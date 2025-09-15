Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Sau vài ngày sốt cao, nhiều người mắc sốt xuất huyết rơi vào nguy kịch

Thứ hai, 16:41 15/09/2025 | Sống khỏe
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo các bác sĩ, chỉ sau vài ngày bị sốt, có những bệnh nhân đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy tạng, đe dọa tính mạng.

Thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, vừa qua, các bác sĩ tại đây đã tiếp nhận và điều trị cho nhiều trường hợp nguy kịch do sốt xuất huyết. 

Trường hợp thứ nhất là bà N.T.Đ, 55 tuổi, trú tại Hà Nội, được chuyển đến Trung tâm Hồi sức tích cực vào ngày thứ 7 của bệnh. Trước đó, bà sốt cao 39-40°C, đau mỏi toàn thân, được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue tại cơ sở y tế nhưng điều trị không cải thiện. Khi xuất hiện khó thở, huyết áp tụt, bà được chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Sau vài ngày sốt cao, nhiều người mắc sốt xuất huyết rơi vào nguy kịch - Ảnh 1.

Bệnh nhân nguy kịch do mắc sốt xuất huyết. Ảnh: BVCC.

Tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng lơ mơ, suy hô hấp nặng với chỉ số SpO₂ chỉ còn 80%, huyết áp tụt 70/40 mmHg, xuất huyết dưới da, chảy máu mũi và miệng, tiểu cầu giảm nghiêm trọng chỉ còn 7 G/L. Các bác sĩ chẩn đoán sốc Dengue, suy đa tạng, rối loạn đông máu nặng trên nền bệnh lý đái tháo đường. 

Bệnh nhân được đặt nội khí quản, thở máy, truyền tiểu cầu, lọc máu liên tục, bù dịch, huyết tương, albumin và dùng kháng sinh liều cao. Tuy nhiên, theo bác sĩ Mạc Duy Hưng, Trung tâm Hồi sức tích cực, tình trạng vẫn rất nặng, tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong cao.

Bệnh nhân thứ hai là anh L.V.T, 24 tuổi, quê ở Thanh Hóa, hiện làm việc tại Hà Nội. Anh sốt cao 39°C trong 3 ngày, uống thuốc hạ sốt không đỡ nên đã gọi phòng khám tư đến truyền dịch tại nhà. Sau đó, anh xuất hiện đau đầu dữ dội, tiêu chảy nhiều lần, buồn nôn, ăn uống kém và được gia đình đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. 

Khi nhập Khoa Cấp cứu, bệnh nhân trong tình trạng đau bụng, nôn nhiều, mệt lả, không ăn uống được. Theo các bác sĩ, bệnh nhân có chỉ số cô đặc máu cao, tiểu cầu giảm và có nguy cơ quá tải dịch do truyền dịch không đúng cách, có thể gây suy hô hấp. 

Không chủ quan với sốt xuất huyết

Theo ThS.BS Đồng Phú Khiêm, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, sốt xuất huyết thường biểu hiện nhẹ giai đoạn đầu, thường chỉ sốt cao, đau mỏi người, đau đầu…mà chưa có biểu hiện nặng. 

Từ ngày thứ tư, khi sốt đỡ đa phần người bệnh sẽ dần ổn định nhưng một số bệnh nhân có thể có diễn tiến nặng, đặc biệt ở người cao tuổi, có bệnh lý nền, suy giảm miễn dịch, thừa cân, béo phì hoặc sử dụng corticoid kéo dài. Đây là giai đoạn nguy hiểm nhất, người bệnh tuyệt đối không được chủ quan khi thấy hạ sốt, bởi nhiều biến chứng nặng có thể khởi phát trong thời điểm này.

Bác sĩ Khiêm khuyến cáo người bệnh nghi ngờ hoặc được chẩn đoán sốt xuất huyết cần được khám đánh giá hàng ngày đặc biệt từ ngày thứ 4 cho đến hết ngày thứ 7 của bệnh để phát hiện các dấu hiệu có nguy cơ tiến triển nặng và can thiệp điều trị kịp thời. 

Người bệnh có các dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm như đau tức bụng đặc biệt vùng hạ sườn phải, nôn nhiều, mệt lả, không ăn uống được, chảy máu mũi, miệng hoặc dưới da khó cầm, khó thở, tức ngực, rối loạn ý thức cần phải đến cơ sở y tế cấp cứu càng sớm càng tốt để được thăm khám và điều trị kịp thời. 

