Kyo từng bị vướng vào vụ kiện tụng suốt thời gian dài.

Năm 2023, truyền thông Hàn đưa tin sao phim "Sex is Zero" đã kiện công ty quản lý Uzurocks, đòi thanh lý hợp đồng độc quyền. Trước đó, Song Ji Hyo đã trình bày rõ ý định rời khỏi công ty với đại diện của Uzurocks. Nhiều nhân viên khác cũng có ý định rời đi, bởi họ không nhìn thấy tương lai tại Uzurocks.

Ngoài sự nghiệp thuận lợi, Song Ji Kyo từng bị vướng vào vụ kiện tụng suốt thời gian dài.

Trước quyết định khởi kiện của sao phim "Sex is Zero", đại diễn Uzurocks xoa dịu dư luận bằng cách bày tỏ sự ủng hộ các hoạt động trong tương lai của nữ diễn viên sau khi cô rời khỏi công ty: "Chúng tôi đồng ý chấm dứt hợp đồng với Song Ji Hyo. Chúng tôi trân trọng những đóng góp của cô ấy. Công ty rất vinh dự khi được hợp tác cùng Song Ji Hyo, người được khán giả vô cùng yêu mến. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ cô ấy trong hành trình phía trước".

Sao phim "Sex is Zero" bị đồn yêu nhiều nhưng U50 vẫn độc thân



Ở thời điểm hiện tại, sao phim "Sex is Zero" liên tục lột xác và có những tác phẩm ghi dấu ấn từ truyền hình đến điện ảnh như The Witch's Diner, Intruder, Emergency Couple. Ngoài ra, cô còn nổi tiếng với khán giả qua chương trình "Running Man".

Tuy nhiên cũng tại chương trình này, sao phim "Sex is Zero" bị đồn yêu đương với nhiều sao nam khác. Đầu tiên, Song Ji Hyo nói thẳng về chuyện tình cảm với Kim Jong Kook trên sóng truyền hình.

Song Ji Hyo và Kim Jong Kook được khán giả "Keep Running Man" đẩy thuyền vì quá đẹp đôi.

Song Ji Hyo và Kim Jong Kook là cặp đôi được khán giả "đẩy thuyền" nhiều nhất Running Man. Dù vậy, cặp đôi liên tục phủ nhận mối quan hệ, cho biết chỉ là anh em, đồng nghiệp thân thiết.

Trước khi có tin yêu đương với Kim Jong Kook, sao phim "Sex is Zero" có tin đồn yêu diễn viên Kang Gary. Với những khoảnh khắc "tình bể bình", những lời nói chân thành từ trái tim trong Keep Running Man, không ít lần cặp đôi này làm dấy lên hy vọng về một cái kết viên mãn cho cả hai. Tiếc rằng, cả 2 chỉ có thể là một cặp tình nhân màn ảnh mà mọi người vẫn luôn hằng ghi nhớ trong kí ức.

Sau Kang Gary, một loạt các sao nam đình đám của màn ảnh xứ kim chi cũng có tin đồn yêu đương với sao phim "Sex is Zero". Đó là các diễn viên như: Song Joong Ki, Lee Dong Wook, Lee Jong Suk, Park Seo Joon.

Sao phim "Sex is Zero" hiện tại vẫn độc thân vui vẻ.

Hiện tại sau những ồn ào tình ái, sao phim "Sex is Zero" vẫn chăm chỉ hoạt động ở cả hai mảng giải trí và diễn xuất. Dù đã bước sang ngưỡng tuổi tứ tuần, nhưng nữ diễn viên vẫn gây sốt bởi visual xinh đẹp bất bại bởi thời gian. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường tự do, thoải mái. Bên cạnh đó, đời tư của Song Ji Hyo cũng trở thành đề tài của dư luận khi cô vẫn tuyên bố độc thân, dù nhiều lần được "ship couple" với ca sĩ Kim Jong Kook.