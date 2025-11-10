Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Những lưu ý cần tránh đối với phong thủy bàn ghế phòng khách để không phạm đại kỵ

Thứ hai, 08:08 10/11/2025 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Phong thủy bàn ghế phòng khách cần tuân thủ những điều gì để không gian này luôn thoáng mát và thu hút khí tốt? Thắc mắc đó sẽ được giải đáp trong bài viết sau.

sao nên btrí bàn ghế phòng khách theo phong thủy

Theo quan niệm phong thủy, phòng khách là nơi thu nạp nhiều vượng khí. So với phòng bếp, phòng ngủ, nhà vệ sinh thì không gian này có thể giúp gia chủ kích hoạt tài lộc nhiều nhất.

Như vậy ta có thể thấy phòng khách không chỉ tôn lên vẻ thẩm mỹ cho ngôi nhà mà còn góp phần vào sự thịnh suy của gia chủ.

Với chức năng quan trọng như vậy nên nhiều gia chủ bài trí ở phòng khách nhiều vật dụng. Trong số đó phải kể đến việc bố trí phong thủy bàn ghế phòng khách. 

Những lưu ý cần tránh đối với phong thủy bàn ghế phòng khách để không phạm đại kỵ - Ảnh 1.

Phong thủy cho biết, bàn ghế cần được đặt ở vị trí "vàng" để thu hút may mắn và vượng khí cho gia chủ.

Trường hợp bàn ghế hợp hướng hoặc hợp mệnh rồi màu sắc, kích cỡ hài hòa thì có thể giúp gia chủ phát tài, phát lộc. Ngược lại nếu sắp xếp bàn ghế vi phạm nguyên tắc phong thủy thì có thể gây ảnh hưởng không tốt đẹp, không may mắn cho gia chủ.

Vị tbàn ghế phòng khách theo mệnh chủ

Phong thủy cho biết, bàn ghế cần được đặt ở vị trí "vàng" để thu hút may mắn và vượng khí cho gia chủ. Một trong những lưu ý về phong thủy bàn ghế phòng khách là bạn sắp xếp chúng theo mệnh của mình.

Với những người tuổi thuộc Đông Tứ Mệnh thì bàn ghế nên tránh hướng Đông Bắc, Tây Bắc và hướng Tây. Bởi theo phong thủy, những hướng này có thể gặp những xui xẻo, bất lợi trong quá trình làm ăn cũng như công danh sự nghiệp.

Những lưu ý cần tránh đối với phong thủy bàn ghế phòng khách để không phạm đại kỵ - Ảnh 2.

Với những người tuổi thuộc Đông Tứ Mệnh thì bàn ghế nên tránh hướng Đông Bắc, Tây Bắc và hướng Tây.

Với những chủ nhân tuổi thuộc Tây Tứ Mệnh thì bàn ghế phòng khách nên tránh hướng Bắc và Đông Nam để rước tài rước lộc về cho bản thân và những thành viên trong gia đình.

Cách bài t

Theo bát quái đồ thiên

Phong thủy cho biết, nếu bố trí sắp xếp bàn ghế phòng khách hợp lý, khoa học thì sẽ tạo nên sự hài hòa cho căn phòng và luân chuyển khí tốt. Để có thể gia tăng may mắn, hạnh phúc, an lành và tiền tài cho gia chủ.

Một trong những cách bài trí bàn ghế phòng khách chuẩn phong thủy đó là theo bát quái đồ thiên. Trong bát quái gồm có tám cung đó là cung Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài.

Đối với việc sắp xếp bàn ghế, gia chủ nên tìm đúng vị trí của từng cung để phát huy năng lực riêng của nơi đó. Từ đó có thể mang lại những thuận lợi, may mắn cho gia chủ và tất cả các thành viên trong gia đình.

Theo không gian sống

Bố trí bàn ghế hợp với không gian sống không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn có tác dụng lớn về mặt phong thủy. Tùy theo diện tích, chức năng hoặc màu sơn, nội thất khác của nơi bạn sinh sống, làm việc để sắp xếp bàn ghế hợp lý.

Những lưu ý cần tránh đối với phong thủy bàn ghế phòng khách để không phạm đại kỵ - Ảnh 3.

