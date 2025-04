Nguyên tắc bảo quản thực phẩm, thức ăn thừa

Vì thực phẩm có thể sống hoặc nấu chín nên phải được bảo quản riêng để tránh ô nhiễm. (Ảnh: ITN).

Nếu bạn cho rằng mình không thể ăn đồ thừa trong vòng 4 ngày, hãy đông lạnh chúng ngay lập tức. Trong tủ đông, thức ăn thừa có thể được bảo quản an toàn trong thời gian dài. Nhưng chúng thường ngon hơn khi ăn trong vòng 3 đến 4 tháng.

Sau 3 đến 4 ngày, thức ăn thừa để trong tủ lạnh bắt đầu phát triển vi khuẩn (còn gọi là vi trùng). Sự phát triển của vi khuẩn làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Vi khuẩn thường không làm thay đổi mùi vị hoặc hình thức bên ngoài của thực phẩm, vì vậy bạn không thể biết liệu nó có nguy hiểm hay không. Nếu bạn lo lắng về sự an toàn của thực phẩm, tốt hơn hết là loại bỏ chúng.

Cách xử lý thức ăn thừa khi chưa thể sử dụng kịp thời

Điều tốt nhất nên làm là cất thức ăn thừa vào tủ lạnh ngay sau bữa ăn. Thức ăn thừa sau bữa tiệc hoặc dã ngoại nên được giữ lạnh sau khi bảo quản ở nhiệt độ phòng thông thường trong hai giờ. Không nên giữ thực phẩm ở nhiệt độ phòng quá một giờ nếu nhiệt độ trên 32 độ C.

Một nguyên tắc an toàn thực phẩm quan trọng là ăn đồ nóng và đồ nguội. Bạn nên giữ thực phẩm ở “phạm vi nhiệt độ nguy hiểm” từ 40℉ - 140℉ (4 độ C – 60 độ C) trong thời gian ngắn nhất có thể. Phạm vi nhiệt độ này có lợi cho sự sinh sản nhanh chóng của vi khuẩn.

Đối với các món ăn nguội dễ hỏng, chẳng hạn như salad hoặc bánh mì kẹp thịt nguội, hãy đặt món ăn lên một bát đá.

Kỹ năng cấp đông thực phẩm

Có rất nhiều loại thực phẩm tốt nhất không nên bảo quản trong tủ lạnh. (Ảnh: ITN).

Tủ lạnh được chia thành ngăn đông, ngăn mát, ngăn giữ đồ tươi. Bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh cần phân chia theo các ngăn.

Ngăn đông

Ngăn đông của tủ lạnh được chia thành ba lớp. Mỗi lớp lưu trữ các loại thực phẩm khác nhau. Ví dụ, thực phẩm đông lạnh nhanh như bánh bao được đặt ở lớp trên. Thực phẩm đông lạnh như kem đương nhiên nên được bảo quản ở lớp giữa; hải sản và các thực phẩm khác được bảo quản ở lớp dưới cùng.

Ngăn lạnh

Nhiệt độ của ngăn lạnh khác nhau từ trên xuống dưới và nhiệt độ càng thấp khi bạn đi xuống. Vì vậy, lớp trên có thể bảo quản trứng, các sản phẩm từ sữa và các thực phẩm khác không cần bảo quản trong môi trường có nhiệt độ quá thấp; lớp giữa có thể đựng thức ăn đã nấu chín, lớp dưới có thể đựng thịt sống.

Ngăn tươi

Vì rau củ quả cần được bảo quản trong môi trường có độ ẩm tương đối cao nên tốt nhất nên đặt chúng trong ngăn bảo quản tươi, không nên bảo quản quá lâu. Hãy bảo quản chúng ở những khu vực riêng biệt để ăn tươi nhất có thể.

Ngoài ra, có rất nhiều loại thực phẩm tốt nhất không nên bảo quản trong tủ lạnh: các loại rau ăn lá như rau muống, xà lách,...

Rau muống thực chất không thích hợp để bảo quản trong tủ lạnh. Một mặt, lá của những loại rau này dễ bị tê cóng ở nhiệt độ thấp, ảnh hưởng đến mùi vị; mặt khác, sau khi lá bị tê cóng sẽ sinh ra mùi khó chịu, ảnh hưởng đến các thực phẩm khác.

Không phải tất cả các loại trái cây đều cần được giữ tươi trong tủ lạnh. Tốt nhất không nên cho các loại trái cây nhiệt đới như chuối, vải, đu đủ vào tủ lạnh, nếu không chúng sẽ dễ bị hư hỏng và chuyển sang màu đen, thời gian bảo quản sẽ ngắn hơn ở nhiệt độ phòng.

Tất nhiên, nếu trái cây đã cắt sẵn mà chưa ăn thì nên gói vào túi bảo quản tươi, bảo quản trong ngăn lạnh và ăn càng sớm càng tốt.

Sự xuất hiện của tủ lạnh đã mang đến sự tiện lợi cho cuộc sống của chúng ta, nhưng nếu sử dụng không đúng cách, thực phẩm không những không được bảo quản tươi ngon mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy, học cách sử dụng tủ lạnh chính là đảm bảo cho một cuộc sống khỏe mạnh.

Hâm nóng thức ăn thừa an toàn

Thức ăn thừa nên được đun nóng cho đến khi nhiệt độ bên trong đạt 74 độ C (165 F). Thức ăn thừa nên được khuấy đều trong khi hâm nóng để đảm bảo chúng được làm nóng đều.

Nồi nấu chậm không được khuyến khích để hâm nóng thức ăn thừa vì chúng làm nóng chậm và có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

Thức ăn thừa đông lạnh nên được rã đông trước khi hâm nóng. Tuy nhiên, không nên để thức ăn thừa trên bàn để rã đông tự nhiên.

Có ba cách để rã đông thực phẩm đông lạnh một cách an toàn. Bạn có thể rã đông trong lò vi sóng, trong ngăn mát tủ lạnh qua đêm hoặc trong hộp kín và cho vào nước lạnh.