Toàn bộ người dân có “sổ đỏ” ở Hà Nội cần lưu ý thông tin quan trọng này

Ngày 23/9/2026, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định Số: 5206/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Sổ đỏ trao tay".

Mục tiêu của Đề án là liên thông và dựa trên dữ liệu, qua đó giảm tối đa hồ sơ giấy, số lần người dân phải đi lại và các nội dung người dân phải tự chứng minh; đồng thời nâng cao chất lượng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai.

Đề án không thay đổi điều kiện hoặc thẩm quyền giải quyết theo pháp luật đất đai mà tập trung tái cấu trúc phương thức tổ chức thực hiện các thủ tục hiện hành theo hướng đơn giản hơn, minh bạch hơn và thuận lợi hơn cho người dân.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án "Sổ đỏ trao tay" trong quản lý đất đai. Ảnh minh họa: TL

Về mục tiêu cụ thể đề án nêu rõ:

- Về quy trình, xây dựng và tổ chức thực hiện 02 quy trình nghiệp vụ thống nhất, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, giảm các bước trung gian và thao tác thủ công, tăng cường xử lý song song, liên thông điện tử và thực hiện phân luồng hồ sơ theo mức độ phức tạp.

- Về dữ liệu, xác định bộ dữ liệu tối thiểu phục vụ từng quy trình, khai thác tối đa hồ sơ và dữ liệu đã có, tăng cường chuyển dữ liệu giữa các cơ quan thay cho việc yêu cầu người dân tự cung cấp, đồng thời bảo đảm kết quả giải quyết được cập nhật đầy đủ vào cơ sở dữ liệu đất đai.

- Giảm số lần người dân phải trực tiếp đến cơ quan hành chính, giảm giấy tờ phải kê khai, cung cấp lại, công khai trạng thái xử lý, chủ động thông báo tiến độ và đa dạng hóa phương thức nhận kết quả.

- Đề án tập trung vào 02 nhóm thủ tục, gồm: (1) Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp do cơ quan nhà nước sai sót; (2) Chỉnh lý, đăng ký biến động, cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích sau khi giải phóng mặt bằng.

Đối tượng thực hiện và thụ hưởng Đề án gồm cá nhân, hộ gia đình và các chủ thể sử dụng đất thuộc 02 nhóm trường hợp nêu trên; cơ quan đăng ký đất đai; cơ quan thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; UBND các xã, phường; các cơ quan tham gia giải quyết thủ tục hành chính và các đơn vị quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu có liên quan.

Đối với thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp do cơ quan nhà nước sai sót, Thành phố Hà Nội yêu cầu tập trung các trường hợp sai sót thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thông tin thửa đất do cơ quan nhà nước sai sót, gồm quy trình (1) Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận của cơ quan chuyên môn nông nghiệp và Môi trường Thành phố và cơ quan đăng ký đất đai Thành phố (cấp Tỉnh) và (2) Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận của UBND cấp xã.

Thủ tục được chuyển từ dịch vụ công trực tuyến một phần sang dịch vụ công trực tuyến toàn trình, hồ sơ được nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; phí, lệ phí là 0 đồng (miễn phí).

Về thủ tục chỉnh lý, đăng ký biến động, cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích sau khi giải phóng mặt bằng, đối với trường hợp Nhà nước thu hồi một phần thửa đất, ngay sau khi hoàn thành các bước cần thiết của quá trình thu hồi một phần thửa đất, đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng có trách nhiệm chuẩn hóa và chuyển dữ liệu cho cơ quan đăng ký đất đai.

Căn cứ kết quả rà soát, cơ quan có thẩm quyền thực hiện đăng ký biến động, xác nhận thay đổi, chỉnh lý Giấy chứng nhận hoặc cấp Giấy chứng nhận mới đối với phần diện tích còn lại theo từng trường hợp pháp luật quy định.

Căn cứ kết quả rà soát, quy trình mới khắc phục tình trạng tách rời giữa quá trình giải phóng mặt bằng và thủ tục đăng ký biến động, chỉnh lý, cấp Giấy chứng nhận, giảm việc người dân phải tự thu thập, kê khai và cung cấp lại các thông tin, tài liệu đã hình thành trong quá trình giải phóng mặt bằng, từ đó giảm khâu chuyển tiếp và rút ngắn đường đi của hồ sơ.

Việc rút ngắn thời gian giải quyết ước tính giảm khoảng 04 giờ/hồ sơ. Với chi phí thời gian bình quân 55.000 đồng/giờ, giá trị tiết kiệm ước tính khoảng 220.000 đồng/hồ sơ.

Về lộ trình triển khai Đề án nêu rõ:

Giai đoạn thí điểm (từ thời điểm Đề án được phê duyệt đến 31/12/2026): Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan tổ chức tiếp nhận, xử lý hồ sơ thực tế, thực hiện chuyển và khai thác dữ liệu, đồng thời theo dõi những điểm nghẽn phát sinh trong quá trình xử lý.

Sau thời gian thí điểm, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức đánh giá toàn diện tính phù hợp pháp lý, hiệu quả thực tế, khả năng kết nối dữ liệu để tham mưu triển khai đối với các TTHC lĩnh vực đất đai khác.

Cảnh báo quan trọng về việc làm sổ đỏ, người dân cần đặc biệt chú ý GĐXH - Công an TP Quảng Ninh phát cảnh báo tới người dân về thủ đoạn mạo danh cán bộ địa chính hỗ trợ làm "bìa đỏ" đất nông, lâm nghiệp để lừa đảo.