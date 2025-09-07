Mới nhất
Nhan sắc Phương Oanh từ trường quay đến lúc về nhà đứng bếp

Chủ nhật, 08:56 07/09/2025 | Đẹp
GĐXH - Phương Oanh không ngại khoe tất cả những khoảnh khắc thật về nhan sắc của mình từ trên hậu trường phim cho đến khi cô về nhà làm bà nội trợ.

Nhan sắc Phương Oanh từ hậu trường phim đến lúc về nhà nấu ăn trong bếp - Ảnh 1.Mỹ Anh (Phương Oanh) trả đũa phụ huynh quyền lực khi biết con trai bị nhốt

GĐXH - Trong tập 12 "Gió ngang khoảng trời xanh", bé Minh đến sinh nhật bạn rồi bị nhốt ở trong phòng, Mỹ Anh tới đón con và đáp trả mạnh mẽ vị phụ huynh hống hách.

Nhan sắc Phương Oanh từ hậu trường phim đến lúc về nhà nấu ăn trong bếp - Ảnh 2.

Phương Oanh mới đây trở lại phim ảnh với vai Mỹ Anh trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh". Đây là một vai diễn được khán giả đánh giá phù hợp với cô trong thời gian này. Người xem cũng dành lời khen cho gu thời trang của Phương Oanh trong phim.

Nhan sắc Phương Oanh từ hậu trường phim đến lúc về nhà nấu ăn trong bếp - Ảnh 3.

Trên trang cá nhân, Phương Oanh cũng khoe sắc vóc của cô ở hậu trường khi được trang điểm.

Nhan sắc Phương Oanh từ hậu trường phim đến lúc về nhà nấu ăn trong bếp - Ảnh 4.

Người đẹp khoe khéo làn da mịn màng, trẻ trung dù đã bước qua tuổi 36.

Nhan sắc Phương Oanh từ hậu trường phim đến lúc về nhà nấu ăn trong bếp - Ảnh 5.

Khi về nhà, Phương Oanh diện trang phục thoải mái để làm bà nội trợ.

Nhan sắc Phương Oanh từ hậu trường phim đến lúc về nhà nấu ăn trong bếp - Ảnh 6.

Khi đứng bếp, nữ diễn viên vẫn gợi cảm khoe trọn vóc dáng căng tràn sức sống.

Nhan sắc Phương Oanh từ hậu trường phim đến lúc về nhà nấu ăn trong bếp - Ảnh 7.

Để có vóc dáng đẹp như vậy, Phương Oanh khuyên mọi người nên tập yoga 60 phút/ngày tại nhà. Đây là bí quyết đã được người đẹp kiên trì theo đuổi từ lâu.

Nhan sắc Phương Oanh từ hậu trường phim đến lúc về nhà nấu ăn trong bếp - Ảnh 8.

Ngoài ra, để giảm cân sau sinh, nữ diễn viên cho rằng một chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng dinh dưỡng là điều cần thiết để phục hồi sức khỏe sau sinh. Cô chú ý nạp protein, chất xơ và vitamin thông qua các loại hạt, ngũ cốc, rau xanh cũng như trái cây.

Nhan sắc Phương Oanh từ hậu trường phim đến lúc về nhà nấu ăn trong bếp - Ảnh 9.

Ngoài ra, Phương Oanh cũng chơi thêm pickleball để việc giảm cân được hiệu quả hơn.

Nhan sắc Phương Oanh từ hậu trường phim đến lúc về nhà nấu ăn trong bếp - Ảnh 10.

Nhờ vậy, nữ diễn viên đã tự tin quay lại phim ảnh với làn da và sắc vóc như ý.

Phân cảnh hot của Mỹ Anh (Phương Oanh) trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh".

Ảnh, clip: FBNV

Nhan sắc Phương Oanh từ hậu trường phim đến lúc về nhà nấu ăn trong bếp - Ảnh 11.Mỹ Anh (Phương Oanh) sốc khi phát hiện con trai bị nhốt trong phòng giặt nhà bạn

GĐXH - Trong "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 12, Mỹ Anh sốc khi phát hiện con trai bị nhốt trong phòng giặt khóa trái cửa trong tiệc sinh nhật tại nhà bạn.

