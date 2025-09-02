Nhiều trải nghiệm công nghệ thú vị khiến người dân thích thú tại Triển lãm ‘80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc’
GĐXH - Với hàng loạt ứng dụng công nghệ số, thực tế ảo, trình chiếu 3D mapping, màn hình cảm ứng tương tác…, triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” đang đem lại trải nghiệm mới mẻ, khiến người dân và du khách thích thú, say mê khám phá.
Với quy mô gần 260.000m², hơn 230 gian trưng bày quy tụ bộ, ngành, địa phương cùng hàng trăm doanh nghiệp, triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" là một trong những triển lãm lớn nhất từ trước tới nay. Không gian được thiết kế như một bức tranh toàn cảnh, tái hiện chặng đường 80 năm đất nước vươn lên từ ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945 đến khát vọng phát triển phồn vinh hôm nay.
Điều làm nên sức hút đặc biệt chính là ứng dụng công nghệ hiện đại: từ thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), 3D mapping, màn hình cảm ứng cho tới trí tuệ nhân tạo (AI). Những công nghệ này đã biến lịch sử, hiện vật và câu chuyện thành trải nghiệm trực quan, sống động. Người tham quan có thể "bước vào" những dấu mốc lịch sử, khám phá bầu trời công nghệ trong không gian 3D hay chiêm ngưỡng nghệ thuật truyền thống qua hiệu ứng ánh sáng và âm thanh đa chiều.
Đến với triển lãm, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những công nghệ hiện đại mà còn có cơ hội đắm mình trong các không gian ảo sống động. Nhiều người thích thú khi được "hóa thân" thành nhân vật trong các bộ phim lịch sử, cầm súng ra trận, sống lại bầu không khí hào hùng của dân tộc. Trải nghiệm chân thực ấy khiến ai cũng bồi hồi, xúc động và phấn khích.
Một vị khách hào hứng chia sẻ: "Tôi cho rằng việc ứng dụng công nghệ để tái hiện bối cảnh phim như thế này là trải nghiệm tuyệt vời đối với những người yêu thích điện ảnh và du lịch. Nó vừa mới lạ, vừa cuốn hút, nếu được áp dụng vào các bộ phim bom tấn, chắc chắn sẽ tạo hiệu ứng rất lớn."
Ở góc nhìn của người trong nghề, đạo diễn Phi Tiến Sơn – tác giả bộ phim nổi tiếng "Đào, phở và piano" – cũng bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ. Ông nhận định, các không gian trưng bày và công nghệ hiện đại tại triển lãm đã mở ra một viễn cảnh phong phú, sinh động cho văn hóa. "Với những công nghệ và thiết bị tiên tiến được giới thiệu, tôi tin rằng điện ảnh Việt Nam sẽ có cơ hội phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, đặc biệt là với những tác phẩm lịch sử vốn khó thực hiện."Triển lãm không chỉ là nơi ôn lại quá khứ, mà còn là hành trình truyền cảm hứng cho tương lai. Ở đó, thế hệ trẻ tìm thấy một "trường học sống động" để hiểu và tự hào về lịch sử; doanh nghiệp và nhà nghiên cứu cảm nhận tiềm năng công nghiệp văn hóa; còn mỗi người dân đều thấy rõ sức mạnh đoàn kết, khát vọng và tình yêu nước được nuôi dưỡng qua 80 năm.
Với quy mô hoành tráng, công nghệ hấp dẫn và ý nghĩa lịch sử sâu sắc, Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" đang diễn ra từ ngày 28/8 đến hết ngày 5/9 tại Triển lãm quốc gia tại Đông Anh, Hà Nội chắc chắn là điểm hẹn văn hóa – công nghệ không thể bỏ lỡ của mùa thu Hà Nội 2025.
