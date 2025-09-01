Triển lãm ‘80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc’ mở cửa miễn phí, hút khách tham quan dịp 2/9

Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc": Sức hút từ niềm tự hào dân tộc

Được khai mạc từ ngày 28/8, Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tại Đông Anh, Hà Nội đang không chỉ là điểm đến văn hóa - chính trị quan trọng, mà còn là biểu tượng sinh động về sức mạnh đoàn kết, niềm tin và khát vọng vươn lên của toàn dân tộc trong hành trình mới.

Triển lãm trải rộng gần 260.000 m², quy tụ hơn 230 gian trưng bày của 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ ngành cùng nhiều doanh nghiệp tiêu biểu. Nội dung được chia thành nhiều khu vực:

Khu vực "Dấu ấn đổi mới và hội nhập": giới thiệu những bước tiến nổi bật về kinh tế, công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và hội nhập quốc tế.

Khu vực "Thành tựu văn hóa – xã hội": tái hiện hành trình đổi thay về giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, thể thao và an sinh xã hội.

Khu vực "Dân tộc – Tôn giáo" đặc biệt gây ấn tượng với chủ đề "Tín ngưỡng, tôn giáo đồng hành cùng sự phát triển của đất nước", trong đó không gian Phật giáo thu hút đông đảo khách tham quan.

Nhiều gian trưng bày ứng dụng công nghệ số, thực tế ảo và mô hình trực quan đã biến triển lãm thành không gian trải nghiệm sống động, giúp công chúng vừa thưởng lãm vừa tương tác.

Biển người đổ về Triển lãm "80 năm Độc lập – Tự do – Hạnh phúc"

Chỉ trong ngày khai mạc (28/8), triển lãm đã thu hút hơn 230.000 khách. Con số này tiếp tục tăng mạnh với gần 300.000 lượt người trong ngày 29/8 và bùng nổ vào 30/8, khi lượng khách đạt kỷ lục hơn 650.000 người. Trong những ngày tiếp theo, dự kiến con số này còn tăng mạnh, đặc biệt là từ ngày 2-5/9 bởi lượng khách du lịch, các đoàn đại biểu, học sinh, sinh viên từ nhiều tỉnh thành sau khi xem diễu binh, diễu hành sẽ đổ về đây khá đông.

Điểm đặc biệt tạo nên sức hút của triển lãm không chỉ nằm ở quy mô trưng bày mà còn ở tinh thần dân tộc mà sự kiện mang lại. Với nhiều du khách, triển lãm là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua, thêm tự hào về thành quả cha ông để lại. Với thế hệ trẻ, đây là bài học sinh động về trách nhiệm tiếp bước, chung tay xây dựng đất nước hùng cường.

Ban Tổ chức cho biết, triển lãm vẫn tiếp tục mở cửa miễn phí từ nay đến hết ngày 5/9, với nhiều chương trình nghệ thuật, hoạt động giao lưu và trải nghiệm văn hóa phong phú. Công tác đón tiếp, an ninh, vệ sinh môi trường cũng đang được tăng cường để phục vụ lượng khách dự kiến còn tăng mạnh trong các ngày cao điểm Quốc khánh 2/9.

