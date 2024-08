Người bệnh tiểu đường ăn cam theo cách này ổn định đường huyết, để kéo dài tuổi thọ

Thêm một loại rau được ví như ‘sâm xanh’, tốt cho đường huyết, người bệnh tiểu đường nên ăn để kéo dài tuổi thọ GĐXH - Rau má có chỉ số đường huyết thấp, tuy nhiên người bệnh tiểu đường cần tham khảo ý kiến bác sĩ để cân nhắc các yếu tố về sức khỏe cá nhân và thời gian sử dụng.

Cam là một loại quả chứa nhiều Vitamin C và các khoáng chất thiết yếu tốt cho sức khỏe. Cam có chỉ số đường huyết trung bình với GI là 40, an toàn cho người bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, cam vẫn chứa một lượng đường nhất định, cụ thể 100g cam chứa khoảng 12 – 15g đường. Vì thế, người tiểu đường ăn được cam nhưng không ăn quá nhiều để tránh bị tăng đường huyết.

Để an toàn, người bệnh tiểu đường tốt nhất là ăn cam hơn là uống nước ép. Uống nước ép cam có thể khiến bạn mất một số chất xơ lành mạnh và làm tăng lượng đường trong máu. Ăn cả quả cam sẽ tốt hơn uống nước cam bởi trong phần xác cam chứa nhiều chất xơ. Đó là thành phần quan trọng để làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu và hạn chế tăng đường huyết sau ăn.

Lợi ích của cam với người bệnh tiểu đường

Cam rất giàu vitamin và khoáng chất

Một quả cam cỡ trung bình cung cấp khoảng 91% giá trị vitamin C hàng ngày. Vitamin C có chức năng như một chất chống oxy hóa, các phân tử chống lại stress oxy hóa trong cơ thể bạn. Với người tiểu đường, nhu cầu vitamin C tăng cao để giúp đẩy lùi stress oxy hóa.

Một quả cam cỡ trung bình cũng cung cấp 12% giá trị folate hàng ngày. Mặc dù các kết quả còn khác nhau, nhưng các nghiên cứu cho thấy rằng khoáng chất này có thể làm giảm mức insulin và cải thiện tình trạng kháng insulin, kiểm soát lượng đường trong máu và các triệu chứng của bệnh về mắt do bệnh tiểu đường.

Cải thiện khả năng miễn dịch

Cam rất giàu vitamin C, có thể giúp bệnh nhân tiểu đường cải thiện khả năng miễn dịch và làm mờ vết nám trên da do đường trong máu tăng cao.

Hơn nữa, do cam là loại quả có hàm lượng đường rất thấp nên người bệnh có thể yên tâm rằng việc tiêu thụ cam sẽ không làm tăng lượng đường trong máu.

Cung cấp chất chống oxy hóa

Cam rất giàu chất chống oxy hóa flavonoid, chất này giúp người tiểu đường chống viêm, giảm stress oxy hóa và giảm tình trạng kháng insulin, cũng như tăng độ nhạy insulin.

Cam cũng có chứa anthocyanin, một nhóm flavonoid phổ biến đối với các loại trái cây và rau quả có màu đỏ, tím hoặc xanh lam. Theo nghiên cứu, các hợp chất này có thể chống lại stress oxy hóa, biến chứng bệnh tim và chứng viêm ở bệnh tiểu đường.

Người bệnh tiểu đường ăn cam bao nhiêu là đủ?

Đối với người bệnh tiểu đường, khả năng ăn cam phụ thuộc vào cách tiêu thụ và việc tính toán lượng carbohydrate (carb) trong khẩu phần ăn sao cho mức đường huyết được duy trì ổn định.

Theo khuyến nghị của Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ (ADA), lượng carb khuyến nghị cho người mắc tiểu đường loại 2 thay đổi theo giới tính, tuổi tác, mức độ vận động, mục tiêu cân nặng và các yếu tố khác. Trung bình, lượng carb khuyến nghị cho mỗi bữa ăn là từ 45 đến 60 carb.

Cam giống như các loại thực phẩm khác, cũng cung cấp carb (khoảng 15g cho một quả cam vừa). Dựa trên thông số này và sự tư vấn của bác sĩ về nhu cầu carb cụ thể của mỗi người, bạn có thể điều chỉnh khẩu phần ăn một cách hợp lý.

Ngoài việc tính toán khẩu phần ăn, quan trọng là bạn nên kiểm tra mức đường huyết trước và sau bữa ăn sau khoảng 2 giờ. Mục tiêu là giữ cho mức đường glucose trong máu không vượt quá 180mg/dL. Trong trường hợp mức đường huyết cao hơn ngưỡng này, bạn cần điều chỉnh lại khẩu phần ăn.

Thời điểm uống nước cam tốt nhất cho người bệnh tiểu đường

Đối với người bình thường, có thể ăn trái cây vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Tuy nhiên, bệnh nhân tiểu đường ăn cam cần chọn thời điểm hợp lý. Cụ thể là tránh uống nước cam sau bữa ăn sáng hoặc vào buổi tối. Thời điểm tốt nhất để uống nước cam là giữa các bữa ăn chính, ví dụ như giữa bữa sáng và bữa trưa hoặc giữa bữa trưa và bữa tối.

Lưu ý, không uống nước cam khi đang quá no hoặc quá đói, vì điều này có thể gây biến động đường huyết. Ngoài ra, khi đang bị tiêu chảy, cũng nên hạn chế uống nước cam.

