Nhiều người chọn mua muối, bật lửa cầu may đầu năm 2025

Từ nhiều năm qua, mỗi dịp đi chùa đầu năm, chị Phan Thị Ánh Hoài (sinh 1993, Hà Đông, Hà Nội) thường hay mua một gói muối và một chiếc bật lửa để cầu may, mong một năm mới ấm no, đủ đầy. Năm nay cũng vậy, "thường vào mùng 1 đầu năm tôi hay đi chùa để thắp hương cầu may, cầu an cho cả gia đình. Trước cổng chùa thường rất hay bán các vật phẩm cầu may như là bật lửa, những bao diêm hoặc những gói muối. Theo quan niệm của người Việt bật lửa và muối tượng trưng cho sự may mắn, bình an nên tôi thường hay mua để cầu mong cho gia đình một năm mới sức khỏe dồi dào, công việc thuận lợi, buôn may bán đắt, mạnh khỏe, bình an", chị Hoài chia sẻ.

Cũng cùng chung quan điểm giống chị Hoài, chị Hạnh (Hà Đông, Hà Nội) cho biết: "Đầu năm đi chùa tôi thường hay được mời mua muối, bật lửa, lúc đấy tinh thần mình cảm thấy rất vui, rất phấn trấn muốn một năm mới bình an và may mắn, bởi thế tôi cũng hay mua muối và bật lửa".

Không chỉ chị Hoài, chị Hạnh rất nhiều người lựa chọn mua muối, bật lửa để cầu may đầu năm. Việc mua muối, bật lửa xuất phát từ quan niệm dân gian "đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi". Ngụ ý của câu truyền miệng trên nghĩa là mong muốn tiễn những điều không may mắn, bạc bẽo như vôi của năm cũ và chờ đón những điều ấm áp, mặn mà, đập đà, tức là những điều tốt đẹp hơn ở năm mới.

Không những thế, người xưa còn quan niệm những hạt muối trắng tinh kiết, thanh sạch là vật may mắn có thể xua đuổi tà ma, chướng khí, mang lại những điều tốt lành cho cả gia đình. Muối mặn, là gia vị không thể thiếu trong các bữa cơm gia đình, thiếu muối mọn món ăn đều nhạt nhẽo, vô vị, nó cũng có hàm ý chỉ sự ấm no, đủ đầy. Hơn nữa trong câu ca dao "gừng cay, muối mặn xin đừng quên nhau" hay tục thắp hương muối, gừng cho ông bà tổ tiên, muối luôn ám chỉ sự chung thủy, nhắc nhở con cháu không được quên cội nguồn. Bởi thế, mua muối đầu năm cũng là mong cho một năm mới tình cảm thắm thiết, mặn nồng giữa các thành viên trong gia đình.

Màu đỏ của lửa cũng gợi đến sự ấm no, hạnh phúc, bởi thế mà lửa cũng thường được bán kèm với muối dịp đầu năm mới. Những gói muối nhỏ, cùng chiếc bật lửa có giá không quá cao chỉ dao động từ 15.000 – 20.000 đồng mỗi túi, khiến cho ai mua cũng đều rất hoan hỉ dịp đầu năm mới.

Thậm chí nhiều người còn lựa chọn mua muối, bật lửa để tặng cho bạn bè, đối tác làm ăn... thể hiện mong muốn gắn bó, thắt chặt mối quan hệ bền lâu. Nhiều người dân miền Bắc tâm niệm rằng đầu năm mua muối thì cả năm sẽ làm ăn phát đạt, may mắn, thuận lợi, mang lại nhiều sung túc.