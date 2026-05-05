Nhóm trẻ có hành vi nằm trên mặt đường cao tốc
GĐXH - Công an Quảng Trị vừa kịp thời phát hiện và đưa một nhóm trẻ đang chạy nhảy, nằm chơi trên mặt đường cao tốc rời khỏi khu vực nguy hiểm. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã làm việc với phụ huynh để phối hợp giáo dục, nhắc nhở.
Ngày 5/5, Công an xã Trung Thuần, tỉnh Quảng Trị thông tin việc kịp thời ngăn chặn nhóm trẻ có hành động nguy hiểm trên cao tốc Bắc – Nam đoạn qua địa bàn.
Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Công an xã Trung Thuần phát hiện nhóm 4 thiếu niên có hành vi chạy nhảy, nằm trên mặt đường cao tốc Vũng Áng – Bùng đoạn qua thôn Vân Tiền.
Xác định đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của các cháu và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, Công an xã Trung Thuần nhanh chóng đưa các cháu rời khỏi khu vực nguy hiểm. Lực lượng công an mời phụ huynh đến làm việc để phối hợp nhắc nhở, giáo dục con em.
Công an xã Trung Thuần mong muốn các gia đình chú trọng hơn trong việc quản lý, giáo dục con em nhằm phòng ngừa các hành vi tương tự, nhất là tại các khu vực tiềm ẩn rủi ro cao.
Gã thanh niên trộm nhiều tài sản cùng 2 nhẫn vàng trong ô tôPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Trong dịp nghỉ lễ vừa qua, một công dân ở tỉnh Quảng Ninh bị kẻ xấu đột nhập xe ô tô trộm 40 triệu đồng tiền mặt, 2 nhẫn vàng và 1 nhẫn Rolex. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an nhanh chóng xác minh, làm rõ đối tượng gây án.
Mô hình 'Xã, phường xã hội chủ nghĩa' mà Hà Nội sắp thí điểm có điểm nổi bật gì?Thời sự - 4 giờ trước
GĐXH - Ngày 5/5, phiên họp tập thể UBND thành phố thường kỳ tháng 5/2026 đã thông qua nội dung tại dự thảo Đề án xây dựng mô hình "Xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại thành phố.
Giáo dục tài chính Cha-Ching đến Tây Ninh, mở rộng tiếp cận hàng nghìn trẻ em trên toàn quốcXã hội - 5 giờ trước
Qua các hình thức như các trò chơi tình huống, đố vui và hoạt động nhóm, gần 100 học sinh Tây Ninh đã lần đầu tiếp cận những khái niệm quản lý tài chính theo cách gần gũi và dễ hiểu.
Bao vây khu vực rừng núi bắt kẻ chuyên đột nhập nhà dân ở HuếPháp luật - 6 giờ trước
GĐXH - Khi bị lực lượng Công an bao vây tại khu vực rừng núi thuộc xã Bình Điền (TP Huế), Hạnh chống trả quyết liệt, tìm cách bỏ trốn nhưng bị khống chế, bắt giữ.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT mang lại lợi ích gì cho học sinh?Giáo dục - 6 giờ trước
GĐXH - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục được tổ chức theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho học sinh từ khâu ôn tập đến quy trình làm hồ sơ xét tuyển.
Hà Nội: Phố Tân Mỹ 'oằn mình' dưới bụi bặm và dàn xe tải trọng lớnĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Những ngày đầu tháng 5, tuyến phố Tân Mỹ (Từ Liêm, Hà Nội) trở thành nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông. Hoạt động thi công dự án hồ điều hòa Phú Đô kéo theo hàng loạt xe tải trọng lớn cày nát mặt đường, cuốn theo những làn bụi trắng xóa, bủa vây cuộc sống người dân.
Người phụ nữ thoát bẫy lừa đảo 680 triệu đồng nhờ cảnh giácPháp luật - 6 giờ trước
GĐXH - Nhận cuộc gọi từ người tự xưng cán bộ công an thông báo liên quan khoản nợ 680 triệu đồng, một phụ nữ 64 tuổi ở Hà Tĩnh nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng, tránh được việc bị lừa đảo.
Miền Bắc, miền Trung bước vào đợt nắng nóng mới, dự báo nền nhiệt nơi nào cao nhất?Đời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, hầu khắp cả nước đều có nắng nóng, mức nhiệt cao nhất có nơi đến 34 độ. Dự báo về chiều tối nhiều khu vực tiếp tục có mưa rào và dông kèm thời tiết cực đoan có thể xảy ra.
Hà Nội: Hiện trạng khu vực xây dựng công viên đầu tiên của dự án trục đại lộ cảnh quan sông HồngThời sự - 7 giờ trước
GĐXH - Với quy mô gần 20ha tại phường Phú Thượng, dự án công viên công cộng được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn xanh trong không gian đô thị phía Bắc Hà Nội. Đây là một trong những hạng mục đầu tiên triển khai thuộc quy hoạch trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.
Nhiều điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng, xây dựng, Hà Nội yêu cầu ra deadline từng phần việcThời sự - 8 giờ trước
GĐXH - Hôm nay (5/5), tại phiên họp tập thể thường kỳ tháng 5, UBND TP Hà Nội đã xem xét nhiều nội dung thuộc thẩm quyền và nhấn mạnh giải quyết điểm nghẽn, nhằm tạo đà tăng trưởng.
Ngày sinh Âm lịch của người luôn tràn đầy năng lượngĐời sống
GĐXH - Theo tử vi, có những ngày sinh Âm lịch được cho là mang lại nguồn năng lượng dồi dào, giúp con người không dễ chùn bước trước khó khăn.