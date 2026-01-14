21 tháng tù cho kẻ đánh con riêng của vợ
GĐXH - Do bực tức vì cháu L. trả lời không đúng ý và gợi lại mâu thuẫn trước đó, Nam dùng tay, gậy gỗ đánh nhiều lần vào người cháu, sau đó tiếp tục dùng búa đinh đánh vào vùng đầu gây thương tích 7%.
Tòa án nhân dân khu vực 3 (Hà Tĩnh) vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Nam (SN 1994, trú tại thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) về tội Cố ý gây thương tích.
Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Nam chung sống với vợ là chị B.T.B. (SN 1996) và các con, trong đó cháu H. T. N. L. (SN 2015) là con riêng của chị B.
Chiều tối ngày 18/10/2025, Nam và cháu L. đến nhà mẹ đẻ của Nam ăn cơm, uống rượu. Đến khoảng 22h cùng ngày, Nam đưa bé L. trở về nhà trọ tại thôn Phú Hòa.
Tại đây, trong lúc nói chuyện, do bực tức vì cháu L. trả lời không đúng ý và gợi lại mâu thuẫn trước đó, Nam đã dùng tay, gậy gỗ đánh nhiều lần vào người cháu, sau đó tiếp tục dùng búa đinh đánh vào vùng đầu, khiến cháu L. bị thương, chảy máu. Sau khi gây án, Nam tự băng bó sơ cứu cho cháu rồi để cháu đi ngủ.
Sáng hôm sau (19/10/2025), Nam đi làm, khóa cửa để cháu L. ở một mình trong nhà trọ. Khoảng 7h30, cháu L. mở cửa sổ kêu cứu, người dân phát hiện và báo cho chính quyền địa phương.
Cháu L. sau đó được đưa đến Trạm Y tế xã Cổ Đạm cấp cứu rồi chuyển lên Bệnh viện TP Vinh (Nghệ An) để điều trị, kết quả tỷ lệ tổn thương cơ thể 7%.
Tại phiên toà, Nguyễn Văn Nam thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Quá trình điều tra đã tác động tự nguyện bồi thường thiệt hại, bị hại và người đại diện hợp pháp có đơn xin giảm nhẹ hình phạt…
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nam 21 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích.
