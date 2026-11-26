Những trường hợp chưa có sổ đỏ vẫn được tách thửa, hợp thửa năm 2027

Cụ thể, theo luật Đất đai sửa đổi, vừa mới được Quốc hội thông qua ngày 21.11, có hiệu lực từ ngày 1.7.2027, việc có sổ đỏ (tức giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất) không phải là điều kiện bắt buộc đối với tất cả trường hợp tách thửa hoặc hợp thửa đất. Người sử dụng đất được tách thửa, hợp thửa không chỉ khi có sổ đỏ mà ngay cả những trường hợp đất chưa có sổ đỏ nhưng đã đủ điều kiện được cấp sổ vẫn có thể được thực hiện tách thửa và hợp thửa. Quy định này liên quan trực tiếp đến những hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất đủ điều kiện được cấp sổ đỏ nhưng chưa thực hiện thủ tục cấp sổ, nay có nhu cầu tách thửa, hợp thửa.

Tuy nhiên, việc tách thửa, hợp thửa đất vẫn phải đảm bảo các điều kiện như: Đất còn thời hạn sử dụng, đất không có tranh chấp. quyền sử dụng đất không bị kê biên hoặc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Sau khi tách thửa, hợp thửa vẫn đảm bảo có lối đi vào thửa đất. Đặc biệt, việc tách thửa đất phải đáp ứng diện tích tối thiểu và điều kiện cụ thể theo quy định của UBND cấp tỉnh.

Trường hợp phân chia quyền sử dụng đất theo bản án, quyết định của tòa án mà không bảo đảm diện tích tối thiểu và điều kiện tách thửa thì không thực hiện tách thửa, trừ trường hợp bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực thi hành trước ngày 1.8.2024.

Điều kiện tách thửa đất không áp dụng đối với trường hợp nhà nước thu hồi một phần thửa đất, hoặc nhận chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội đã được nhà nước chấp thuận.

Những điểm mới của Luật Đất đai sửa đổi (có hiệu lực 1/7/2027) người dân cần lưu ý:

Hợp thửa đất không bắt buộc cùng loại đất, thời hạn sử dụng: Trong lĩnh vực đất đai từ xưa tới nay, những trường hợp hộ gia đình sử dụng nhà đất trong cùng một khuôn viên nhưng gồm nhiều thửa đất liền kề, có mục đích và thời hạn sử dụng khác nhau như đất ở, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản không ít. Theo Luật Đất đai sửa đổi mới cũng đã tháo gỡ những khó khăn này khi quy định việc hợp thửa đất trong khu dân cư hiện hữu không bắt buộc cùng loại đất, hình thức giao đất, cho thuê đất và thời hạn sử dụng đất.

Như vậy, theo quy định mới, sự khác nhau về loại đất, hình thức giao đất, cho thuê đất và thời hạn sử dụng đất không còn là điều kiện bắt buộc phải thống nhất khi hợp thửa đất trong khu dân cư hiện hữu. Tuy nhiên, việc hợp thửa không đồng nghĩa với việc toàn bộ diện tích đất sau khi hợp thửa trở thành đất ở.

Nghĩa vụ tài chính khi chuyển nhượng, tặng cho đất: Theo luật Đất đai sửa đổi mới người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất… Tuy nhiên, người sử dụng đất thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc cá nhân là người dân tộc thiểu số được hưởng chính sách hỗ trợ về đất đai mà chậm thực hiện, hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì được chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Những trường hợp này phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính khi thực hiện đăng ký biến động đất đai.

Đối với trường hợp tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất, người nhận tặng cho thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và người nhận thừa kế được tiếp tục ghi nợ nghĩa vụ tài chính.

Bên cạnh đó, cá nhân đáp ứng đủ điều kiện khi chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp cho cá nhân khác trong cùng đơn vị hành chính cấp tỉnh thì không phải nộp thuế thu nhập từ việc chuyển đổi quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ.

Tin hàng xóm, đưa 300 triệu đồng nhờ 'chạy hồ sơ' tách thửa, làm sổ đỏ, nào ngờ phải kéo nhau ra tòa GĐXH - Sau gần 3 năm nhận khoản tiền 300 triệu để hỗ trợ làm hồ sơ tách thửa, cấp sổ đỏ cho hàng xóm không thành công. Lỡ tiêu hết tiền, bị kiện ngược ra toà, người phụ nữ xin được trả góp 1 triệu đồng/tháng.