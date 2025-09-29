Người đàn ông 33 tuổi phải nhập viện sau khi chơi cầu lông
GĐXH - Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị trợt biểu mô giác mạc mắt trái, kèm theo tình trạng mi mắt sưng nề sau khi bị quả cầu rơi trúng mắt.
Thông tin từ Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn (Phú Thọ) cho biết, mới đây, các bác sĩ đơn vị này đã tiếp nhận một bệnh nhân bị chấn thương mắt khi chơi thể thao.
Theo đó, bệnh nhân là nam, 33 tuổi (ở xã Thanh Sơn, Phú Thọ). Được biết, trong khi tham gia chơi cầu lông cùng bạn bè, bệnh nhân không may bị quả cầu rơi trúng mắt trái. Sau va chạm, mắt anh xuất hiện tình trạng đau nhức, cộm khó chịu, chảy nước mắt liên tục.
Nghĩ rằng chỉ là tổn thương nhẹ, người bệnh đã tự mua thuốc nhỏ mắt về sử dụng tại nhà, tuy nhiên các triệu chứng không thuyên giảm mà có xu hướng nặng hơn. Lúc này, anh mới đến Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn để thăm khám.
Tại khoa Ngoại Tổng hợp - Liên chuyên khoa, các bác sĩ đã tiến hành kiểm tra và chẩn đoán người bệnh bị trợt biểu mô giác mạc mắt trái, kèm theo tình trạng mi mắt sưng nề. Người bệnh nhanh chóng được điều trị tích cực bằng phác đồ chuyên khoa.
Sau 3 ngày theo dõi và điều trị, tình trạng mắt và thị lực của người bệnh được cải thiện, dự kiến có thể xuất viện trong vài ngày tới.
Theo các bác sĩ, để phòng tránh những tai nạn đáng tiếc, đặc biệt khi tham gia các hoạt động thể thao, người dân nên trang bị kính bảo hộ và chú ý bảo vệ đôi mắt. Bởi chấn thương ở mắt, dù chỉ do một tác nhân tưởng chừng đơn giản như quả cầu lông, cũng có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng nếu không xử trí kịp thời.
Trong trường hợp có chấn thương, người dân tuyệt đối không nên tự ý dùng thuốc nhỏ mắt hay các biện pháp dân gian như đắp lá, vì điều này có thể làm bệnh nặng thêm, thậm chí để lại biến chứng lâu dài. Khi gặp tình huống chấn thương vùng mắt, việc đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị là vô cùng cần thiết.
