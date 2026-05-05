Nhóm trẻ có hành vi nằm trên mặt đường cao tốc

Ngày 5/5, Công an xã Trung Thuần, tỉnh Quảng Trị thông tin việc kịp thời ngăn chặn nhóm trẻ có hành động nguy hiểm trên cao tốc Bắc – Nam đoạn qua địa bàn.

Cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Trị.

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Công an xã Trung Thuần phát hiện nhóm 4 thiếu niên có hành vi chạy nhảy, nằm trên mặt đường cao tốc Vũng Áng – Bùng đoạn qua thôn Vân Tiền.

Xác định đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của các cháu và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, Công an xã Trung Thuần nhanh chóng đưa các cháu rời khỏi khu vực nguy hiểm. Lực lượng công an mời phụ huynh đến làm việc để phối hợp nhắc nhở, giáo dục con em.

Công an xã Trung Thuần mong muốn các gia đình chú trọng hơn trong việc quản lý, giáo dục con em nhằm phòng ngừa các hành vi tương tự, nhất là tại các khu vực tiềm ẩn rủi ro cao.