Sau vài ngày sốt cao, nhiều người mắc sốt xuất huyết rơi vào nguy kịch

Thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, vừa qua, các bác sĩ tại đây đã tiếp nhận và điều trị cho nhiều trường hợp nguy kịch do sốt xuất huyết.

Trường hợp thứ nhất là bà N.T.Đ, 55 tuổi, trú tại Hà Nội, được chuyển đến Trung tâm Hồi sức tích cực vào ngày thứ 7 của bệnh. Trước đó, bà sốt cao 39-40°C, đau mỏi toàn thân, được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue tại cơ sở y tế nhưng điều trị không cải thiện. Khi xuất hiện khó thở, huyết áp tụt, bà được chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bệnh nhân nguy kịch do mắc sốt xuất huyết. Ảnh: BVCC.

Tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng lơ mơ, suy hô hấp nặng với chỉ số SpO₂ chỉ còn 80%, huyết áp tụt 70/40 mmHg, xuất huyết dưới da, chảy máu mũi và miệng, tiểu cầu giảm nghiêm trọng chỉ còn 7 G/L. Các bác sĩ chẩn đoán sốc Dengue, suy đa tạng, rối loạn đông máu nặng trên nền bệnh lý đái tháo đường.

Bệnh nhân được đặt nội khí quản, thở máy, truyền tiểu cầu, lọc máu liên tục, bù dịch, huyết tương, albumin và dùng kháng sinh liều cao. Tuy nhiên, theo bác sĩ Mạc Duy Hưng, Trung tâm Hồi sức tích cực, tình trạng vẫn rất nặng, tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong cao.

Bệnh nhân thứ hai là anh L.V.T, 24 tuổi, quê ở Thanh Hóa, hiện làm việc tại Hà Nội. Anh sốt cao 39°C trong 3 ngày, uống thuốc hạ sốt không đỡ nên đã gọi phòng khám tư đến truyền dịch tại nhà. Sau đó, anh xuất hiện đau đầu dữ dội, tiêu chảy nhiều lần, buồn nôn, ăn uống kém và được gia đình đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Khi nhập Khoa Cấp cứu, bệnh nhân trong tình trạng đau bụng, nôn nhiều, mệt lả, không ăn uống được. Theo các bác sĩ, bệnh nhân có chỉ số cô đặc máu cao, tiểu cầu giảm và có nguy cơ quá tải dịch do truyền dịch không đúng cách, có thể gây suy hô hấp.

Không chủ quan với sốt xuất huyết

Theo ThS.BS Đồng Phú Khiêm, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, sốt xuất huyết thường biểu hiện nhẹ giai đoạn đầu, thường chỉ sốt cao, đau mỏi người, đau đầu…mà chưa có biểu hiện nặng.

Từ ngày thứ tư, khi sốt đỡ đa phần người bệnh sẽ dần ổn định nhưng một số bệnh nhân có thể có diễn tiến nặng, đặc biệt ở người cao tuổi, có bệnh lý nền, suy giảm miễn dịch, thừa cân, béo phì hoặc sử dụng corticoid kéo dài. Đây là giai đoạn nguy hiểm nhất, người bệnh tuyệt đối không được chủ quan khi thấy hạ sốt, bởi nhiều biến chứng nặng có thể khởi phát trong thời điểm này.

Bác sĩ Khiêm khuyến cáo người bệnh nghi ngờ hoặc được chẩn đoán sốt xuất huyết cần được khám đánh giá hàng ngày đặc biệt từ ngày thứ 4 cho đến hết ngày thứ 7 của bệnh để phát hiện các dấu hiệu có nguy cơ tiến triển nặng và can thiệp điều trị kịp thời.

Người bệnh có các dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm như đau tức bụng đặc biệt vùng hạ sườn phải, nôn nhiều, mệt lả, không ăn uống được, chảy máu mũi, miệng hoặc dưới da khó cầm, khó thở, tức ngực, rối loạn ý thức cần phải đến cơ sở y tế cấp cứu càng sớm càng tốt để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Đặc biệt, những người thuộc nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, có bệnh nền mạn tính, thừa cân, suy giảm miễn dịch hoặc dùng corticoid kéo dài nên nhập viện sớm để được theo dõi chặt chẽ, tránh biến chứng có thể xảy ra.