Người phụ nữ 57 tuổi ở Hà Nội tức ngực, bác sĩ nội soi gắp ra thứ 'đáng sợ' bên trong
GĐXH - Các bác sĩ tiến hành nội soi phế quản, gắp dị vật hạt kha tử nằm sâu trong phế quản của người bệnh.
Dị vật là hạt kha tử nằm trọn phế quản bệnh nhân
Bệnh nhân Ngô T. H. (57 tuổi, ở TP Hà Nội) nhập viện trong tình trạng tức ngực, khó thở sau khi nuốt hạt kha tử có kích thước khoảng 1cm.
Kết quả chụp CTscanners ngực cho hình ảnh dị vật nằm trong lòng phế quản gốc phải sát chỗ chia nhánh phân thùy kích thước khoảng 10x8mm. Người bệnh được chỉ định can thiệp nội soi phế quản gắp dị vật đường thở.
Hình ảnh dị vật góc cạnh khoảng 1cm là hạt kha tử hình bầu dục, bề mặt trơn nhẵn, hai đầu nhọn nằm chắn, gây bít tắc trong lòng phế quản gốc phải trên màn hình nội soi phế quản.
Ekip của bác sĩ CKI Phạm Thị Út Trang – Phó Trưởng Khoa Nội hô hấp đã phối hợp với bác sĩ gây mê hồi sức đã nhanh chóng tiến hành nội soi phế quản, gắp thành công dị vật ra khỏi lòng phế quản. Sau can thiệp, sức khỏe của bệnh nhân ổn định, thở dễ dàng, không còn cảm giác tức ngực, được xuất viện sau 24h theo dõi.
Cảnh giác với dị vật đường thở
Dị vật đường thở là tình huống cấp cứu nguy hiểm, có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, trực tiếp đe dọa tính mạng của người bệnh nếu không được xử trí chính xác, kịp thời.
Bác sĩ CKI Phạm Thị Út Trang, Phó Trưởng Khoa Nội Hô hấp, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết: “Theo các bác sĩ, dị vật đường thở đặc biệt là những dị vật có tính sắc nhọn khi mắc kẹt tại đường thở, nằm lâu trong lòng phế quản có thể gây tổn thương thùy phổi dẫn đến tình trạng viêm mủ, nhiễm trùng đường hô hấp nghiêm trọng.
Bệnh nhân có thể gặp biến chứng nặng đe dọa sức khỏe, tính mạng như áp xe phổi, tràn mủ màng phổi, thủng phế quản, tràn khí màng phổi hoặc tắc nghẽn đường thở khiến bệnh nhân tử vong nhanh chóng…
Chính vì vậy, việc phát hiện sớm và gắp thành công dị vật ngay trong lần can thiệp đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng giúp người bệnh tránh được biến chứng nặng nề và phục hồi nhanh chóng.”
Xử trí khi bị dị vật đường thở
Bác sĩ khuyến cáo, khi bị hóc dị vật như hạt hoa quả, mảnh xương, thức ăn… không nên cố gắng khạc, dùng tay móc, nuốt miếng thức ăn to hoặc chữa mẹo dân gian để lấy dị vật ra ra… Những việc làm này sẽ làm cho niêm mạc họng bị trầy xước, chảy máu, dễ nhiễm trùng, dị vật có thể bị mắc sâu hơn và rơi vào những vị trí nguy hiểm.
Quá trình ăn uống cần ăn chậm, nhai kỹ, không vừa ăn vừa nói chuyện hay cười đùa, nhất là đối với người già và trẻ nhỏ để hạn chế tình trạng dị vật lọt vào đường ăn, đường thở.
Khi có dấu hiệu nghẹn, ho sặc, khó thở, tức ngực sau khi ăn, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế có chuyên khoa hô hấp để được chẩn đoán và xử trí kịp thời. Tuyệt đối không tự ý xử lý bằng các biện pháp dân gian có thể khiến dị vật di chuyển sâu hơn, gây khó khăn cho can thiệp và nguy hiểm đến tính mạng.