Phong thủy bàn ghế phòng khách cấm kỵ việc đặt bàn ghế dưới xà ngang vì có thể khiến công việc thiếu hiệu quả và con đường công danh không được suôn sẻ.

Những lưu ý cần tránh

Phía trên đầu ghế ngồi không nên đặt bóng đèn vì sẽ gây chói mắt. Đồng thời năng lượng tỏa ra từ bóng đèn quá lớn cũng có thể khiến người ngồi phía dưới ảnh hưởng tới sức khỏe.

Theo phong thủy, cửa chính là khu vực nạp khí từ ngoài đi vào nhà. Chính vì lẽ đó bạn không nên đặt bàn ghế đối diện cửa chính. Nếu đặt bàn ghế ở vị trí đó, có thể cản trở luồng khí tốt, ảnh hưởng tới tài vận cho bạn và các thành viên khác.

Phong thủy bàn ghế phòng khách cấm kỵ việc đặt bàn ghế dưới xà ngang vì có thể khiến công việc thiếu hiệu quả và con đường công danh không được suôn sẻ.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Những lưu ý cần tránh đối với phong thủy bàn ghế phòng khách để không phạm đại kỵ - Ảnh 4.Bố trí cổng nhà phố thế nào để đón may mắn, tránh vận xui?

GĐXH - Việc bố trí cổng nhà phố hợp phong thủy giúp gia đạo đón tiếp luồng sinh khí, sự may mắn, thu hút vượng khí. Ngược lại, nếu bố trí cửa phạm vào những điều cấm kỵ có thể khiến tiền bạc thất thoát, gia đình tiêu tán.

Huyền Trang (T/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bố trí cổng nhà phố thế nào để đón may mắn, tránh vận xui?

Bố trí cổng nhà phố thế nào để đón may mắn, tránh vận xui?

Phong thủy nhà ở cho người mệnh Thổ

Phong thủy nhà ở cho người mệnh Thổ

Phong thủy nhà ở cho người mệnh Thủy

Phong thủy nhà ở cho người mệnh Thủy

Làm cổng nhà theo tuổi để đón tài lộc may mắn cho gia đình

Làm cổng nhà theo tuổi để đón tài lộc may mắn cho gia đình

Ảnh hưởng của phong thủy đến sức khỏe và cuộc sống gia đình, các thế nhà phạm phong thủy

Ảnh hưởng của phong thủy đến sức khỏe và cuộc sống gia đình, các thế nhà phạm phong thủy

Cùng chuyên mục

Sử dụng vách ngăn phòng khách sẽ đem lại tác dụng gì trong phong thủy?

Sử dụng vách ngăn phòng khách sẽ đem lại tác dụng gì trong phong thủy?

- 42 phút trước

GĐXH - Phòng khách là bộ mặt của cả căn nhà, nơi thu hút tài lộc, vận khí tốt và ảnh hưởng lớn đến tài vận của gia chủ nên tính phong thủy cần phải chú trọng.

Kiêng kỵ khi đặt tủ quần áo nên biết

Kiêng kỵ khi đặt tủ quần áo nên biết

- 17 giờ trước

GĐXH - Trong phong thủy, đôi khi đặt tủ quần áo cũng cần lưu ý tránh phạm những kiêng kỵ. Nếu không may phạm phải có thể gây ảnh hưởng đến sức và công việc của thành viên trong nhà.

Chọn màu sơn bếp theo bản mệnh gia chủ để kích cầu cát khí và rước tài lộc

Chọn màu sơn bếp theo bản mệnh gia chủ để kích cầu cát khí và rước tài lộc

- 22 giờ trước

GĐXH - Sơn bếp hợp phong thủy sẽ kích cầu cát khí và rước tài lộc. Dưới đây là một số nguyên tắc chọn màu sơn mà bạn nên biết.

Phong thủy nhà bếp theo mệnh đem lại cát lợi

Phong thủy nhà bếp theo mệnh đem lại cát lợi

- 1 ngày trước

GĐXH - Theo phong thủy, căn bếp trong nhà nên đặt theo tương sinh trong ngũ hành. Thường xây nhà sẽ lấy tuổi của người trụ cột trong gia đình thì căn bếp cũng tương tự như vậy.

