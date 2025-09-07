Nhan sắc Phương Oanh từ trường quay đến lúc về nhà đứng bếp

Phương Oanh mới đây trở lại phim ảnh với vai Mỹ Anh trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh". Đây là một vai diễn được khán giả đánh giá phù hợp với cô trong thời gian này. Người xem cũng dành lời khen cho gu thời trang của Phương Oanh trong phim.