Những hành vi này khiến hành khách bị cấm bay vĩnh viễn theo quy định mới nhất
Từ ngày 1/7, hành khách có hành vi gây rối, tung tin có bom, sử dụng giấy tờ giả hoặc can thiệp trái phép vào hoạt động hàng không có thể bị cấm bay từ vài tháng đến vĩnh viễn theo quy định mới của Chính phủ.
Sử dụng giấy tờ giả có thể cấm bay tới 12 tháng
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 215/2026/NĐ-CP quy định về an ninh hàng không. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là quy định chi tiết các trường hợp hành khách bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không, với mức xử lý từ cấm bay có thời hạn đến cấm bay vĩnh viễn.
Theo nghị định, hành khách có hành vi gây rối, phát ngôn đe dọa sử dụng bom, mìn, chất nổ, chất phóng xạ, vũ khí sinh học hoặc hóa học tại sân bay, trên tàu bay hoặc trong khu vực làm thủ tục, khu vực cách ly sẽ bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không từ 3 đến 12 tháng.
Cùng mức xử lý này còn áp dụng đối với các trường hợp cố ý tung tin hoặc cung cấp thông tin sai sự thật về bom, mìn, chất nổ, chất phóng xạ, vũ khí sinh học, hóa học làm ảnh hưởng đến hoạt động hàng không dân dụng; sử dụng giấy tờ giả để đi tàu bay; hoặc có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn xã hội tại cảng hàng không, trên tàu bay.
Đối với các trường hợp tái phạm sau khi đã bị xử lý hoặc có hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng theo quy định của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, thời hạn cấm vận chuyển sẽ từ trên 12 tháng đến 24 tháng.
Đáng chú ý, hình thức cấm bay vĩnh viễn sẽ được áp dụng đối với các trường hợp đã bị xử lý nhưng tiếp tục tái phạm các hành vi nghiêm trọng; người có hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng thuộc nhóm đặc biệt nghiêm trọng; hoặc người có hành vi chiếm đoạt, gây bạo loạn tại cảng hàng không và cơ sở cung cấp dịch vụ điều hành bay.
Trẻ em từ 2 đến dưới 12 tuổi được giảm 50% phí an ninh hàng không
Bên cạnh các quy định về xử lý vi phạm, Nghị định 215/2026/NĐ-CP cũng quy định cụ thể về đối tượng được miễn, giảm phí bảo đảm an ninh hàng không.
Theo đó, các chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại của Đảng và Nhà nước được miễn phí bảo đảm an ninh hàng không. Túi ngoại giao, túi lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên cũng thuộc diện miễn phí.
Ngoài ra, trẻ em dưới 2 tuổi đi tàu bay được miễn hoàn toàn khoản phí này. Các trường hợp khác được miễn phí theo điều ước quốc tế hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan cũng được áp dụng chính sách tương tự.
Đối với trẻ em từ đủ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi, mức thu phí bảo đảm an ninh hàng không bằng 50% mức thu áp dụng đối với hành khách người lớn.
Nghị định cũng quy định việc bù trừ hoặc hoàn trả số tiền phí đã nộp thừa hoặc không còn thuộc đối tượng phải nộp phí được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và các quy định pháp luật liên quan.
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