Đặc biệt, những người thuộc nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, có bệnh nền mạn tính, thừa cân, suy giảm miễn dịch hoặc dùng corticoid kéo dài nên nhập viện sớm để được theo dõi chặt chẽ, tránh biến chứng có thể xảy ra. 

Chủ động kiểm soát sốt xuất huyết từ sớm, từ xa – Bộ Y tế khuyến cáo người dân không chủ quanChủ động kiểm soát sốt xuất huyết từ sớm, từ xa – Bộ Y tế khuyến cáo người dân không chủ quan

GĐXH - Từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận hơn 32.000 ca mắc sốt xuất huyết. Trong khi thời tiết mưa nhiều, nóng ẩm đang tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi phát triển và truyền bệnh, Bộ Y tế nhấn mạnh dịch vẫn đang trong tầm kiểm soát nếu các địa phương và người dân cùng chủ động phòng dịch từ sớm, từ xa.

N.Mai
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Đừng chủ quan: Uống paracetamol sai thời điểm có thể gây hại sức khỏe

Đừng chủ quan: Uống paracetamol sai thời điểm có thể gây hại sức khỏe

6 loại trái cây ít đường thích hợp cho người tiểu đường, ngon miệng mà không gây béo

6 loại trái cây ít đường thích hợp cho người tiểu đường, ngon miệng mà không gây béo

5 thói quen nhỏ giúp trái tim luôn khỏe, ngừa bệnh tim từ sớm

5 thói quen nhỏ giúp trái tim luôn khỏe, ngừa bệnh tim từ sớm

7 bất thường trên móng tay lộ ngay người 'giấu' khối u trong cơ thể, kiểm tra xem bạn có không!

7 bất thường trên móng tay lộ ngay người 'giấu' khối u trong cơ thể, kiểm tra xem bạn có không!

4 thực phẩm màu vàng là 'tứ bảo' cân bằng nội tiết tố, 'chống già' cực nhạy cho nữ giới

4 thực phẩm màu vàng là 'tứ bảo' cân bằng nội tiết tố, 'chống già' cực nhạy cho nữ giới

Cùng chuyên mục

5 giờ nghẹt thở ‘cứu’ cẳng chân gần đứt lìa của nam sinh 15 tuổi

5 giờ nghẹt thở ‘cứu’ cẳng chân gần đứt lìa của nam sinh 15 tuổi

Sống khỏe - 10 giờ trước

Các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã phẫu thuật thành công một ca phức tạp, bảo toàn cẳng chân gần như lìa khỏi cơ thể cho một nam sinh 15 tuổi.

5 nguyên tắc 'vàng' khi dùng thuốc giảm đau đầu bạn tuyệt đối không nên bỏ qua

5 nguyên tắc 'vàng' khi dùng thuốc giảm đau đầu bạn tuyệt đối không nên bỏ qua

Bệnh thường gặp - 11 giờ trước

GĐXH - Thuốc giảm đau đầu giúp cắt cơn nhanh chóng, nhưng dùng sai cách dễ gây hại. Tuân thủ 5 nguyên tắc sau để bảo vệ sức khỏe an toàn.

Phẫu thuật thành công cho nam sinh 15 tuổi gặp tai nạn đứt gần rời cẳng chân

Phẫu thuật thành công cho nam sinh 15 tuổi gặp tai nạn đứt gần rời cẳng chân

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, bệnh nhân vào viện với vết thương phức tạp, nguy cơ hoại tử chi cao do mất hoàn toàn lưu thông tuần hoàn. Nếu không can thiệp kịp thời, phần chân sẽ hoại tử buộc phải cắt cụt và bệnh nhân sẽ mất chân vinh viễn.

7 mẹo ăn uống giúp tuổi già khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ

7 mẹo ăn uống giúp tuổi già khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ

Sống khỏe - 14 giờ trước

Chế độ ăn uống là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định chất lượng cuộc sống và tuổi thọ của con người. Ngày càng có nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra mối liên hệ chặt chẽ giữa việc lựa chọn thực phẩm và quá trình lão hóa khỏe mạnh.

