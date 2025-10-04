Mới nhất
Nhà thiết kế xinh đẹp hướng dẫn cách làm chú chó bằng bưởi siêu dễ thương cho mùa Trung thu

Thứ bảy, 18:25 04/10/2025 | Ăn
GĐXH - Với từng bước được hướng dẫn một cách tỉ mỉ, cụ thể dưới đây, bạn sẽ dễ dàng làm được một chú chó bông bằng bưởi xinh xắn cho mùa Trung thu năm nay.

Mẹ đảm ở Hà Nội hướng dẫn cách làm chó bưởi siêu dễ thương cho mùa Trung thu này - Ảnh 1.

Nổi tiếng trên mạng xã hội về sự khéo léo, tỉ mỉ, gu thẩm mỹ tinh tế, sáng tạo, Nhà thiết kế Thơ Thơ còn được biết đến là một phụ nữ trẻ đảm đang và truyền cảm hứng về tình yêu với căn nhà góc bếp.

Mẹ đảm ở Hà Nội hướng dẫn cách làm chó bưởi siêu dễ thương cho mùa Trung thu này - Ảnh 2.

Mới đây, trên trang cá nhân, NTK Thơ Thơ đã có những chia sẻ tỉ mỉ về cách làm chú chó bằng bưởi - một "sản phẩm" không thể thiếu trong mâm cỗ Trung thu truyền thống.

Mẹ đảm ở Hà Nội hướng dẫn cách làm chó bưởi siêu dễ thương cho mùa Trung thu này - Ảnh 3.

Theo đó, bạn cần chuẩn bị : 1 quả táo tròn trịa; 2 quả bưởi loại ráo tép, (tép phải dính vào vỏ, mua bưởi róc như bưởi da xanh là không làm được); 1 gói tăm đầu nhọn- 1 quả bí xanh.

Mẹ đảm ở Hà Nội hướng dẫn cách làm chó bưởi siêu dễ thương cho mùa Trung thu này - Ảnh 4.

Đầu tiên là cắt khúc quả bí khoảng 20cm, gọt bỏ 1 cạnh để thành chân đỡ, giúp khúc bí đứng chắc chắn.

Mẹ đảm ở Hà Nội hướng dẫn cách làm chó bưởi siêu dễ thương cho mùa Trung thu này - Ảnh 5.

Bổ bưởi theo cách thông thường.

Mẹ đảm ở Hà Nội hướng dẫn cách làm chó bưởi siêu dễ thương cho mùa Trung thu này - Ảnh 6.

Xếp những múi bưởi to và đều riêng để mình làm tai, tay chân và phần mặt cho đều và cân.

Mẹ đảm ở Hà Nội hướng dẫn cách làm chó bưởi siêu dễ thương cho mùa Trung thu này - Ảnh 7.

Dùng tăm tẽ từng tép bưởi, tép bưởi càng rời con chó càng bông .

Mẹ đảm ở Hà Nội hướng dẫn cách làm chó bưởi siêu dễ thương cho mùa Trung thu này - Ảnh 8.

Cắm quả táo vào đầu khúc bí theo hướng nằm ngang.

Mẹ đảm ở Hà Nội hướng dẫn cách làm chó bưởi siêu dễ thương cho mùa Trung thu này - Ảnh 9.

Đầu tiên ghim 1 múi bưởi vào chính giữa và phần cao nhất của quả táo cho thật cân.

Mẹ đảm ở Hà Nội hướng dẫn cách làm chó bưởi siêu dễ thương cho mùa Trung thu này - Ảnh 10.

Từ đó ghim những múi tiếp theo xung quanh quả táo...

Mẹ đảm ở Hà Nội hướng dẫn cách làm chó bưởi siêu dễ thương cho mùa Trung thu này - Ảnh 11.

… để tạo một hình tròn thế này, sau đó ghim tiếp phủ kín múi bưởi xung quanh quả bí.

Mẹ đảm ở Hà Nội hướng dẫn cách làm chó bưởi siêu dễ thương cho mùa Trung thu này - Ảnh 12.

Lấy 2 múi bưởi thật đều nhau, ghim phần đầu múi vào để tạo tai.

