Nam diễn viên miền Tây 'không có thời gian đóng phim VFC' đời thực giàu có ra sao?

'Chị đại' Vbiz đóng vai bạn gái Quốc Trường trên phim, đời thực có chồng điển trai và tâm lý GĐXH - Lê Khánh mới đây khiến khán giả bất ngờ khi đóng vai Hai Thương – bạn gái Quốc Trường trong "Chị ngã em nâng". Ở đời thực, Lê Khánh có hôn nhân viên mãn bên người chồng kém tuổi.

Quốc Trường là ai?

Quốc Trường từng khiến khán giả miền Bắc mê mẩn khi vào vai Vũ – chồng Thư (Bảo Thanh) trong phim "Về nhà đi con". Trước khi Bắc tiến, anh đã nổi bật với biệt danh "vua phim miền Tây". Xuất thân từ nghề người mẫu, đến năm 2008, Quốc Trường bắt đầu tham gia đóng phim. Phải mất 10 năm, nam diễn viên quê Cần Thơ mới để lại ấn tượng đậm nét trong lòng khán giả qua vai diễn trong phim Gạo nếp gạo tẻ (2018), sau đó là một số phim điện ảnh như: Đôi mắt âm dương, Bẫy ngọt ngào và mới đây là Chị ngã em nâng.

Quốc Trường từng nổi tiếng khi vào phim "Về nhà đi con" của VFC.

Dù đóng nhiều phim nhưng với "Về nhà đi con" – một dự án của VFC, Quốc Trường mới thực sự nổi bật. Tuy nhiên, khi chia sẻ với Gia đình & Xã hội, Quốc Trường trải lòng về việc không có thời gian Bắc tiến đóng phim VFC:

"Hiện tại, Quốc Trường không có thời gian như hồi đóng phim "Về nhà đi con". Tôi bận kinh doanh và phải quản lý nhiều việc nên chắc rất khó sắp xếp được thời gian cho những bộ phim truyền hình dài hơi. Vậy nên, tôi chỉ nhận phim khi cân đối được lịch làm việc của mình", Quốc Trường chia sẻ.

Đời thực, Quốc Trường không chỉ có công việc diễn xuất mà còn là một doanh nhân trong lĩnh vực nhà hàng mì cay. Theo chia sẻ của anh, nguyên nhân đầu tiên khiến anh tham gia lĩnh vực kinh doanh này là do bạn bè rủ rê, đồng thời anh vốn có sẵn niềm đam mê buôn bán.

Khoảng năm 2016, một người bạn làm đầu bếp trong nhóm sáng tạo ra món mì cay 7 cấp độ theo phong cách Hàn Quốc nhưng không có vốn mở quán. Biết chuyện, Quốc Trường cùng hai người bạn khác đã góp vốn mở quán đầu tiên.

Quốc Trường không chỉ là diễn viên mà còn là doanh nhân thành đạt.

Dù không nói ra, đây có thể là phương án dự phòng của Quốc Trường nếu anh không thành công với nghề diễn viên. Tuy nhiên, nghề "tay trái" này lại mang đến nguồn thu ổn định và giúp anh nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật. Trong những năm qua, anh bận rộn khai trương các nhà hàng mới. Chính công việc kinh doanh thuận lợi đã giúp nam diễn viên sinh năm 1988 trở nên giàu có, phát triển bản thân và báo hiếu được ba mẹ.

Quốc Trường giàu có ra sao?

Quốc Trường hiện là một nghệ sĩ có điều kiện kinh tế tốt trong làng giải trí phía Nam. Khi liệt kê tài sản của chàng diễn viên gốc miền Tây, khán giả khá bất ngờ nhưng thực tế lại xứng đáng với nỗ lực của anh.

Quốc Trường có cuộc sống giàu có nhiều người mơ ước.

Được biết, Quốc Trường là chủ nhân của một căn biệt thự rộng 305 m² gần khu Phú Mỹ Hưng (TP.HCM). Ngoài căn biệt thự có giá trị "khủng", nam diễn viên còn là một "tay chơi hàng hiệu" với vô số món đồ xa xỉ như nhẫn kim cương và xế hộp.

Bên cạnh đó, anh còn xây tặng bố mẹ một căn biệt thự rộng 700 m² ở Cần Thơ, trị giá hơn 25 tỷ đồng, riêng nội thất đã lên tới 10 tỷ đồng. Trên trang cá nhân, anh từng chia sẻ hình ảnh bên trong căn biệt thự 3 tầng hoành tráng gồm 7 phòng ngủ, phòng gym và khu vực giải trí. Sức chứa của biệt thự có thể lên đến hơn 100 người. Khu vườn được anh cải tạo thành nơi thư giãn, tổ chức tiệc BBQ ngoài trời.

Đây là thành quả lớn của Quốc Trường, mang lại cho anh cảm giác mãn nguyện sau những năm tháng vất vả. Nhắc lại thời thơ ấu nghèo khó, nam diễn viên Về nhà đi con bùi ngùi nói: "Tôi không bao giờ quên được khuôn mặt, ánh mắt khắc khổ, đôi bàn tay chai sạn của mẹ. Khi tôi học cấp một, gia đình sống trong một xóm chợ cũ ở Cần Thơ. Từ nhỏ, tôi quen với mùi hôi của rác rưởi xung quanh".

Quốc Trường chụp ảnh kỉ niệm bên bố mẹ trước căn biệt thự 25 tỷ đồng.

Vì ánh mắt khắc khổ, đôi tay chai sạn của mẹ, Quốc Trường quyết tâm thay đổi bản thân, lao động kiếm tiền để báo hiếu. Năm 2019, anh đã xây biệt thự trị giá 25 tỷ đồng tặng cha mẹ và lo cho họ cuộc sống an vui, đủ đầy tuổi già. Hiện tại, Quốc Trường chỉ còn "nợ" mẹ một nàng dâu. Anh vẫn chia sẻ rằng: "Nếu gặp được người phù hợp, tôi sẽ cưới luôn".

Quốc Trường giao lưu cùng khán giả khi ra mắt phim "Chị ngã em nâng". Clip: Đỗ Quyên

Ảnh: FBNV