Vị trí tối kỵ không nên đặt bể cá phong thủy, tránh ảnh hưởng tới sức khỏe, vận khí của gia đình

Bể cá trong nhà có giá trị phong thủy ra sao?

Trong phong thủy, bể cá là một trong những yếu tố đại diện cho tài vận, vượng khí và may mắn. Do đó, bể cá không chỉ góp phần làm cho ngôi nhà thêm sang trọng, mà còn đem đến tài lộc cho gia chủ.

Bể cá đại diện cho hành Thủy nên khi được đặt đúng hướng sẽ hình thành nguồn khí tốt lành. Bể cá hòa hợp với hầu hết tất cả các mệnh nên gia chủ có thể chọn cách đặt bể cá trong nhà vừa để trang trí, vừa tiếp thêm may mắn cho gia đình.

Nguyên tắc quan trọng khi đặt bể cá

Gia chủ khi quyết định đặt bể cá phong thủy trong nhà cần lưu ý một số nguyên tắc quan trọng để quá trình nuôi được diễn ra thuận lợi. Phong thủy cho rằng, không nên đặt bể cá vào bên phải ngôi nhà theo hướng nhìn từ trong nhà ra cổng.

Khi đặt bể cá cần chú ý các hướng đại cát, đem lại nhiều may mắn như: Hướng Đông Nam hoặc hướng Đông. Bể cá khi đặt ở hai hướng này sẽ hình thành một luồng khí may mắn tốt lành, làm suy giảm các nguồn năng lượng xấu, xua tan đi tà khí. Còn nếu gia chủ muốn sự nghiệp phát triển, thành đạt thì nên chọn hướng Bắc là lý tưởng nhất.

Bên cạnh các vị trí phù hợp, hướng đặt bể cá cũng rất quan trọng. Bể cá đặt đúng hướng tương sinh, tương hợp với tuổi, mệnh của gia chủ mới kích thích tài lộc, sức khỏe, thịnh vượng. Dưới đây là tổng hợp các hướng tốt lành để đặt bể cá theo tuổi 12 con giáp và theo mệnh mà gia chủ có thể tham khảo và lựa chọn một trong hai.

Hướng đại cát phù hợp để đặt bể cá theo tuổi, mệnh

Tuổi Tý: Hướng Nam, Tây Nam, Đông Nam và Tây.

Tuổi Sửu: Hướng Bắc, Nam và Tây Bắc.

Tuổi Dần: Hướng Đông Bắc, hướng Tây Nam, hướng Tây Bắc và hướng Đông Nam.

Tuổi Mão: Hướng Bắc, hướng Tây Bắc, hướng Đông Nam và hướng Bắc.

Tuổi Thìn: Hướng Tây Bắc, hướng Tây.

Tuổi Tỵ: Hướng Tây, hướng Nam và hướng Tây Nam

Tuổi Ngọ: Hướng Đông, hướng Tây Nam, hướng Tây.

Tuổi Mùi: Hướng Tây Bắc và hướng Bắc.

Tuổi Thân: Hướng Tây, hướng Đông, hướng Đông Bắc.

Tuổi Dậu: Hướng Đông Nam và hướng Đông Bắc.

Tuổi Tuất: Hướng Đông, hướng Tây Bắc và hướng Bắc.

Tuổi Hợi: Hướng Bắc, hướng Đông Nam và hướng Nam.

Ngoài ra, mỗi mệnh lại phù hợp với các phương hướng khác nhau, bể cá nên được đặt theo các hướng hợp với mệnh gia chủ sau:

Người mệnh Kim: Nên đặt bể cá hướng về phía Tây Bắc, Đông Nam và hướng Bắc.

Người mệnh Mộc: Hướng thích hợp để đặt bể cá là hướng Bắc, Đông và Đông Nam.

Người mệnh Thủy: Hướng duy nhất đem lại may mắn khi đặt bể cá là hướng Đông Nam.

Người mệnh Hỏa: Các hướng Nam, Tây Nam, Đông Bắc là vị trí phù hợp nhất.

Người mệnh Thổ: Nên chọn một trong hai hướng Tây Nam hoặc Đông Bắc.

Vị trí tối kỵ khi đặt bể cá trong nhà

Không đặt bể cá sau sofa trong phòng tiếp khách: Bể cá mang tính động trong khi bàn ghế, sofa nơi tiếp khách có tính bình ổn. Hai điều trái ngược này sẽ tương khắc nhau, ảnh hưởng không tốt cho gia chủ.

Không đặt bể cá gần nhà vệ sinh: Trong hoặc gần nhà vệ sinh là vị trí kiêng kỵ mà gia chủ cần tránh. Nơi này thường tối và mang khí ẩm nên dễ ảnh hưởng đến nguồn năng lượng tốt từ bể cá.

Bể cá không nên đặt trong phòng ngủ: Theo phong thủy, nếu đặt ở vị trí này, có thể gây hại cho tâm trạng và sức khỏe của gia chủ.

Không đặt bể cá dưới bàn thờ: Điều này gây ra hiện tượng Chính Thần Hạ Thủy, công việc làm ăn của gia chủ có thể không được thuận lợi, gặp nhiều tai ương.

Không đặt bể cá đối diện bếp đun: Bể cá là Thủy, bếp đun lại đại diện cho Hỏa, mà Hỏa khắc Thủy. Chính vì vậy vị trí này được xem là không may mắn ảnh hưởng đến tài lộc gia chủ.

