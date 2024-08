'Ngôi sao kế vị Lý Liên Kiệt' khiến Ngô Kinh run sợ, đá Chân Tử Đan bất tỉnh

Hai con gái của Lý Liên Kiệt với vợ hoa hậu: Chị nền nã, em ‘bốc lửa’ Hai con gái của Lý Liên Kiệt với Hoa hậu châu Á 1986 Lợi Trí đều đã ở tuổi trưởng thành, mỗi người mỗi vẻ.

Trong làng giải trí Trung Quốc có nhiều siêu sao võ thuật nổi tiếng. Cuộc sống của họ luôn là mơ ước của rất nhiều người. Tuy nhiên, diễn viên võ thuật là một nghề rất rủi ro bởi đôi khi chỉ với một chấn thương trên phim trường, sự nghiệp của họ đã bị ảnh hưởng nặng nề.

Trong số các diễn viên kém may mắn đó, có một tên tuổi mà mỗi lần nhắc tới, người hâm mộ lại cảm thấy tiếc nuối. Đó là An Chí Kiệt (Andy On). Nam diễn viên này từng được truyền thông Trung Quốc mệnh danh là "ngôi sao kế vị Lý Liên Kiệt".

An Chí Kiệt (ảnh phải) được mệnh danh là "ngôi sao kế vị Lý Liên Kiệt".

An Chí Kiệt sinh ngày 11/5/1977 tại Mỹ, mẹ là ca sĩ nổi tiếng Kim Yến. Cha mẹ An Chí Kiệt ly hôn khi anh mới 6 tuổi. Khoảng đầu những năm 2000, An Chí Kiệt làm nhân viên pha chế trong một quán bar ở Rhode Island, Mỹ. Cảm thấy công việc nhàm chán, đồng thời được sự động viên của bạn bè nên thử sức với vai trò diễn viên, An Chí Kiệt lên đường khăn gói quay về Hong Kong (Trung Quốc) để tìm cơ hội. Sở hữu ngoại hình "hao hao" đàn anh Lý Liên Kiệt, An Chí Kiệt nhanh chóng được “ông trùm” Hướng Hoa Cường chú ý.

Năm 2002, đạo diễn Từ Khắc có ý định quay tiếp phần 2 phim Hắc hiệp. Phần 1 của bộ phim này ra mắt năm 1996 do Lý Liên Kiệt đóng chính thành công ngoài mong đợi. Do đó, Từ Khắc tiếp tục nhắm ngôi sao võ thuật họ Lý cho vai chính trong phần 2. Đáng tiếc, Lý Liên Kiệt đã từ chối vì lịch trình bận rộn, không thể thu xếp được thời gian.

An Chí Kiệt thuở mới vào nghề sở hữu body cực kỳ hoàn hảo.

Đối mặt với sự từ chối của siêu sao quốc tế, Từ Khắc cảm thấy rất lo lắng nên đã trao đổi vấn đề này với nhà sản xuất phim khi đó là "ông trùm xã hội đen" Hướng Hoa Cường. Vào thời điểm đó, Hướng Hoa Cường rất có tiếng nói trong làng giải trí khi sở hữu công ty làm phim riêng. Ngay lập tức, Hướng Hoa Cường đã giới thiệu An Chí Kiệt cho Từ Khắc. Vì là người mới lại không có kinh nghiệm diễn xuất, An Chí Kiệt khiến đạo diễn Từ Khắc rất phân vân.

Tuy nhiên, An Chí Kiệt là người được nhà sản xuất phim giới thiệu, Từ Khắc không dám từ chối ngay mà vẫn cho anh cơ hội casting. Từ Khắc vốn dĩ rất coi trọng Hắc hiệp 2 do trước đó danh tiếng của ông bị khán giả nghi ngờ vì một số tác phẩm không đạt được kỳ vọng. Tại buổi thử vai, An Chí Kiệt khiến Từ Khắc kinh ngạc bởi khả năng nhập vai và kỹ năng đánh đấm dù anh chưa được đào tạo bài bản. An Chí Kiệt thừa nhận bản thân anh là một người rất đam mê võ thuật và yêu thích phim Thành Long nên đều bắt chước các động tác đánh võ của siêu sao kungfu.

Do vai diễn chính yêu cầu phải đánh võ thành thạo, An Chí Kiệt được sắp xếp đến Thiếu Lâm Tự và theo học nhiều khóa huấn luyện võ thuật khác nhau trong vài tháng. Đúng như kỳ vọng của Từ Khắc, khi Hắc hiệp 2 ra mắt, An Chí Kiệt cũng được truyền thông tung hô là người kế nhiệm của Lý Liên Kiệt. Vào thời điểm đó, địa vị quốc tế của Lý Liên Kiệt đã rất cao, biệt danh “người kế nhiệm của Lý Liên Kiệt” khiến một diễn viên trẻ như An Chí Kiệt gặp áp lực khá lớn.

Thành công của Hắc hiệp 2 cũng trở thành bệ phóng giúp An Chí Kiệt thành danh chỉ sau một đêm. Thừa thắng xông lên, sao nam 7X tiếp tục được giao vai chính trong bộ phim hài hành động Kỳ phùng địch thủ. Những pha đánh đấm đẹp mắt trong phim cùng kỹ năng thực chiến tốt giúp An Chí Kiệt lọt vào danh sách những diễn viên võ thuật thế hệ mới của làng giải trí.

