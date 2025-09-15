Thế phạm phong thuỷ ngoại cảnh nguy hiểm bất kỳ ai cũng nên biết để hoá giải kịp thời

Nhà bị đường đâm thẳng vào

Đây là một trong những thế sát ngoại cảnh phổ biến nhất và cũng nguy hiểm nhất. Nhà nằm ở vị trí mà con đường hoặc hẻm nhỏ đâm thẳng vào cửa chính được gọi là Thương Sát – như một "mũi tên độc" chĩa vào nhà, tạo ra luồng sát khí mạnh, xộc thẳng vào không gian sống.

Nếu nhà ở vị trí này thì dễ gặp trắc trở trong công việc, gia đình dễ có chuyện buồn. Vì thế bạn nên treo gương bát quái lồi hoá giải trước cửa chính.

Trước cửa có cây lớn hoặc cột điện chắn ngang

Trước cửa nhà nếu có cây lớn hoặc cột điện chắn ngang thì dù nghe tưởng bình thường, nhưng thực tế, khi sinh khí không thể lưu thông tự nhiên vào cửa chính, tài lộc cũng sẽ bị chặn lại. Đây là thế phạm "bế khí khẩu", khiến năng lượng trong nhà bức bí. Người trong nhà hay ốm vặt, công việc không được hanh thông dù có nhiều cơ hội.

Giải pháp: Cắt tỉa hoặc di dời vật cản (nếu có thể), kết hợp đặt vật phẩm trấn trạch và cây xanh đúng vị trí để điều hoà khí trường.

Nhà nằm cuối ngõ cụt hoặc lọt thỏm giữa hai nhà cao tầng

Ngôi nhà bị "ép giữa" hay nằm ở cuối con hẻm cụt thường có khí trường kém lưu thông. Với những căn nhà bị kẹp giữa hai tòa nhà cao tầng lại càng nguy hiểm hơn, tạo nên thế Thiên Trảm Sát – năng lượng từ trên dội xuống như "chém ngang đầu nhà".

Hậu quả: Công việc hay bị đè nén, không may mắn. Gia chủ hay bị căng thẳng, sức khỏe giảm sút.

Giải pháp: Sử dụng chuông gió kim loại, thạch anh trấn nền hoặc pháp khí phong thuỷ chuyên hoá giải áp lực khí.

Gương kính, mái nhọn nhà đối diện chiếu thẳng vào

Nhà có thế này giống như bị mũi tên năng lượng tiêu cực bắn thẳng vào nhà. Các loại mái nhọn, cửa kính phản chiếu hoặc vật nhọn hướng về nhà có thể tạo nên sát khí cực mạnh.

Hậu quả: Gặp thị phi, các mối quan hệ hay dễ bị xung đột.

Giải pháp: Treo chuông gió kim loại, gương cầu lồi hoặc bát quái lồi để phản sát khí ngược trở lại.

Nhà gần bãi rác, nghĩa trang, bệnh viện lớn

Những khu vực này thường mang âm khí nặng – ảnh hưởng trực tiếp đến sinh khí của ngôi nhà. Dù là nơi đông đúc hay thưa người, nếu nhà gần những vị trí này, về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, sức khoẻ và vận khí gia chủ. Hay gặp chuyện xui xẻo, tai bay vạ gió.

Giải pháp: Dùng gương bát quái kết hợp đá phong thuỷ có tính dương mạnh như thạch anh trắng, hồng ngọc hoặc mã não đỏ.

Nhà gần công trình thi công, đường đào phá liên tục

Công trình lớn làm thay đổi địa hình, xáo trộn năng lượng quanh nhà. Khí trường trở nên bất ổn, tạo nên sát khí dạng "động sát". Cuộc sống không ổn định, làm ăn hay thất thoát về tiền bạc. Tâm lý người trong nhà hay bất an, dễ phát sinh mâu thuẫn.

Công trình lớn làm thay đổi địa hình, xáo trộn năng lượng quanh nhà.

Giải pháp: Đặt vật phẩm phong thuỷ mang tính ổn định cao như tượng trấn trạch, đá năng lượng dương, pháp khí hoá giải xung động.

Nhà thấp hơn mặt đường hoặc cuối dốc tụ thuỷ

Nhà thấp hơn mặt đường giống như bị dồn khí xấu – tất cả các dòng năng lượng tiêu cực, bụi bẩn, sát khí, tà khí đều đổ dồn vào. Đây được gọi là thế "tụ thủy âm tà", bị cho là dễ để lại hậu quả như cuộc sống gặp nhiều áp lực, khó xoay sở. Tiền bạc hay mất mát.

Giải pháp: Xây bậc tam cấp hợp phong thuỷ, nâng nền nhà (nếu có thể), sử dụng bình tài lộc và đá thanh tẩy khí trường.

