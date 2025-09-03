4 ngày đêm "không ngủ" của Công an Hà Nội để có một lễ Quốc khánh bình yên trọn vẹn

Ngày 3/9, thông tin từ Công an TP. Hà Nội cho biết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 năm nay hết sức đặc biệt, trùng với thời điểm cả đất nước đang háo hức, chờ đợi lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chính thức diễn ra đúng ngày Quốc khánh 02/9.

Công an Thành phố đã triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm ANTT trong dịp nghỉ lễ 02/9 với mục tiêu vừa bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn lễ kỷ niệm vừa bảo đảm tốt tình hình an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên toàn địa bàn.

Theo Công an TP. Hà Nội, từ ngày 29/8 đến hết ngày 02/9, toàn lực lượng Công an Thành phố duy trì 100% quân số trực chiến, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống, không để bị động bất ngờ.

Các cửa ngõ ra vào Thủ đô, các tuyến đường trung tâm, trọng điểm, địa điểm vui chơi giải trí tập trung đông người dân… đều được bố trí lực lượng để phân luồng, hướng dẫn giao thông, phòng chống “tội phạm đường phố”, cháy nổ, sự cố; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vui chơi an toàn, bình yên.

Trong ngày diễn ra buổi tổng duyệt (30/8/2025) và lễ kỷ niệm chính thức (02/9/2025), Công an Thành phố đã huy động hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ và hơn 5.000 người thuộc lực lượng tham gia bảo đảm ANTT cơ sở.

Trong đó, hàng nghìn lượt cán bộ các đơn vị nghiệp vụ CATP làm nhiệm vụ giữ gìn ANTT theo các tiểu khu bảo vệ, với gần 450 chốt bảo vệ, khép kín toàn bộ khu vực quảng trường Ba Đình và các tuyến đường trọng điểm, điểm tập kết các lực lượng vũ trang, quần chúng nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Công an Thành phố đã nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của các đơn vị chức năng Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Sở, ban, ngành Thành phố nhất là sự tăng cường lực lượng kịp thời của Cảnh sát giao thông Công an các tỉnh, thành, học viên các trường CAND, thanh niên tình nguyện của Thành đoàn Hà Nội. Sự phối kết hợp chặt chẽ, gắn bó đó là động lực, cơ sở vững chắc để Công an Thủ đô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ sự kiện A80.

Đúng 6 giờ 30 phút ngày 02/9/2025, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành nhân dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9 chính thức bắt đầu, thu hút sự tham gia đông đảo của lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân.

Song song với việc bảo vệ sự kiện A80, một cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đã được thực hiện quyết liệt trên toàn thành phố trong suốt 4 ngày nghỉ lễ.

Lễ kỷ niệm diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, thực sự là “ngày hội non sông” của toàn dân tộc và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Nhân dân và bạn bè quốc tế.

Song song với việc bảo vệ sự kiện A80, một cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đã được thực hiện quyết liệt trên toàn thành phố trong suốt 4 ngày nghỉ lễ. Theo đó, các đơn vị nghiệp vụ CATP đã quyết liệt thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Điều tra, khám phá 25 vụ, 51 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; không để xảy ra trọng án; phát hiện xử lý 12 vụ, 22 đối tượng mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô đã đoàn kết, đồng lòng, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tai nạn giao thông giảm sâu trên cả 03 tiêu chí với 06 vụ tai nạn giao thông làm 04 làm người chết, 02 người bị thương. Toàn thành phố xảy ra 13 vụ cháy (02 vụ cháy cấp II, 11 vụ cháy cấp I), 10 vụ việc không phân loại vụ cháy (giảm 04 vụ so với cùng kỳ năm trước); không có thiệt hại về người. Tình hình ANTT địa bàn Thành phố cơ bản ổn định, không phát sinh tình huống phức tạp.

Hòa chung trong niềm tự hào của "ngày hội non sông", mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô đã đoàn kết, đồng lòng, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sự bình yên tuyệt đối của Thủ đô trong những ngày lễ trọng đại chính là món quà ý nghĩa nhất mà các anh dành tặng cho nhân dân, góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam thân thiện, an toàn trong mắt bạn bè quốc tế.

