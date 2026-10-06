Người phụ nữ 55 tuổi phát hiện đa nang buồng trứng từ dấu hiệu nhiều chị em Việt mắc phải

Tăng 18kg, tưởng do mãn kinh, đi khám phát hiện đa nang buồng trứng

Bước sang tuổi 55, giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh, chị Trúc xuất hiện các dấu hiệu như kinh nguyệt không đều, bốc hỏa, dễ cáu gắt, cảm giác nặng bụng, đầy bụng kéo dài. Chị thường có những cơn đau bụng dưới kéo dài, đồng thời tăng cân nhanh từ 56 kg lên 74 kg, phần bụng dưới to hơn.

Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM (cơ sở phường Tân Hưng - quận 7 cũ), TS.BS Lâm Văn Hoàng, Trưởng khoa Nội tiết - Đái tháo đường, nhận định người bệnh béo phì độ 2. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy chị có khối nang buồng trứng khoảng 5 cm bên phải, kèm gan nhiễm mỡ độ 2.

Theo bác sĩ, những bất thường ở buồng trứng cùng tình trạng rối loạn chuyển hóa có thể liên quan đến các triệu chứng mà người bệnh đang gặp phải. Chị được tư vấn tiếp tục theo dõi và đánh giá tình trạng buồng trứng.

Tiến sĩ, bác sĩ Lâm Văn Hoàng tư vấn điều trị cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Đa nang buồng trứng có liên quan đến béo phì

Bác sĩ Hoàng cho biết đa nang buồng trứng và béo phì có mối liên quan với nhau. Tình trạng kháng insulin thường gặp ở phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang có thể ảnh hưởng đến chuyển hóa, từ đó làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì.

Ở phụ nữ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh, sự thay đổi nội tiết tố cũng có thể kéo theo nhiều thay đổi về chuyển hóa và phân bố mỡ trong cơ thể. Mỡ có xu hướng tích tụ nhiều hơn ở vùng bụng, trong khi khối lượng cơ giảm, khiến việc kiểm soát cân nặng trở nên khó khăn hơn.

"Đau bụng, căng tức, đầy bụng kéo dài, đi tiểu nhiều có thể là những dấu hiệu khi nang buồng trứng phát triển và gây chèn ép các cơ quan lân cận", bác sĩ Hoàng nói.

Đa nang buồng trứng có thể ảnh hưởng đến chức năng buồng trứng và đi kèm tình trạng kháng insulin. Khi cơ thể giảm đáp ứng với insulin, tuyến tụy phải tiết nhiều insulin hơn để duy trì đường huyết. Tình trạng này có thể liên quan đến tăng cân và làm tăng nguy cơ mắc các rối loạn chuyển hóa.

Ngoài ra, hội chứng buồng trứng đa nang thường đi kèm tình trạng tăng androgen. Sự thay đổi nội tiết này có thể gây rối loạn kinh nguyệt, rậm lông, mụn trứng cá và một số biểu hiện chuyển hóa. Béo phì cũng có thể làm tình trạng kháng insulin và các rối loạn nội tiết trở nên khó kiểm soát hơn.

Đa nang buồng trứng làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa

Người mắc hội chứng buồng trứng đa nang, đặc biệt khi có thừa cân hoặc béo phì, có nguy cơ cao hơn mắc đái tháo đường type 2, rối loạn lipid máu và tăng huyết áp. Tình trạng này cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và giấc ngủ.

Rối loạn phóng noãn kéo dài có thể làm tăng nguy cơ tăng sản nội mạc tử cung và ung thư nội mạc tử cung ở một số phụ nữ. Vì vậy, người bệnh cần được theo dõi và điều trị phù hợp thay vì chỉ tập trung vào việc giảm cân.

Kiểm soát cân nặng để giảm nguy cơ do đa nang buồng trứng

Chị Trúc được xây dựng liệu trình giảm cân, giảm mỡ và kiểm soát các yếu tố nguy cơ chuyển hóa bằng thuốc kết hợp chế độ ăn uống, ngủ nghỉ và luyện tập phù hợp.

Cùng với thuốc hỗ trợ kiểm soát cảm giác thèm ăn theo chỉ định, chị được tư vấn dinh dưỡng, tăng cường rau xanh, rau củ và trái cây với khẩu phần phù hợp, đồng thời hạn chế thực phẩm giàu năng lượng, nhiều chất béo và đường.

Bác sĩ cũng lưu ý người bệnh cần uống nước phù hợp, duy trì chế độ sinh hoạt khoa học, nghỉ ngơi hợp lý và tăng cường vận động. Việc kiểm soát cân nặng không chỉ giúp cải thiện chuyển hóa mà còn góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh lý liên quan đến béo phì.

"Kiểm soát được việc tăng cân sẽ giảm các nguy cơ đa nang buồng trứng tiến triển hoặc các bệnh lý khác", bác sĩ Hoàng tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh nói.

Sau 3 tháng thực hiện đúng liệu trình, chị Trúc giảm được 10 kg, các triệu chứng đau bụng, căng tức và bốc hỏa giảm bớt. Chị tiếp tục tái khám và theo dõi định kỳ để phát hiện kịp thời những thay đổi bất thường.