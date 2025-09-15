Thế phạm phong thuỷ ngoại cảnh nguy hiểm bất kỳ ai cũng nên biết để hoá giải kịp thời
GĐXH - Trong phong thuỷ, yếu tố ngoại cảnh giữ vai trò trong việc quyết định vận khí của một ngôi nhà. Nếu ngôi nhà đang phạm thế sát từ bên ngoài, thì gia đạo cũng khó yên, tài lộc khó giữ, sự nghiệp dễ gặp trắc trở.
Nhà bị đường đâm thẳng vào
Đây là một trong những thế sát ngoại cảnh phổ biến nhất và cũng nguy hiểm nhất. Nhà nằm ở vị trí mà con đường hoặc hẻm nhỏ đâm thẳng vào cửa chính được gọi là Thương Sát – như một "mũi tên độc" chĩa vào nhà, tạo ra luồng sát khí mạnh, xộc thẳng vào không gian sống.
Nếu nhà ở vị trí này thì dễ gặp trắc trở trong công việc, gia đình dễ có chuyện buồn. Vì thế bạn nên treo gương bát quái lồi hoá giải trước cửa chính.
Trước cửa có cây lớn hoặc cột điện chắn ngang
Trước cửa nhà nếu có cây lớn hoặc cột điện chắn ngang thì dù nghe tưởng bình thường, nhưng thực tế, khi sinh khí không thể lưu thông tự nhiên vào cửa chính, tài lộc cũng sẽ bị chặn lại. Đây là thế phạm "bế khí khẩu", khiến năng lượng trong nhà bức bí. Người trong nhà hay ốm vặt, công việc không được hanh thông dù có nhiều cơ hội.
Giải pháp: Cắt tỉa hoặc di dời vật cản (nếu có thể), kết hợp đặt vật phẩm trấn trạch và cây xanh đúng vị trí để điều hoà khí trường.
Nhà nằm cuối ngõ cụt hoặc lọt thỏm giữa hai nhà cao tầng
Ngôi nhà bị "ép giữa" hay nằm ở cuối con hẻm cụt thường có khí trường kém lưu thông. Với những căn nhà bị kẹp giữa hai tòa nhà cao tầng lại càng nguy hiểm hơn, tạo nên thế Thiên Trảm Sát – năng lượng từ trên dội xuống như "chém ngang đầu nhà".
Hậu quả: Công việc hay bị đè nén, không may mắn. Gia chủ hay bị căng thẳng, sức khỏe giảm sút.
Giải pháp: Sử dụng chuông gió kim loại, thạch anh trấn nền hoặc pháp khí phong thuỷ chuyên hoá giải áp lực khí.
Gương kính, mái nhọn nhà đối diện chiếu thẳng vào
Nhà có thế này giống như bị mũi tên năng lượng tiêu cực bắn thẳng vào nhà. Các loại mái nhọn, cửa kính phản chiếu hoặc vật nhọn hướng về nhà có thể tạo nên sát khí cực mạnh.
Hậu quả: Gặp thị phi, các mối quan hệ hay dễ bị xung đột.
Giải pháp: Treo chuông gió kim loại, gương cầu lồi hoặc bát quái lồi để phản sát khí ngược trở lại.
Nhà gần bãi rác, nghĩa trang, bệnh viện lớn
Những khu vực này thường mang âm khí nặng – ảnh hưởng trực tiếp đến sinh khí của ngôi nhà. Dù là nơi đông đúc hay thưa người, nếu nhà gần những vị trí này, về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, sức khoẻ và vận khí gia chủ. Hay gặp chuyện xui xẻo, tai bay vạ gió.
Giải pháp: Dùng gương bát quái kết hợp đá phong thuỷ có tính dương mạnh như thạch anh trắng, hồng ngọc hoặc mã não đỏ.
Nhà gần công trình thi công, đường đào phá liên tục
Công trình lớn làm thay đổi địa hình, xáo trộn năng lượng quanh nhà. Khí trường trở nên bất ổn, tạo nên sát khí dạng "động sát". Cuộc sống không ổn định, làm ăn hay thất thoát về tiền bạc. Tâm lý người trong nhà hay bất an, dễ phát sinh mâu thuẫn.
Giải pháp: Đặt vật phẩm phong thuỷ mang tính ổn định cao như tượng trấn trạch, đá năng lượng dương, pháp khí hoá giải xung động.
Nhà thấp hơn mặt đường hoặc cuối dốc tụ thuỷ
Nhà thấp hơn mặt đường giống như bị dồn khí xấu – tất cả các dòng năng lượng tiêu cực, bụi bẩn, sát khí, tà khí đều đổ dồn vào. Đây được gọi là thế "tụ thủy âm tà", bị cho là dễ để lại hậu quả như cuộc sống gặp nhiều áp lực, khó xoay sở. Tiền bạc hay mất mát.
