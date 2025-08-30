Đây mới là cách thiết kế nhà cấp 4 tối giản phù hợp với mọi gia đình
GĐXH - Xu hướng sống tối giản đang ngày càng được ưa chuộng, không chỉ trong phong cách sinh hoạt mà còn cả trong kiến trúc nhà ở. Nhà cấp 4 tối giản đang trở thành lựa chọn hàng đầu cho những ai thích không gian sống gọn gàng.
Phù hợp với nhiều đối tượng
Thực tế, phong cách thiết kế này đặc biệt phù hợp với những người trân trọng sự nhẹ nhàng, không muốn bị gò bó bởi các chi tiết rườm rà nhưng vẫn cần một không gian sống đầy đủ chức năng như:
Các cặp vợ chồng trẻ: Với ngân sách vừa phải, họ có thể dễ dàng xây dựng một ngôi nhà cấp 4 tối giản làm tổ ấm đầu tiên. Phong cách này không chỉ dễ thi công mà còn đơn giản trong việc dọn dẹp, rất thích hợp với nhịp sống bận rộn.
Gia đình nhỏ 2–3 người hoặc người lớn tuổi: Thiết kế một tầng giúp việc di chuyển trở nên an toàn và thuận tiện hơn, loại bỏ những rủi ro từ cầu thang. Ngôi nhà sẽ mang lại cảm giác ấm cúng, gần gũi.
Những người có tài chính eo hẹp: Với chi phí xây dựng không quá cao nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ hiện đại, nhà cấp 4 tối giản là giải pháp tối ưu cho những ai mong muốn sở hữu một nơi ở khang trang mà không cần đầu tư quá lớn.
Người sống ở nông thôn hoặc ngoại thành: Nơi có diện tích đất rộng, xây nhà cấp 4 tối giản không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn tạo sự hài hòa với không gian mở, tận dụng tối đa cảnh quan thiên nhiên xung quanh.
Cách thiết kế
Không gian mở và có màu trung tính
Thay vì sử dụng các bức tường ngăn, hãy ưu tiên bố cục không gian mở để kết nối phòng khách, bếp và phòng ăn. Điều này tạo cảm giác rộng rãi, thoáng đãng và tăng sự tương tác giữa các thành viên.
Lựa chọn các màu sắc như trắng, xám, be làm gam màu chủ đạo. Những màu sắc này không chỉ mang lại cảm giác nhẹ nhàng, sạch sẽ mà còn giúp bạn dễ dàng phối hợp với nội thất.
Vật liệu tự nhiên- kết nối thiên nhiên
Sử dụng các vật liệu mộc mạc như gỗ, kính, bê tông thô để tạo nên vẻ đẹp tự nhiên và bền vững. Bạn cũng đừng quên tận dụng ánh sáng tự nhiên qua các cửa sổ lớn hoặc giếng trời.
Tập trung vào các món nội thất có thiết kế đơn giản, đường nét gọn gàng và quan trọng là có tính công năng cao. Tránh các đồ vật trang trí cầu kỳ, không cần thiết.
Thiết kế một khu vườn nhỏ ở phía trước hoặc bên hông nhà để đón gió, ánh nắng và tạo điểm nhấn xanh tươi mát, giúp ngôi nhà thêm phần thư thái.
Trang trí tối thiểu và có thêm gác lửng
Hạn chế các chi tiết trang trí phức tạp trên tường và trần nhà. Thay vào đó, bạn chỉ cần một vài điểm nhấn tinh tế như một bức tranh canvas, một chiếc kệ treo tường đơn giản hoặc một vài chiếc đèn thả có thiết kế độc đáo.
Nếu diện tích cho phép, hãy cân nhắc xây thêm gác lửng để tăng thêm không gian sử dụng, có thể làm phòng ngủ phụ, phòng làm việc mà không làm tăng đáng kể chi phí xây dựng. Theo đó, bằng cách cân bằng giữa công năng và thẩm mỹ, chủ sở hữu nhà ở hoàn toàn có thể tạo ra một không gian sống thanh lịch, tiện nghi.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Kiêng kị lớn nhất tháng cô hồn và dịp Rằm tháng 7 âm lịchỞ - 17 giờ trước
GĐXH - Rất nhiều người tin theo quan niệm dân gian, phong thủy lo lắng, kiêng kị tháng cô hồn và dịp Rằm tháng 7 âm lịch, nhưng kiêng kị lớn nhất thì không mấy người biết.