Hướng đặt bếp ga theo phong thủy tránh hao tài của

Hướng đặt bếp ga theo phong thủy tránh hao tài của

- 1 ngày trước

GĐXH - Theo phong thủy, phòng bếp là nơi giữ vai trò to lớn trong việc kích cầu vượng khí cho ngôi nhà. Chính vì lẽ đó mà khi thiết kế gia chủ thường trau chuốt tỉ mỉ khu vực này.

Bố trí cổng nhà phố thế nào để đón may mắn, tránh vận xui?

Bố trí cổng nhà phố thế nào để đón may mắn, tránh vận xui?

- 1 ngày trước

GĐXH - Việc bố trí cổng nhà phố hợp phong thủy giúp gia đạo đón tiếp luồng sinh khí, sự may mắn, thu hút vượng khí. Ngược lại, nếu bố trí cửa phạm vào những điều cấm kỵ có thể khiến tiền bạc thất thoát, gia đình tiêu tán.

Lập Đông 2025 và cách tăng vận khí thu hút tài lộc cho ngày cuối năm

Lập Đông 2025 và cách tăng vận khí thu hút tài lộc cho ngày cuối năm

- 1 ngày trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tiết Lập Đông 2025 sẽ kéo dài đến ngày 22/11. Trong khoảng thời gian này, mọi người nên biết những cách tăng vận khí dưới đây để thu hút tài lộc cho những ngày cuối năm rực rỡ.

Phong thủy nhà ở cho người mệnh Thổ

Phong thủy nhà ở cho người mệnh Thổ

- 2 ngày trước

GĐXH - Khi xây dựng nhà thì phong thủy nhà ở là rất quan trọng. Đây là vấn đề cần thiết giúp gia đạo ngày càng thịnh vượng.

Trồng loại cây phong thủy này trước nhà, tiền tài đổ về như nước: Dễ sống, dễ chăm, hoa nở là có hỷ sự

Trồng loại cây phong thủy này trước nhà, tiền tài đổ về như nước: Dễ sống, dễ chăm, hoa nở là có hỷ sự

- 2 ngày trước

GĐXH – Trồng cây lộc vừng trước cửa nhà chẳng khác nào đặt “nam châm hút tài”, vừa đẹp nhà vừa mang lại bình an cho gia chủ. Cây dễ sống, dễ chăm sóc và hoa nở báo hiệu hỷ sự.

Số phận căn biệt thự 400 tỷ đồng xây 4-5 năm chưa xong của vợ chồng Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ

Số phận căn biệt thự 400 tỷ đồng xây 4-5 năm chưa xong của vợ chồng Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ

- 2 ngày trước

GĐXH - Suốt bốn năm trôi qua, căn biệt thự hoành tráng vẫn chưa xuất hiện khiến nhiều người không khỏi tò mò về số phận thực sự đằng sau.

Xem nhiều

Loại cây mà bạn nhất định phải tránh nếu không muốn công việc làm ăn khó khăn, tài lộc ngày một hao hụt

Loại cây mà bạn nhất định phải tránh nếu không muốn công việc làm ăn khó khăn, tài lộc ngày một hao hụt

GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, có những loại cây mang lại tài lộc, may mắn nhưng cũng có loại cây là nguyên nhân khiến vượng khí của cả gia đình bị suy giảm, kéo theo nhiều xui xẻo.

Ngắm loạt biệt thự đẹp sang của nữ nghệ sĩ là 'đại gia đất mỏ', từng gây sốt khi kết hôn ở tuổi 45

Ngắm loạt biệt thự đẹp sang của nữ nghệ sĩ là 'đại gia đất mỏ', từng gây sốt khi kết hôn ở tuổi 45

Không gian sống
Lợi ích bất ngờ khi đặt nắm hạt tiêu dưới gầm giường

Lợi ích bất ngờ khi đặt nắm hạt tiêu dưới gầm giường

Căn nhà chưa trả nợ xong của Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Căn nhà chưa trả nợ xong của Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Không gian sống
Trồng 3 loại cây này trong nhà để mang vượng vận, trăm đường lợi không một đường hại

Trồng 3 loại cây này trong nhà để mang vượng vận, trăm đường lợi không một đường hại

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top