NSND Trần Lực, Hồng Vân tiếc thương sự ra đi của nguyên Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ
GĐXH - NSND Phạm Thị Thành - một trong những người sáng lập Nhà hát Tuổi trẻ, qua đời sáng 4/9, hưởng thọ 85 tuổi.
Tin từ Nhà hát Tuổi Trẻ cho biết, NSND Phạm Thị Thành - nguyên Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, nguyên Cục phó Cục Nghệ thuật biểu diễn, đã trút hơi thở cuối cùng ngày 4/9, hưởng thọ 85 tuổi.
Ông Sĩ Tiến - Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, một trong những học trò của nghệ sĩ - cho biết: "Cô là người sắc sảo, giỏi giang. Thời chúng tôi mới vào nghề, còn non nớt, cô tâm huyết truyền dạy, uốn nắn từng ly từng tí, từ kỹ thuật biểu diễn, dàn dựng đến tư duy sân khấu".
NSND Trần Lực tiếc thương: "Vĩnh biệt cô, NSND Phạm Thị Thành". Nghệ sĩ Hồng Vân bày tỏ: "Sân khấu kịch Phú Nhuận của những ngày mới ra đời đã nhờ có sự trợ giúp của cô, của thầy Doãn Hoàng Giang, của bố Đoàn Bá, bố Huỳnh Nga , bố Huỳnh Minh Nhị, bố Văn Thành & Cố vấn nghệ thuật anh Lê Duy Hạnh mà có được những tác phẩm sân khấu có giá trị và tạo được chỗ đứng với khán giả và đồng nghiệp. Chúng con vô cùng biết ơn những bậc tiền bối đã truyền dạy cho chúng con biết khai thác và giữ gìn những điều tốt đẹp nhất của nghệ thuật sân khấu... chúng con xin kính tiễn cô NSND Phạm Thị Thành".
Nghệ sĩ sinh năm 1941 ở Huế, là con gái út của ông Đổng lý ngự tiền văn phòng Phạm Khắc Hòe dưới thời vua Bảo Đại. Năm 14 tuổi, bà gia nhập Đoàn Văn công Trung ương. Năm 1970, bà được Nhà nước cử sang Liên Xô (cũ) học đạo diễn sân khấu. Sau bảy năm học, bà về nước và cùng đạo diễn Hà Nhân viết đề án thành lập Nhà hát Tuổi Trẻ. Năm 1987, Nhà hát được thành lập, bà Hà Nhân làm giám đốc, còn Phạm Thị Thành làm phó giám đốc. Bà tuyển sinh, đào tạo nhiều diễn viên tên tuổi như Lê Khanh, Lan Hương, Anh Tú, Minh Hằng.
Ở Nhà hát Tuổi trẻ, bà góp phần tạo nên không khí sôi động của sân khấu kịch một thời qua nhiều tác phẩm đa dạng chủ đề, nhất là các vở của Lưu Quang Vũ. Quan điểm của bà về một vở diễn hay là: "Tác phẩm đó phải mang tính thời đại, cập nhật nhưng đồng thời vẫn có sức hấp dẫn. Ý tưởng là quan trọng nhất, sau đó là bố cục, phương pháp nghệ thuật, phải tìm ra được những gay cấn mới, tính kịch mới, mâu thuẫn mới trong xã hội. Dù vở nào cũng nói về nhân tình thế thái, nhưng chủ đề ấy hôm nay phải khác xa với trước đây. Một yếu tố quan trọng không kém là kịch bản phải xây dựng tính cách nhân vật rõ ràng, bộc lộ qua những xung đột và ngôn ngữ không được dễ dãi quá".
Khi về hưu, bà vẫn đạo diễn nhiều chương trình lớn lễ như 990 năm Thăng Long - Hà Nội, 330 năm thành lập tỉnh Khánh Hòa, 100 năm Đà Lạt, Festival Huế. Ngoài ra, bà tham gia nhiều dự án trong, ngoài nước, nỗ lực quảng bá các loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc.
Bà từng giữ nhiều chức vụ như Phó Cục trưởng Nghệ thuật Biểu diễn, Phó chủ tịch Hiệp hội UNESCO Việt Nam, ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, tham gia công tác giảng dạy tại Trường Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.