Mẹ đảm ở Hà Nội hướng dẫn cách làm chó bưởi siêu dễ thương cho mùa Trung thu này - Ảnh 13.

Sau đó ghim đến 2 chân bằng các múi bưởi to và đều nhau.

Mẹ đảm ở Hà Nội hướng dẫn cách làm chó bưởi siêu dễ thương cho mùa Trung thu này - Ảnh 14.

Ghim bưởi dần dần phủ kín "chú chó".

Mẹ đảm ở Hà Nội hướng dẫn cách làm chó bưởi siêu dễ thương cho mùa Trung thu này - Ảnh 15.

Gắn nơ vào cổ để tách biệt giữa đầu và thân.

Mẹ đảm ở Hà Nội hướng dẫn cách làm chó bưởi siêu dễ thương cho mùa Trung thu này - Ảnh 16.

NTK Thơ Thơ dùng nho khô để làm mắt và mũi, nặn nho thành hình tròn, có thể tỉa cho đều.

Mẹ đảm ở Hà Nội hướng dẫn cách làm chó bưởi siêu dễ thương cho mùa Trung thu này - Ảnh 17.

Lưỡi thì cắt tỉa 1 lát cà rốt gắn vào là được. Như vậy bạn đã có một chú chó bông bằng bưởi dễ thương.

Mâm cỗ trung thu sớm đẹp xuất sắc, không ai nỡ "phá cỗ"Mâm cỗ trung thu sớm đẹp xuất sắc, không ai nỡ 'phá cỗ'

GĐXH - Cách bài trí mâm cỗ Trung thu đẹp mê từ những loại hoa quả đơn giản, là gợi ý cho nhiều mẹ đảm muốn bày mâm cỗ cho con.

 

Phương Nghi
Cùng chuyên mục

Cách phân biệt các loại bột mì làm bánh thông dụng

Cách phân biệt các loại bột mì làm bánh thông dụng

Ăn - 4 giờ trước

Phân biệt được các loại bột mì làm bánh thông dụng, bạn sẽ chọn đúng bột cho từng loại bánh, đảm bảo thành phẩm luôn thơm ngon, chuẩn vị như ý.

'2 nên, 1 tránh' khi phá cỗ đón Tết Trung thu để không tăng cân, không lo hại thận

'2 nên, 1 tránh' khi phá cỗ đón Tết Trung thu để không tăng cân, không lo hại thận

Ăn - 5 giờ trước

GĐXH - Mâm cỗ trung thu không chỉ có bánh mà còn có nhiều loại trái cây khác, vì thế khi thưởng thức cần hết sức lưu ý.

Mâm cỗ Trung thu “yêu nước” của mẹ đảm Hà Nội gây ấn tượng đặc biệt

Mâm cỗ Trung thu “yêu nước” của mẹ đảm Hà Nội gây ấn tượng đặc biệt

Ăn - 6 giờ trước

GĐXH – Khám phá mâm cỗ Trung thu độc đáo của chị Vũ Thu Hương ở Hà Nội. Mâm cỗ độc đáo với bánh trung thu, trái cây và hình ảnh đẹp mắt mang nhiều ý nghĩa.

Mâm cỗ trông trăng đêm Trung thu gồm những gì?

Mâm cỗ trông trăng đêm Trung thu gồm những gì?

Ăn - 13 giờ trước

Mâm cỗ trông trăng Trung thu không đơn thuần là thức quà ngon mà còn chứa đựng giá trị tinh thần, giúp gắn kết gia đình và lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống.

Học cách một Á hậu cuộc thi Hoa hậu VN nấu đồ uống để tăng kích cỡ vòng một

Học cách một Á hậu cuộc thi Hoa hậu VN nấu đồ uống để tăng kích cỡ vòng một

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Phạm Ngọc Phương Anh - Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 đã từng chia sẻ việc tăng kích cỡ vòng 1 bằng cách tự nấu sữa đậu nành uống suốt một tháng rưỡi dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020, nhờ đó cải thiện vòng một từ 82 lên 87 cm.

