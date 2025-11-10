Những lưu ý cần tránh đối với phong thủy bàn ghế phòng khách để không phạm đại kỵ

Vì sao nên bố trí bàn ghế phòng khách theo phong thủy

Theo quan niệm phong thủy, phòng khách là nơi thu nạp nhiều vượng khí. So với phòng bếp, phòng ngủ, nhà vệ sinh thì không gian này có thể giúp gia chủ kích hoạt tài lộc nhiều nhất.

Như vậy ta có thể thấy phòng khách không chỉ tôn lên vẻ thẩm mỹ cho ngôi nhà mà còn góp phần vào sự thịnh suy của gia chủ.

Với chức năng quan trọng như vậy nên nhiều gia chủ bài trí ở phòng khách nhiều vật dụng. Trong số đó phải kể đến việc bố trí phong thủy bàn ghế phòng khách.

Phong thủy cho biết, bàn ghế cần được đặt ở vị trí "vàng" để thu hút may mắn và vượng khí cho gia chủ.

Trường hợp bàn ghế hợp hướng hoặc hợp mệnh rồi màu sắc, kích cỡ hài hòa thì có thể giúp gia chủ phát tài, phát lộc. Ngược lại nếu sắp xếp bàn ghế vi phạm nguyên tắc phong thủy thì có thể gây ảnh hưởng không tốt đẹp, không may mắn cho gia chủ.

Vị trí bàn ghế phòng khách theo mệnh chủ

Với những người tuổi thuộc Đông Tứ Mệnh thì bàn ghế nên tránh hướng Đông Bắc, Tây Bắc và hướng Tây. Bởi theo phong thủy, những hướng này có thể gặp những xui xẻo, bất lợi trong quá trình làm ăn cũng như công danh sự nghiệp.

Với những chủ nhân tuổi thuộc Tây Tứ Mệnh thì bàn ghế phòng khách nên tránh hướng Bắc và Đông Nam để rước tài rước lộc về cho bản thân và những thành viên trong gia đình.

Cách bài trí

Theo bát quái đồ thiên

Phong thủy cho biết, nếu bố trí sắp xếp bàn ghế phòng khách hợp lý, khoa học thì sẽ tạo nên sự hài hòa cho căn phòng và luân chuyển khí tốt. Để có thể gia tăng may mắn, hạnh phúc, an lành và tiền tài cho gia chủ.

Một trong những cách bài trí bàn ghế phòng khách chuẩn phong thủy đó là theo bát quái đồ thiên. Trong bát quái gồm có tám cung đó là cung Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài.

Đối với việc sắp xếp bàn ghế, gia chủ nên tìm đúng vị trí của từng cung để phát huy năng lực riêng của nơi đó. Từ đó có thể mang lại những thuận lợi, may mắn cho gia chủ và tất cả các thành viên trong gia đình.

Theo không gian sống

Bố trí bàn ghế hợp với không gian sống không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn có tác dụng lớn về mặt phong thủy. Tùy theo diện tích, chức năng hoặc màu sơn, nội thất khác của nơi bạn sinh sống, làm việc để sắp xếp bàn ghế hợp lý.

Phong thủy bàn ghế phòng khách cấm kỵ việc đặt bàn ghế dưới xà ngang vì có thể khiến công việc thiếu hiệu quả và con đường công danh không được suôn sẻ.

Những lưu ý cần tránh

Phía trên đầu ghế ngồi không nên đặt bóng đèn vì sẽ gây chói mắt. Đồng thời năng lượng tỏa ra từ bóng đèn quá lớn cũng có thể khiến người ngồi phía dưới ảnh hưởng tới sức khỏe.

Theo phong thủy, cửa chính là khu vực nạp khí từ ngoài đi vào nhà. Chính vì lẽ đó bạn không nên đặt bàn ghế đối diện cửa chính. Nếu đặt bàn ghế ở vị trí đó, có thể cản trở luồng khí tốt, ảnh hưởng tới tài vận cho bạn và các thành viên khác.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.