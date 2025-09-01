Triển lãm ‘80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc’ mở cửa miễn phí, hút khách tham quan dịp 2/9
GĐXH - Chỉ sau vài ngày mở cửa, Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” diễn ra tại Trung tâm Triển lãm quốc gia tại Đông Anh (Hà Nội) đã ghi nhận hơn 1 triệu lượt khách, cho thấy sức hút đặc biệt từ một triển lãm được đánh giá có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc": Sức hút từ niềm tự hào dân tộc
Được khai mạc từ ngày 28/8, Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tại Đông Anh, Hà Nội đang không chỉ là điểm đến văn hóa - chính trị quan trọng, mà còn là biểu tượng sinh động về sức mạnh đoàn kết, niềm tin và khát vọng vươn lên của toàn dân tộc trong hành trình mới.
Triển lãm trải rộng gần 260.000 m², quy tụ hơn 230 gian trưng bày của 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ ngành cùng nhiều doanh nghiệp tiêu biểu. Nội dung được chia thành nhiều khu vực:
Khu vực "Dấu ấn đổi mới và hội nhập": giới thiệu những bước tiến nổi bật về kinh tế, công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và hội nhập quốc tế.
Khu vực "Thành tựu văn hóa – xã hội": tái hiện hành trình đổi thay về giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, thể thao và an sinh xã hội.
Khu vực "Dân tộc – Tôn giáo" đặc biệt gây ấn tượng với chủ đề "Tín ngưỡng, tôn giáo đồng hành cùng sự phát triển của đất nước", trong đó không gian Phật giáo thu hút đông đảo khách tham quan.
Nhiều gian trưng bày ứng dụng công nghệ số, thực tế ảo và mô hình trực quan đã biến triển lãm thành không gian trải nghiệm sống động, giúp công chúng vừa thưởng lãm vừa tương tác.
Biển người đổ về Triển lãm "80 năm Độc lập – Tự do – Hạnh phúc"
Chỉ trong ngày khai mạc (28/8), triển lãm đã thu hút hơn 230.000 khách. Con số này tiếp tục tăng mạnh với gần 300.000 lượt người trong ngày 29/8 và bùng nổ vào 30/8, khi lượng khách đạt kỷ lục hơn 650.000 người. Trong những ngày tiếp theo, dự kiến con số này còn tăng mạnh, đặc biệt là từ ngày 2-5/9 bởi lượng khách du lịch, các đoàn đại biểu, học sinh, sinh viên từ nhiều tỉnh thành sau khi xem diễu binh, diễu hành sẽ đổ về đây khá đông.
Điểm đặc biệt tạo nên sức hút của triển lãm không chỉ nằm ở quy mô trưng bày mà còn ở tinh thần dân tộc mà sự kiện mang lại. Với nhiều du khách, triển lãm là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua, thêm tự hào về thành quả cha ông để lại. Với thế hệ trẻ, đây là bài học sinh động về trách nhiệm tiếp bước, chung tay xây dựng đất nước hùng cường.
Ban Tổ chức cho biết, triển lãm vẫn tiếp tục mở cửa miễn phí từ nay đến hết ngày 5/9, với nhiều chương trình nghệ thuật, hoạt động giao lưu và trải nghiệm văn hóa phong phú. Công tác đón tiếp, an ninh, vệ sinh môi trường cũng đang được tăng cường để phục vụ lượng khách dự kiến còn tăng mạnh trong các ngày cao điểm Quốc khánh 2/9.
Giá vàng hôm nay 1/9: Vàng SJC vượt 130 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn ra sao?Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC đã lập đỉnh kỷ lục 130,6 triệu đồng/lượng, đâu sẽ là đỉnh cao mới?
Xe số 110cc giá chỉ từ 15,8 triệu đồng ở Việt Nam siêu tiết kiệm xăng: Honda Wave Alpha hay Yamaha Sirius rẻ nhất?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe số 110cc nhỏ gọn, giá rẻ và dễ vận hành, thích hợp đi trong đô thị luôn là sự lựa chọn của phần đông người lao động.
Thị trường bất động sản cuối năm sẽ diễn biến thế nào?Xu hướng - 6 giờ trước
Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản 2025 có nhiều điểm sáng, vì vậy 6 tháng cuối năm, thị trường sẽ có nhiều biến động, với các kịch bản khác nhau.
Tài chính khoảng 700 triệu đồng chọn mua xe MPV 7 chỗ nào ngon, bổ: Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz Cross rẻ hơn?Giá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Với tầm giá khoảng 700 triệu, người tiêu dùng Việt Nam có nhiều sự lựa chọn cho 1 chiếc xe 7 chỗ ngồi ở phân khúc MPV cỡ nhỏ, bao gồm cả xe xăng, xe hybrid và xe thuần điện.
Giá vàng hôm nay 31/8: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn ở mức bao nhiêu sau khi tăng hơn 128 triệu đồng/lượng?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước và thế giới đồng loạt tăng. Trong khi giá vàng SJC tại thị trường trong nước tăng rất mạnh neo ở mốc 130,6 triệu đồng/lượng bán ra.
Hà Nội: Người dân nhộn nhịp mua sắm chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước
GĐXH - Năm nay, để có thời gian đi xem diễu binh, diễu hành dịp Quốc Khánh 2/9, nhiều người dân thủ đô đã tranh thủ mua sắm đồ dùng, thực phẩm cho gia đình từ khá sớm.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 31/8/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 31/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Căn hộ cho thuê 'lên ngôi' vì giá nhà tăng quá caoBảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
Giá nhà tăng quá cao khiến nhiều người phải chuyển hướng đi thuê để không phải chịu áp lực về tài chính.
Hà Nội: Sản phẩm quần áo trẻ em được giảm sâu đến 50% dịp Quốc Khánh 2/9Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước
GĐXH - Hưởng ứng Đại lễ Quốc Khánh 2/9, từ hàng tiêu dùng thiết yếu, hàng Việt Nam chất lượng cao cho đến điện tử và thời trang có chương trình giảm giá mạnh, trong đó nổi bật là những mặt hàng quần áo trẻ em.
5 trường hợp tài khoản ngân hàng sẽ bị Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank… tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiềnBảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước
GĐXH - Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank sẽ tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền đối với 5 trường hợp tài khoản ngân hàng này nếu chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu được đề ra.
Xuất hiện ngân hàng có lãi tới 6,8% khi gửi 100 triệu đồngGiá cả thị trường
GĐXH - Có ngân hàng áp dụng mức lãi suất trên 6%/năm, trong đó, kỳ hạn 6 tháng lãi suất 6,0%/năm; 7 tháng là 6,1%/năm; 12 tháng là 6,5%/năm; 13 tháng là 6,6%/năm; 15 tháng là 6,7%/năm và 18 tháng đạt mức cao nhất 6,8%/năm.