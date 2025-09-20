Mỹ nhân 'Tử chiến trên không' sở hữu chiều cao mét rưỡi nhưng vẫn có nhan sắc rực rỡ không thua ai

Kaity Nguyễn trong "Tử chiến trên không" đã vào vai Trinh - nữ tiếp viên hàng không trẻ trung xinh đẹp. Với một vai diễn đòi hỏi phải lột tả nhiều cảm xúc khó nhưng nữ diễn viên sinh năm 1999 đã làm rất tốt. Cô nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Ngoài có diễn xuất tốt, nữ diễn viên còn nổi tiếng với nhan sắc ngọt ngào dù sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m5.