Bà được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 1988 và Nghệ sĩ Nhân dân năm 1997. Năm 2012, bà nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật.
Bà từng kết hôn với nghệ sĩ Đào Mộng Long, có một con trai, một con gái.
Quốc Trường 'nên duyên' cùng 'đàn chị' Lê KhánhXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Quốc Trường và Lê Khánh sẽ có những màn đối diễn ăn ý, hứa hẹn trở thành cặp đôi hot của màn ảnh rộng tháng 10.
Gia thế thật của bé gái 7 tuổi hát cùng Mỹ Tâm ở Quảng trường Ba Đình sáng 2/9Giải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Hà Thủy Tiên song ca cùng Mỹ Tâm trong ca khúc "Giai điệu tự hào" vào sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình đã nhanh chóng viral khắp mạng xã hội. Đây là vinh dự lớn của cô bé và chính sự kiện này đã khiến khán giả tò mò thân thế của em.
Thiếu tá Huy quyết kiểm tra trang trại lợn Hồng PhátXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Trong tập 22 "Có anh, nơi ấy bình yên", Phó chủ tịch xã Xuân và Thiếu tá Huy muốn kiểm tra trại lợn của công ty Hồng Phát nhưng bị từ chối.
Bộ phim 'Cách em 1 milimet' lên sóng VTV3 vào tối nay (4/9)Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Bộ phim truyền hình dài tập "Cách em 1 milimet" sẽ chính thức lên sóng VTV3 vào lúc 20h các ngày thứ 5, 6 hàng tuần, bắt đầu từ 4/9.
Cận cảnh body khi 'cởi áo' của dàn trai đẹp Bình An, Anh Tú, Huỳnh AnhXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Trong tập 5 của Sao nhập ngũ, ở cảnh vượt sông, dàn trai đẹp Bình An, Anh Tú, Huỳnh Anh tự tin khoe body.
Phó chủ tịch xã tìm cách đổ lỗi nguyên nhân cá chết là do thiếu oxyXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Trong tập 21 "Có anh, nơi ấy bình yên", Phó chủ tịch xã Xuân cho cấp dưới dùng tiền để xoa dịu người dân, đồng thời công bố kết quả nguyên nhân cá chết là do thời tiết và thiếu oxy.
Lâm Thanh Nhã - Bình của 'Mưa đỏ': Đời thực vất vả, chăm chỉ kiếm tiền lo kinh tế cho gia đìnhGiải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Lâm Thanh Nhã với vai Bình của phim Mưa đỏ đã nhận được nhiều lời khen của khán giả. Đằng sau thành công của vai diễn, anh có một cuộc đời gian truân, vất vả từ tấm bé.
Mỹ Anh (Phương Oanh) trả đũa phụ huynh quyền lực khi biết con trai bị nhốtXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Trong tập 12 "Gió ngang khoảng trời xanh", bé Minh đến sinh nhật bạn rồi bị nhốt ở trong phòng, Mỹ Anh tới đón con và đáp trả mạnh mẽ vị phụ huynh hống hách.
MC Hạnh Phúc: Dẫn sự kiện A80 không phải cơ hội cho một cá nhân nào đó nổi tiếngGiải trí - 9 giờ trước
GĐXH - "Không chỉ là sự kiện truyền hình, đây là sự kiện lịch sử. Đây không phải cơ hội cho một cá nhân nào đó nổi tiếng", MC-BTV Hạnh Phúc chia sẻ sau thành công của chương trình truyền hình trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Cuộc sống độc thân quyến rũ ở tuổi U60 của Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnhThế giới showbiz - 10 giờ trước
Chuyện tình tan vỡ khiến nữ diễn viên này đau khổ và dần trở nên lãnh cảm với tình yêu, vì thế cô chọn cuộc sống độc thân dù đã bước qua tuổi 59.
Tối nay 1/9 xem Mỹ Tâm, Tùng Dương, Soobin Hoàng Sơn biểu diễn tại concert quốc gia đặc biệtXem - nghe - đọc
GĐXH - Concert quốc gia “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tối 1/9 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.