Mâm cỗ Trung thu của mẹ đảm ở Hải Phòng khiến cộng đồng mạng trầm trồ

Mâm cỗ Trung thu của mẹ đảm ở Hải Phòng khiến cộng đồng mạng trầm trồ

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Mới đây, trên hội Yêu bếp, chị Thu Hoài (sinh năm 1990, Hải Phòng) đã nhận về nhiều lời khen khi chia sẻ mâm cỗ Trung thu tự làm mang phong cách hoài cổ, lãng mạn, vừa điểm xuyết yếu tố truyền thống, vừa đan xen những 'công cụ' hiện đại.

Bánh trung thu nhân dế ở Trung Quốc gây chú ý

Bánh trung thu nhân dế ở Trung Quốc gây chú ý

Ăn - 1 ngày trước

Nhân dế được làm từ dế nuôi kiểm soát, sấy khô, xay mịn, trộn cùng mè đen, thập cẩm và gia vị truyền thống trước khi chế biến thành bánh Trung thu.

Lượng đường bạn cần mỗi ngày và lượng đường trong bánh trung thu là bao nhiêu? Cách ăn bánh để vừa 'thẩm' được vị ngon vừa an toàn cho sức khỏe

Lượng đường bạn cần mỗi ngày và lượng đường trong bánh trung thu là bao nhiêu? Cách ăn bánh để vừa 'thẩm' được vị ngon vừa an toàn cho sức khỏe

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Các nhà khoa học khuyến nghị mỗi người chỉ nên ăn dưới 10g rượu đường một ngày để tránh gặp các vấn đề sức khỏe.

Món bánh 'lạ từ tên tới vị' ở Bình Dương: Dân sành ăn nghe cũng phải tò mò

Món bánh 'lạ từ tên tới vị' ở Bình Dương: Dân sành ăn nghe cũng phải tò mò

Ăn - 1 ngày trước

Không chỉ nổi tiếng với cháo môn lươn hay lẩu bò nhúng mắm ruốc, Bình Dương còn có một món bánh dân dã mang cái tên vô cùng kỳ lạ, khiến dân sành ăn cũng phải tò mò tìm thử cho bằng được.

'Estrogen tự nhiên' có trong nhiều thực phẩm dân dã của người Việt: Ăn mỗi ngày để chống lão hóa, ngoài 40 kinh nguyệt đều đặn, da đẹp và khỏe xương

'Estrogen tự nhiên' có trong nhiều thực phẩm dân dã của người Việt: Ăn mỗi ngày để chống lão hóa, ngoài 40 kinh nguyệt đều đặn, da đẹp và khỏe xương

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Thật may mắn, chúng ta không cần tìm kiếm ở đâu xa. Nhiều loại thực phẩm quen thuộc quanh mình đã chứa hàm lượng estrogen tự nhiên dồi dào.

Bỏ thêm thứ này vào nồi, thịt luộc không còn bị hôi, miếng nào cũng trắng tinh, ngon ngọt

Bỏ thêm thứ này vào nồi, thịt luộc không còn bị hôi, miếng nào cũng trắng tinh, ngon ngọt

Ăn

GĐXH – Luộc thịt là cách chế biến đơn giản nhất, nhưng không phải ai cũng biết làm sao để thịt vừa chín tới, trắng tinh, mềm ngọt mà không bị thâm xỉn. Bí quyết nằm ở cách sơ chế và nguyên liệu nhỏ ở trong nồi nước luộc dưới đây.

Ấm bụng với 2 món ăn mặn ngon dân dã, làm nhanh gọn, rất đưa cơm ngày mưa bão

Ấm bụng với 2 món ăn mặn ngon dân dã, làm nhanh gọn, rất đưa cơm ngày mưa bão

Ăn
Cách làm bánh trung thu nhân đậu xanh bằng nồi chiên không dầu cực kỳ đơn giản, ai cũng làm được

Cách làm bánh trung thu nhân đậu xanh bằng nồi chiên không dầu cực kỳ đơn giản, ai cũng làm được

Ăn
Cách làm bún chả đặc sản Hà Nội bằng chảo chống dính

Cách làm bún chả đặc sản Hà Nội bằng chảo chống dính

Ăn
Món ngon đổi vị ngày mưa với ‘nhân sâm nhà nghèo’, giúp kiểm soát đường huyết

Món ngon đổi vị ngày mưa với ‘nhân sâm nhà nghèo’, giúp kiểm soát đường huyết

Ăn