Dưới sự hậu thuẫn của Hướng Hoa Cường, An Chí Kiệt liên tiếp đóng vai chính trong nhiều phim hành động như Kích chiến, Bản sắc nam nhi.... Năm 2006, An Chí Kiệt gây chú ý khi đóng chung với Ngô Kinh trong phim Hắc quyền . Theo kịch bản của phim, nhân vật của An Chí Kiệt đấu tay đôi với Ngô Kinh. Trận chiến giữa hai ngôi sao đã mang đến cho khán giả một bữa tiệc thị giác tuyệt vời trên màn ảnh.

An Chí Kiệt trong "Hắc quyền".

Theo Sohu, những cảnh đánh đấm trong Hắc quyền đều là thật, không dùng diễn viên đóng thế. Thậm chí, An Chí Kiệt đã hạ gục Ngô Kinh chỉ trong thời gian cực ngắn tại trường quay khiến ngôi sao phim Sát phá lang phải run sợ. Điều này chứng minh An Chí Kiệt có kỹ năng võ thuật rất tốt.

Điều đáng tiếc là khi quay phim Tam quốc chi kiến long tá giáp/Three Kingdoms: Resurrection of the Dragon (2008), An Chí Kiệt vô tình bị diễn viên đóng thế của Lưu Đức Hoa cầm cây thương gây ra một vết cắt lớn ở trên mặt khi quay cảnh cận chiến.

Vết thương quá nặng khiến An Chí Kiệt bị sứt gần môi và phải mất một thời gian dài mới có thể hồi phục nhưng vẫn để lại một vết sẹo lớn trên mặt nam diễn viên. Tai nạn trên phim trường khiến sự nghiệp của anh bị chững lại một thời gian. Sau khi quay lại với phim ảnh, An Chí Kiệt cũng chỉ có thể đóng những vai phụ hoặc những vai phản diện.

Dù chỉ đóng vai phụ nhưng An Chí Kiệt khiến siêu sao Chân Tử Đan phải e dè vì khả năng đánh đấm khi đóng chung trong phim hành động hình sự Thân phận đặc biệt/Special ID (2013) . “An Chí Kiệt đá tôi mạnh đến nỗi khiến tôi bất tỉnh hơn một phút”, Chân Tử Đan từng tuyên bố tại buổi họp báo phim.

Chia sẻ về cảnh quay chung với An Chí Kiệt trong phim, Chân Tử Đan cho biết, anh chỉ thấy đàn em bay người lên không và tung một cú đấm, sau đó mới nghe thấy tiếng xương đốt sống cổ của mình kêu "rắc rắc" và rồi ngất lịm đi khoảng hơn một phút.

Sau khi quay cảnh này, Chân Tử Đan được đưa đến bệnh viện chụp X-quang. Bác sĩ phát hiện đốt sống cổ và thắt lưng của anh bị biến dạng. Phải mất vài tháng, Chân Tử Đan mới có thể phục hồi được sức khỏe. Là nhân vật phản diện chính trong phim, nhưng diễn xuất và kỹ năng đánh đấm của An Chí Kiệt không hề thua kém Chân Tử Đan.

Ngay cả Chân Tử Đan cũng bị An Chí Kiệt đá bất tỉnh trong 1 phút.

Dù bị chấn thương vì phim hành động nhưng An Chí Kiệt không từ bỏ con đường diễn xuất. Anh vẫn tham gia các dự án phim điện ảnh dù chỉ được giao vai phụ như Kích chiến đóng cùng Trương Gia Huy, Bành Vu Yến; Anh hùng cứu hỏa đóng cùng Nhậm Đạt Hoa, Hồ Quân, Tạ Đình Phong; Trùm mũ đen đóng cùng Chris Hemsworth, Thang Duy, Vương Lực Hoành; Mối thù hoàng tộc đóng cùng Nicolas Cage, Hayden Christensen, Lưu Diệc Phi,....

Vài năm gần đây, An Chí Kiệt "an phận" đóng các vai phụ trong một số phim chiếu mạng ở Đại lục như Ác ma, Hắc bạch tiềm hành, Linh hào sát thủ, Manh chiến,.. . Đây đều là những bộ phim có kinh phí thấp, độ nhận diện không cao nhưng An Chí Kiệt cảm thấy hài lòng vì được cống hiến cho nghệ thuật.

Về đời tư, cũng giống như nhiều sao võ thuật khác, An Chí Kiệt rất đào hoa. Năm 2002, An Chí Kiệt từng hẹn hò với diva Coco Lee sau khi quay chung trong một MV. Tuy nhiên, vì thấy An Chí Kiệt quá đeo đám nên Coco Lee đã quyết định chia tay anh. Năm 2008, sao nam võ thuật hẹn hò với em gái của Tạ Đình Phong - Tạ Đình Đình. Tháng 5/20213, cả hai thừa nhận chia tay trong hòa bình, kết thúc mối quan hệ kéo dài hơn 4 năm.

Năm 2014, An Chí Kiệt hẹn hò với ca sĩ, diễn viên Jessica C khi quay chung một bộ phim. Họ kết hôn vào năm 2016 và hiện tại có một con trai, một con gái.

Tổ ấm hạnh phúc của An Chí Kiệt và Jessica C.

Dù không phải siêu sao võ thuật hạng A nhưng hiện tại An Chí Kiệt có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình. Bên cạnh đó, anh vẫn tích cực tham gia đóng phim dù chỉ là những dự án nhỏ.