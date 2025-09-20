Mới nhất
Mỹ nhân 'Tử chiến trên không' sở hữu chiều cao mét rưỡi nhưng vẫn có nhan sắc rực rỡ không thua ai

Thứ bảy, 10:32 20/09/2025 | Đẹp
GĐXH - Kaity Nguyễn mới đây vào vai Trinh phim "Tử chiến trên không" với những phân cảnh lột tả được diễn xuất. Ngoài tài năng trong nghề, nữ diễn viên cao mét rưỡi lại có nhan sắc rực rỡ không thua kém ai.

Nhà báo Diễm Quỳnh: Xem "Tử chiến trên không", tôi vượt qua nỗi sợ bản năngNhà báo Diễm Quỳnh: Xem 'Tử chiến trên không', tôi vượt qua nỗi sợ bản năng

GĐXH - Nhà báo Diễm Quỳnh đã chia sẻ chị thường không "sẵn lòng" mua vé xem phim hành động nhưng khi xem "Tử chiến trên không", chị đã thay đổi suy nghĩ này.

Mỹ nhân 'Tử chiến trên không' sở hữu chiều cao mét rưỡi nhưng vẫn có nhan sắc rực rỡ không thua ai - Ảnh 2.

Kaity Nguyễn trong "Tử chiến trên không" đã vào vai Trinh - nữ tiếp viên hàng không trẻ trung xinh đẹp. Với một vai diễn đòi hỏi phải lột tả nhiều cảm xúc khó nhưng nữ diễn viên sinh năm 1999 đã làm rất tốt. Cô nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Ngoài có diễn xuất tốt, nữ diễn viên còn nổi tiếng với nhan sắc ngọt ngào dù sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m5.

Mỹ nhân 'Tử chiến trên không' sở hữu chiều cao mét rưỡi nhưng vẫn có nhan sắc rực rỡ không thua ai - Ảnh 3.

Để có được nhan sắc xinh đẹp như vậy, Kaity Nguyễn cũng dành thời gian quan tâm đến việc chăm sóc nhan sắc. Ví dụ như cô chịu khó chăm sóc da theo các bước kỹ càng.

Mỹ nhân 'Tử chiến trên không' sở hữu chiều cao mét rưỡi nhưng vẫn có nhan sắc rực rỡ không thua ai - Ảnh 4.

Kaity Nguyễn coi trọng bước làm sạch sâu, cấp ẩm và sử dụng các sản phẩm từ thiên nhiên. Đặc biệt, nữ diễn viên sinh năm 1999 hạn chế trang điểm đậm để da được nghỉ ngơi. Chỉ khi xuất hiện tại các sự kiện cô mới makeup đậm để phù hợp với sự kiện.

Mỹ nhân 'Tử chiến trên không' sở hữu chiều cao mét rưỡi nhưng vẫn có nhan sắc rực rỡ không thua ai - Ảnh 5.

Về chu trình chăm sóc da, Kaity có bước làm sạch cuối ngày bao gồm tẩy trang, rửa mặt, đắp mặt nạ và dưỡng ẩm bằng serum, đồng thời sử dụng dầu dừa để dưỡng mi và mày.

Mỹ nhân 'Tử chiến trên không' sở hữu chiều cao mét rưỡi nhưng vẫn có nhan sắc rực rỡ không thua ai - Ảnh 6.

Ngoài ra, cô còn cân bằng cân nặng bằng cách tập thể dục như gym, yoga và chạy bộ.

Mỹ nhân 'Tử chiến trên không' sở hữu chiều cao mét rưỡi nhưng vẫn có nhan sắc rực rỡ không thua ai - Ảnh 7.

Dù bận rộn với công việc nhưng Kaity Nguyễn vẫn duy trì việc tập luyện 3 buổi/tuần.

Mỹ nhân 'Tử chiến trên không' sở hữu chiều cao mét rưỡi nhưng vẫn có nhan sắc rực rỡ không thua ai - Ảnh 8.

Ngoài ra, Kaity còn cân đối trong khẩu phần ăn. Người đẹp "Tử chiến trên không" chịu khó ăn rau, củ, quả và hạn chế tinh bột.

Mỹ nhân 'Tử chiến trên không' sở hữu chiều cao mét rưỡi nhưng vẫn có nhan sắc rực rỡ không thua ai - Ảnh 9.

Việc cân đối dinh dưỡng như vậy giúp cô không phải ăn kiêng mà vẫn giữ được cân nặng như ý.

Mỹ nhân 'Tử chiến trên không' sở hữu chiều cao mét rưỡi nhưng vẫn có nhan sắc rực rỡ không thua ai - Ảnh 10.

Vì vậy, mỗi lần xuất hiện, Kaity luôn rạng, cuốn hút dù chỉ sở hữu chiều cam 1m5.

Kaity Nguyễn sinh năm 1999, cô nổi tiếng với khán giả qua các phim như: Em chưa 18, Hồn papa da con gái, Tiệc trăng máu, Gái già lắm chiêu V, Người vợ cuối cùng... Tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20, phim đoạt giải Bông Sen Vàng và diễn viên Kaity Nguyễn đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Ảnh hậu Bông Sen Vàng trẻ tuổi nhất lịch sử)

Đỗ Quyên
Tags:

Cùng chuyên mục

Xem nhiều

