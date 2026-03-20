Nhân sinh nhật tài tử Lê Tuấn Anh, NSND Hồng Vân nhắn gửi: 'Mong anh luôn khỏe mạnh để được dựa dẫm'

Tài tử Lê Tuấn Anh đón tuổi mới trong tình yêu thương của gia đình. Vợ anh - NSND Hồng Vân mới đây đã viết lời chúc ấm áp: "Mong anh ấy luôn khỏe mạnh, an yên để mãi được dựa dẫm anh ấy như thế này. Happy birthday chồng yêu".

Đi kèm dòng chúc dễ thương là những hình ảnh ấm áp của cặp đôi nghệ sĩ gạo cội. Trải qua bao năm tháng bên nhau, tình cảm của họ ngày càng mặn nồng, gắn bó.

NSND Hồng Vân và chồng - tải tử Lê Tuấn Anh đã có gần 3 thập kỷ gắn bó bên nhau.

Trong làng giải trí, NSND Hồng Vân và diễn viên Lê Tuấn Anh là một trong những cặp đôi nghệ sĩ nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả không chỉ bởi tài năng mà còn bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn, bền chặt theo thời gian. Sau những thăng trầm của cuộc đời, cặp đôi nghệ sĩ gạo cội đã tìm thấy nhau, đồng hành và xây dựng một mái ấm gia đình đầy ắp yêu thương.

Điều khiến khán giả ngưỡng mộ chính là cách NSND Hồng Vân và tài tử Lê Tuấn Anh luôn trân trọng quá khứ, bao dung với những sai lầm và cùng nhau hướng đến tương lai. NSND Hồng Vân là người phụ nữ mạnh mẽ, hoạt bát, luôn hết mình với nghệ thuật và gia đình, trong khi Lê Tuấn Anh lại mang vẻ điềm đạm, chín chắn, sẵn sàng đứng phía sau để ủng hộ vợ. Sự đối lập nhưng hài hòa ấy đã tạo nên một mối quan hệ cân bằng, nơi mỗi người đều tìm thấy giá trị của bản thân.

Trong cuộc sống thường ngày, họ không phô trương mà chọn cách sống giản dị, kín đáo nhưng vẫn toát lên sự ấm áp và hạnh phúc. Những chia sẻ hiếm hoi trên truyền thông hay mạng xã hội cho thấy một gia đình đầy tiếng cười, nơi các thành viên luôn quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Lê Tuấn Anh không còn xuất hiện nhiều trên màn ảnh như trước, nhưng anh lại tìm thấy niềm vui trong việc kinh doanh và chăm lo cho tổ ấm. Trong khi đó, NSND Hồng Vân vẫn miệt mài với sân khấu, truyền hình, đồng thời quán xuyến gia đình một cách chu toàn. Họ không chỉ là vợ chồng mà còn là những người bạn tri kỷ, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống.

NSND Hồng Vân và chồng thường xuyên đi du lịch cùng nhau.

Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sự viên mãn của họ chính là sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Cả hai đều từng trải qua những giai đoạn khó khăn, nên họ càng trân quý những gì đang có. Không có những ồn ào hay scandal, họ chọn cách giữ gìn hạnh phúc bằng sự chân thành và bình yên. Những dịp đặc biệt, họ thường dành thời gian cho gia đình, cùng nhau du lịch, tận hưởng những khoảnh khắc giản đơn nhưng ý nghĩa. Điều đó cho thấy hạnh phúc không nằm ở sự hào nhoáng mà ở sự gắn kết bền vững giữa các thành viên.

Hiện tại ở tuổi xế chiều, khi đã lên chức ông bà ngoại, NSND Hồng Vân và tài tử Lê Tuấn Anh vẫn duy trì điều giản dị đó để cuộc sống thêm bình yên và hạnh phúc hơn.