Giải pháp: Xây bậc tam cấp hợp phong thuỷ, nâng nền nhà (nếu có thể), sử dụng bình tài lộc và đá thanh tẩy khí trường.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Đây là lý do giường không nên đặt đối diện cửa ra vàoỞ - 1 giờ trước
GĐXH - Có một lỗi phong thủy tưởng nhỏ nhưng rất nhiều người mắc phải lại âm thầm ảnh hưởng tới cả sức khỏe lẫn vận khí của gia chủ, đó là kê giường đối diện với cửa ra vào.
Loài cây cảnh ai cũng nên sở hữu để xua đuổi xui xẻoỞ - 4 giờ trước
GĐXH - Để cuộc sống thêm xanh thì cây xanh luôn là một người bạn không thể thiếu. Cây không chỉ đẹp, mà còn mang lại không khí trong lành. Lưỡi hổ là một trong số đó, góp phần tạo nên môi trường xanh, đẹp và xua đuổi vận xui.
Những con số được cho là hóa giải số nhà xấu trong phong thủyPhong thủy - 19 giờ trước
GĐXH - Những con số được cho là mang ý nghĩa tốt, khiến nhiều người kỳ vọng may mắn, tài lộc sẽ gõ cửa khi nhìn vào số nhà đẹp của mình.
Cách bố trí nhà vệ sinh trong nhà ống giúp gia đình đón nhận nhiều may mắn, tránh hung họaỞ - 20 giờ trước
GĐXH - Việc bố trí nhà vệ sinh trong nhà ống hợp phong thủy sẽ giúp gia đình đón nhận được nhiều may mắn, cát lành. Ngược lại, nếu không biết cách thiết kế, bố trí hợp lý, sẽ dẫn tới hung họa khó lường,
Cách xem số nhà hợp mệnh giúp đời "lên voi"Phong thủy - 21 giờ trước
GĐXH - Những con số tưởng đơn giản nhưng lại mang ý nghĩa về phong thủy, ảnh hưởng đến cuộc sống con người. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách tính số nhà hợp phong thủy, mang lại tài vận, tránh những hiểm họa.
Cách trang trí phong thủy phòng khách theo mệnh chiêu tài lộcỞ - 22 giờ trước
GĐXH - Trong phong thủy, phòng khách được xem là nơi hội tụ năng lượng, mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ. Bởi vậy, việc trang trí phong thủy phòng khách được nhiều người quan tâm.
'Quán quân xấu nhất lịch sử' xuất hiện rạng rỡ trong 'khung hình A80', làm được một việc khiến nhiều người nể phụcKhông gian sống - 1 ngày trước
GĐXH - Đức Phúc đã có trong tay khối tài sản khổng lồ ở độ tuổi đôi mươi, khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ.
Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 15/9 - 21/9 giúp gia chủ mọi việc hanh thôngỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Xem khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 15/9 - 21/9, mọi người có thể tham khảo lời khuyên của chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dưới đây để tiến hành mọi việc được may mắn.
Gia chủ cần lưu ý gì trong sắp xếp phòng bếp để gia đình luôn ấm êm và làm ăn phát đạt?Phong thủy - 1 ngày trước
GĐXH - Khi thiết kế khu vực này, gia chủ không nên chỉ quan tâm đến tính thẩm mỹ, hữu dụng mà còn phải cân nhắc kỹ lưỡng vị trí đặt phòng bếp ở đâu trong nhà.
Đặt sai hướng tủ lạnh tài vận bị cản trở, đúng hướng thì tài lộc sinh sôi, phúc khí dồi dàoỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Tủ lạnh là một vật dụng quen thuộc trong cuộc sống hiện nay của mỗi gia đình. Tuy nhiên vị trí đặt tủ lạnh đẹp và hướng đặt tủ lạnh sao cho hợp phong thủy thì không phải ai cũng biết. Đặt đúng hướng, tài lộc sinh sôi, phúc khí dồi dào.
Đặt sai hướng tủ lạnh tài vận bị cản trở, đúng hướng thì tài lộc sinh sôi, phúc khí dồi dàoỞ
GĐXH - Tủ lạnh là một vật dụng quen thuộc trong cuộc sống hiện nay của mỗi gia đình. Tuy nhiên vị trí đặt tủ lạnh đẹp và hướng đặt tủ lạnh sao cho hợp phong thủy thì không phải ai cũng biết. Đặt đúng hướng, tài lộc sinh sôi, phúc khí dồi dào.