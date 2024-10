Nhan sắc 'cam thường' của Mai Phương Thúy: Lộ dấu hiệu tăng cân khiến khán giả hiểu lầm

Mai Phương Thúy livestream bất thường nói: 'Say mất rồi, hy vọng tôi không là tấm gương xấu' GĐXH - Mai Phương Thúy khiến khán giả bất ngờ khi có hành động uống bia, say xỉn trên sân khấu. Ngay sau đó, cô nói xin lỗi khán giả.

Hoa hậu Mai Phương Thúy mới đây xuất hiện trong một sự kiện ra mắt phim của bạn bè, cô gây chú ý với vóc dáng lẫn nhan sắc thật.

Trong clip này sắc vóc của Mai Phương Thúy khác hẳn với những hình ảnh do chính chủ tự đăng. Khán giả nhận xét, người đẹp gốc Hà thành không giữ được vóc dáng, thậm chí, cô còn bị nghi ngờ là đã sinh con vì có dấu hiệu tăng cân.

Mai Phương Thúy qua cam thường của khán giả.

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến bênh vực Mai Phương Thúy, nhiều người cho rằng đã lâu Hoa hậu Việt Nam 2006 không có hoạt động showbiz nên hãy để cô thoải mái theo cách của mình.

Trước đó, Mai Phương Thúy gây chú ý khi livestream vào đêm muộn 3/10 với hơn 1000 người vào xem. Hoa hậu Việt Nam 2006 đã dành khoảng 3 phút giao lưu với khán giả. Trong đoạn video, cô để điện thoại sát mặt, vừa nói chuyện với mọi người vừa uống bia và hát theo nhạc.

Trong đoạn giao lưu này, Mai Phương Thúy nói: "Xin chào các bạn, mình xin lỗi vì say mất rồi. Chẳng mấy khi mình say nên muốn chia sẻ giây phút đặc biệt này với các bạn. Hy vọng mình không làm một tấm gương xấu. Mình phát hiện nếu say thì không cần phải nói chuyện có đầu có đuôi, không cần phải làm mọi việc thật hợp lý. Thật vui khi bao lâu rồi mới say và có các bạn ở đây chia sẻ cùng mình. Mình trân trọng từ đáy lòng. Cảm ơn 1000 người đã xem mình say ngày hôm nay. Đối với mình đó là một trải nghiệm đẹp". Ngay khi ý thức được hành động có "vấn đề", người đẹp Hà thành đã tắt livestream.

Trước đó, Mai Phương Thúy cũng gây bất ngờ khi cắt đi mái tóc dài óng ả nữ tính. Nhiều người cho rằng Hoa hậu Việt Nam 2006 để tóc kiểu cũ đẹp hơn nhưng cũng có người cho rằng Mai Phương Thúy trẻ đẹp hơn với tóc ngắn.

Còn đây là hình ảnh, chính chủ đăng trên mạng xã hội.

Thời gian qua, Hoa hậu Việt Nam 2006 còn vướng tin đồn sắp lấy chồng. Theo nguồn tin của báo Đời sống&Pháp luật, Hoa hậu Mai Phương Thúy và bạn trai sẽ tổ chức đám cưới trong thời gian ngắn sắp tới. Tuy nhiên cho đến nay, đám cưới vẫn chưa diễn ra và danh tính người đàn ông của Mai Phương Thúy vẫn là ẩn số.

Nhan sắc cam thường của Mai Phương Thúy tại sự kiện.