Nhân sinh nhật tài tử Lê Tuấn Anh, NSND Hồng Vân nhắn gửi: 'Mong anh luôn khỏe mạnh để được dựa dẫm'
GĐXH - Mừng tuổi mới của Lê Tuấn Anh, NSND Hồng Vân đã gọi anh là "chồng yêu" cùng lời chúc giản dị và dễ thương.
Tài tử Lê Tuấn Anh đón tuổi mới trong tình yêu thương của gia đình. Vợ anh - NSND Hồng Vân mới đây đã viết lời chúc ấm áp: "Mong anh ấy luôn khỏe mạnh, an yên để mãi được dựa dẫm anh ấy như thế này. Happy birthday chồng yêu".
Đi kèm dòng chúc dễ thương là những hình ảnh ấm áp của cặp đôi nghệ sĩ gạo cội. Trải qua bao năm tháng bên nhau, tình cảm của họ ngày càng mặn nồng, gắn bó.
NSND Hồng Vân và chồng - tải tử Lê Tuấn Anh đã có gần 3 thập kỷ gắn bó bên nhau.
Trong làng giải trí, NSND Hồng Vân và diễn viên Lê Tuấn Anh là một trong những cặp đôi nghệ sĩ nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả không chỉ bởi tài năng mà còn bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn, bền chặt theo thời gian. Sau những thăng trầm của cuộc đời, cặp đôi nghệ sĩ gạo cội đã tìm thấy nhau, đồng hành và xây dựng một mái ấm gia đình đầy ắp yêu thương.
Điều khiến khán giả ngưỡng mộ chính là cách NSND Hồng Vân và tài tử Lê Tuấn Anh luôn trân trọng quá khứ, bao dung với những sai lầm và cùng nhau hướng đến tương lai. NSND Hồng Vân là người phụ nữ mạnh mẽ, hoạt bát, luôn hết mình với nghệ thuật và gia đình, trong khi Lê Tuấn Anh lại mang vẻ điềm đạm, chín chắn, sẵn sàng đứng phía sau để ủng hộ vợ. Sự đối lập nhưng hài hòa ấy đã tạo nên một mối quan hệ cân bằng, nơi mỗi người đều tìm thấy giá trị của bản thân.
Trong cuộc sống thường ngày, họ không phô trương mà chọn cách sống giản dị, kín đáo nhưng vẫn toát lên sự ấm áp và hạnh phúc. Những chia sẻ hiếm hoi trên truyền thông hay mạng xã hội cho thấy một gia đình đầy tiếng cười, nơi các thành viên luôn quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Lê Tuấn Anh không còn xuất hiện nhiều trên màn ảnh như trước, nhưng anh lại tìm thấy niềm vui trong việc kinh doanh và chăm lo cho tổ ấm. Trong khi đó, NSND Hồng Vân vẫn miệt mài với sân khấu, truyền hình, đồng thời quán xuyến gia đình một cách chu toàn. Họ không chỉ là vợ chồng mà còn là những người bạn tri kỷ, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống.
Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sự viên mãn của họ chính là sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Cả hai đều từng trải qua những giai đoạn khó khăn, nên họ càng trân quý những gì đang có. Không có những ồn ào hay scandal, họ chọn cách giữ gìn hạnh phúc bằng sự chân thành và bình yên. Những dịp đặc biệt, họ thường dành thời gian cho gia đình, cùng nhau du lịch, tận hưởng những khoảnh khắc giản đơn nhưng ý nghĩa. Điều đó cho thấy hạnh phúc không nằm ở sự hào nhoáng mà ở sự gắn kết bền vững giữa các thành viên.
Hiện tại ở tuổi xế chiều, khi đã lên chức ông bà ngoại, NSND Hồng Vân và tài tử Lê Tuấn Anh vẫn duy trì điều giản dị đó để cuộc sống thêm bình yên và hạnh phúc hơn.
Nguyễn Văn Chung kể 12 'nỗi khổ', người hâm mộ bật cười vì quá 'đáng thương'Giải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vừa liệt kê "12 nỗi khổ" khiến người hâm mộ vừa thấy thương, vừa tranh thủ cơ hội để trêu đùa anh.
Niềm vui bất ngờ của 'búp bê' Thanh Thảo ở tuổi 49Giải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Ca sĩ Thanh Thảo ở tuổi 49 có tổ ấm hạnh phúc viên mãn, vẫn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật.
Con gái Thượng tướng chia tay bạn trai trong nước mắtXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Minh Kiên bất ngờ nói lời chia tay, biết rằng không thể níu kéo nên Lam Anh chấp nhận và rời đi trong nước mắt.
Hòa Minzy hé lộ khoảnh khắc chồng quân nhân ra mắt gia đình, nhắn gửi lời ý nghĩa: 'Tự hào khi được làm hậu phương của anh'Giải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Hòa Minzy đã kể lại ngày chồng quân nhân cùng họ hàng sang ra mắt với gia đình cô. Đây là một bước ngoặt ý nghĩa trong chuyện tình cảm của nữ ca sĩ.
Yêu quái chuột xinh đẹp của 'Tây du ký': Bỏ diễn xuất, sống kín tiếng ở nước ngoàiThế giới showbiz - 8 giờ trước
Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng võ nghệ cao cường, nhân vật Ngọc Thử Tinh trong Tây du ký năm 1986 từng để lại nhiều ấn tượng với khán giả.
Vụ việc ồn ào của nhạc sĩ Minh Khang và tài xế xe công nghệ: Người lao động yếu thế gần như không có tiếng nóiGiải trí - 19 giờ trước
GĐXH - Nhà báo Vũ Mạnh Cường đã có góc nhìn trực diện về vụ việc ồn ào của nhạc sĩ Minh Khang và tài xế xe công nghệ. Theo nhà báo gạo cội, đây là hiện tượng phản ánh sự "mất cân bằng quyền lực" trong xã hội số.
Con trai Thương Tín hiện tại ra sao?Giải trí - 19 giờ trước
GĐXH - Nhạc sĩ Tô Hiếu lo lắng, áy náy vì lời hứa với Thương Tín rằng sẽ giúp đỡ Thanh Tùng - con trai cố nghệ sĩ. Nam nhạc sĩ cho biết, cuộc sống của Thanh Tùng hiện tại khá chật vật, phải bươn chải để lo cho vợ và 2 con gái.
'Mỹ nhân quyến rũ nhất thế giới' Teyana Taylor nói gì sau khi làm 'náo loạn' Oscar 2026?Thế giới showbiz - 22 giờ trước
GĐXH - Teyana Taylor đang gây chú ý sau phản ứng bị cho là lố bịch, khi bỏ lỡ cơ hội có được tượng vàng Oscar 2026.
Màn trả đũa đáng sợ của 'phú bà' Kiều ThơXem - nghe - đọc - 23 giờ trước
GĐXH - "Phú bà" Kiều Thơ thấy Chiến quá ngoan cố nên quyết định "bán" cho người khác.
Minh Kiên bất ngờ đòi chia tay con gái Thượng tướngGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Hà Lê liên tục gây áp lực để quay lại, còn Minh Kiên bất ngờ nói lời chia tay với Lam Anh.
Ngỡ ngàng khi biết người yêu là con gái Thượng tướngXem - nghe - đọc
GĐXH - Minh Kiên từ chối lời đề nghị quay lại của người yêu cũ, nhưng lại bối rối khi biết gia thế thật sự của Lam Anh.