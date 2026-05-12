Người phụ nữ tử vong khi ngủ cùng con

Ngày 12/5, thông tin từ UBND xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người phụ nữ tử vong.

Căn nhà nơi xảy ra án mạng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h30 ngày 11/5, người dân bản Yên Hợp, xã Kim Phú phát hiện chị C.T.S. (SN 1995) tử vong tại giường, trên cơ thể có nhiều vết thương. Thời điểm bị sát hại, chị S. đang ngủ cùng 2 con nhỏ. Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường để khám nghiệm.

Nghi phạm gây án là Đ.X.T. (SN 1997, trú thôn Tiến Hóa, xã Kim Phú), chồng cũ vừa ly hôn cách đây không lâu với nạn nhân.

Hiện, nghi phạm không có mặt tại địa phương, lực lượng chức năng truy tìm nghi phạm và điều tra, làm rõ vụ việc.