Đừng chủ quan: Uống paracetamol sai thời điểm có thể gây hại sức khỏe

Đừng chủ quan: Uống paracetamol sai thời điểm có thể gây hại sức khỏe

Bệnh thường gặp - 16 giờ trước

GĐXH - Paracetamol giúp hạ sốt, giảm đau hiệu quả, nhưng uống khi bụng đói có thể gây hại gan, dạ dày. Vậy dùng thế nào để an toàn?

7 bất thường trên móng tay lộ ngay người 'giấu' khối u trong cơ thể, kiểm tra xem bạn có không!

7 bất thường trên móng tay lộ ngay người 'giấu' khối u trong cơ thể, kiểm tra xem bạn có không!

Sống khỏe - 16 giờ trước

Dù ít ai để ý nhưng tình trạng móng tay hóa ra cũng là tấm gương phản chiếu rất nhiều bệnh ung thư.

6 loại trái cây ít đường thích hợp cho người tiểu đường, ngon miệng mà không gây béo

6 loại trái cây ít đường thích hợp cho người tiểu đường, ngon miệng mà không gây béo

Sống khỏe - 17 giờ trước

GĐXH - Người bị tiểu đường thường cảm thấy khó khăn khi chọn trái cây - muốn ăn một chút đồ ngọt để đỡ thèm, nhưng lại sợ đường huyết tăng cao; nhìn quầy trái cây ở siêu thị, cầm lên rồi lại đặt xuống, chỉ sợ lỡ chọn phải "khu vực nguy hiểm".

5 thói quen nhỏ giúp trái tim luôn khỏe, ngừa bệnh tim từ sớm

5 thói quen nhỏ giúp trái tim luôn khỏe, ngừa bệnh tim từ sớm

Sống khỏe - 19 giờ trước

GĐXH - Không cần thay đổi quá nhiều, chỉ với 5 thói quen đơn giản trong sinh hoạt hằng ngày, bạn có thể giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim.

4 thực phẩm màu vàng là 'tứ bảo' cân bằng nội tiết tố, 'chống già' cực nhạy cho nữ giới

4 thực phẩm màu vàng là 'tứ bảo' cân bằng nội tiết tố, 'chống già' cực nhạy cho nữ giới

Sống khỏe - 22 giờ trước

Chế độ ăn uống ảnh hưởng rất lớn tới nội tiết tố, tốc độ lão hóa của chị em phụ nữ. Nhất là chị em bước vào giai đoạn tiền mãn kinh với những thay đổi lớn về nội tiết, tốc độ lão hóa.

Quốc gia nhỏ tạo kỳ tích sống thọ, ít ca ung thư khiến các chuyên gia bất ngờ

Quốc gia nhỏ tạo kỳ tích sống thọ, ít ca ung thư khiến các chuyên gia bất ngờ

Sống khỏe - 1 ngày trước

Chi phí y tế bình quân đầu người của Costa Rica chỉ bằng 1/10 so với Mỹ nhưng người dân sống thọ hơn, tỷ lệ tử vong do ung thư cũng thấp.

Xem nhiều

Khi người già đột nhiên tính tình thay đổi lớn: Cần cảnh giác bệnh teo não, hãy làm ngay điều này để giảm nguy cơ

Khi người già đột nhiên tính tình thay đổi lớn: Cần cảnh giác bệnh teo não, hãy làm ngay điều này để giảm nguy cơ

Bệnh thường gặp

GĐXH - Nếu đột nhiên thấy người lớn tuổi trong nhà đột nhiên tính tình thay đổi lớn, trở nên vô lý, bạn cần cảnh giác vì có thể liên quan đến bệnh teo não.

5 nhóm người không nên uống nước mía

5 nhóm người không nên uống nước mía

Sống khỏe
6 loại trái cây ít đường thích hợp cho người tiểu đường, ngon miệng mà không gây béo

6 loại trái cây ít đường thích hợp cho người tiểu đường, ngon miệng mà không gây béo

Sống khỏe
Người phụ nữ bị ung thư da từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ bị ung thư da từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp
Gan nhiễm độc nguy hiểm hơn bạn nghĩ: 5 dấu hiệu thầm lặng nhiều người bỏ qua

Gan nhiễm độc nguy hiểm hơn bạn nghĩ: 5 dấu hiệu thầm lặng nhiều người bỏ qua

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top