Cách bài trí tượng dê rước lộc vào nhà của giới nhà giàuỞ - 17 giờ trước
GĐXH - Đối với những người chú trọng đến việc trang trí nội thất theo phong thủy, tượng dê được xem là vật trang trí rất phổ biến vì mang đến nhiều ý nghĩa tích cực. Để hiểu rõ mời bạn đọc bài viết sau.
Có nên rút điện bếp từ sau khi nấu ăn xong không?Ở - 20 giờ trước
GĐXH - Nhiều người có thói quen rút điện bếp từ ngay khi vừa tắt bếp, với suy nghĩ tiết kiệm điện hoặc đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, việc này lại gây ra những ảnh hưởng tiêu cực cho bếp từ, cụ thể có trong bài viết sau.
Những điều cần lưu ý khi chọn mua máy hút mùiỞ - 20 giờ trước
GĐXH - Khi chọn mua máy hút mùi, bạn cần lưu ý một số yếu tố quan trọng để đảm bảo hiệu quả sử dụng lâu dài và tiết kiệm. Dưới đây là những điều cần lưu ý khi chọn mua máy hút mùi.
Ngoài chè đậu đỏ, chuyên gia mách bạn cách kích hoạt đào hoa ngày Thất Tịch cho 12 con giáp để tình duyên nở rộỞ - 22 giờ trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, ngày Thất Tịch (mùng 7 tháng 7 âm lịch) được coi là “ngày vàng” để kích hoạt đào hoa khí, giúp tăng duyên lành và vận mệnh tình cảm cho 12 con giáp.
Không cần chờ đến 15 âm, bạn có thể cúng Rằm tháng 7 vào những ngày này đều tốt đẹp, phù hợp với từng con giápỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, không nhất thiết chờ đúng ngày 15 âm lịch mới cúng Rằm tháng 7. Dưới đây là những ngày, giờ tốt phù hợp theo từng con giáp mà mọi người có thể lựa chọn để làm lễ cúng Rằm tháng 7 sớm.
Món quà nên tặng cha mẹ dịp Lễ Vu Lan để gia tăng sức khỏe, tuổi thọ và sự an vuiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Lễ Vu Lan thường được cho là ngày để chúng ta sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn, trân quý và đền đáp lại công sinh thành, nuôi dưỡng của ba mẹ, là dịp để gọi điện hỏi thăm, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đấng sinh thành.
Tháng 7 âm lịch – ‘tháng cô hồn’ 2025 có phải kiêng hết tháng? Lời khuyên bất ngờ từ chuyên giaỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Tháng 7 âm lịch hằng năm thường được gọi là “tháng cô hồn” và nhiều người tin rằng đây là giai đoạn phải kiêng kỵ để tránh xui xẻo. Tuy nhiên, chia sẻ của chuyên gia dưới đây có thể khiến bạn bất ngờ.
Loại quả gây nhiễu loạn trường khí trên ban thờ nhưng lâu nay mọi người vẫn thắp hươngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Hoa quả là lễ vật quan trọng, không thể thiếu trên bàn thờ vào những ngày quan trọng như giỗ, lễ Tết… Thế nhưng, theo quan niệm phong thủy dân gian, bạn cũng cần lưu ý không phải loại quả nào cũng có thể thắp hương lên bàn thờ.
Đồ vật này trong nhà càng cũ kĩ càng mang lại sự giàu cóỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Một số vật dụng nếu được gìn giữ lâu năm, chăm sóc đúng cách thì càng lâu đời lại càng tích tụ nhiều năng lượng tích cực, giúp thu hút tài lộc, bình an và may mắn cho gia đình.
Trước ngày Rằm tháng 7 âm lịch có một ngày lễ rất đặc biệt, nhiều người không nên bỏ lỡỞ
GĐXH – Ít ai biết rằng, trước ngày Rằm tháng Bảy âm lịch còn có một dịp lễ “cầu duyên” đặc biệt trong năm.