NSND Trần Lực, Hồng Vân tiếc thương sự ra đi của nguyên Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ

Thứ năm, 15:20 04/09/2025 | Giải trí
GĐXH - NSND Phạm Thị Thành - một trong những người sáng lập Nhà hát Tuổi trẻ, qua đời sáng 4/9, hưởng thọ 85 tuổi.

Tin từ Nhà hát Tuổi Trẻ cho biết, NSND Phạm Thị Thành - nguyên Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, nguyên Cục phó Cục Nghệ thuật biểu diễn, đã trút hơi thở cuối cùng ngày 4/9, hưởng thọ 85 tuổi.

Ông Sĩ Tiến - Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, một trong những học trò của nghệ sĩ - cho biết: "Cô là người sắc sảo, giỏi giang. Thời chúng tôi mới vào nghề, còn non nớt, cô tâm huyết truyền dạy, uốn nắn từng ly từng tí, từ kỹ thuật biểu diễn, dàn dựng đến tư duy sân khấu".

NSND Trần Lực tiếc thương: "Vĩnh biệt cô, NSND Phạm Thị Thành". Nghệ sĩ Hồng Vân bày tỏ: "Sân khấu kịch Phú Nhuận của những ngày mới ra đời đã nhờ có sự trợ giúp của cô, của thầy Doãn Hoàng Giang, của bố Đoàn Bá, bố Huỳnh Nga , bố Huỳnh Minh Nhị, bố Văn Thành & Cố vấn nghệ thuật anh Lê Duy Hạnh mà có được những tác phẩm sân khấu có giá trị và tạo được chỗ đứng với khán giả và đồng nghiệp. Chúng con vô cùng biết ơn những bậc tiền bối đã truyền dạy cho chúng con biết khai thác và giữ gìn những điều tốt đẹp nhất của nghệ thuật sân khấu... chúng con xin kính tiễn cô NSND Phạm Thị Thành".

NSND Trần Lực tiếc thương sự ra đi của NSNS Phạm Thị Thành nguyên Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ - Ảnh 1.

NSND Phạm Thị Thành hưởng thọ 85 tuổi.

Nghệ sĩ sinh năm 1941 ở Huế, là con gái út của ông Đổng lý ngự tiền văn phòng Phạm Khắc Hòe dưới thời vua Bảo Đại. Năm 14 tuổi, bà gia nhập Đoàn Văn công Trung ương. Năm 1970, bà được Nhà nước cử sang Liên Xô (cũ) học đạo diễn sân khấu. Sau bảy năm học, bà về nước và cùng đạo diễn Hà Nhân viết đề án thành lập Nhà hát Tuổi Trẻ. Năm 1987, Nhà hát được thành lập, bà Hà Nhân làm giám đốc, còn Phạm Thị Thành làm phó giám đốc. Bà tuyển sinh, đào tạo nhiều diễn viên tên tuổi như Lê Khanh, Lan Hương, Anh Tú, Minh Hằng.

Ở Nhà hát Tuổi trẻ, bà góp phần tạo nên không khí sôi động của sân khấu kịch một thời qua nhiều tác phẩm đa dạng chủ đề, nhất là các vở của Lưu Quang Vũ. Quan điểm của bà về một vở diễn hay là: "Tác phẩm đó phải mang tính thời đại, cập nhật nhưng đồng thời vẫn có sức hấp dẫn. Ý tưởng là quan trọng nhất, sau đó là bố cục, phương pháp nghệ thuật, phải tìm ra được những gay cấn mới, tính kịch mới, mâu thuẫn mới trong xã hội. Dù vở nào cũng nói về nhân tình thế thái, nhưng chủ đề ấy hôm nay phải khác xa với trước đây. Một yếu tố quan trọng không kém là kịch bản phải xây dựng tính cách nhân vật rõ ràng, bộc lộ qua những xung đột và ngôn ngữ không được dễ dãi quá".

Khi về hưu, bà vẫn đạo diễn nhiều chương trình lớn lễ như 990 năm Thăng Long - Hà Nội, 330 năm thành lập tỉnh Khánh Hòa, 100 năm Đà Lạt, Festival Huế. Ngoài ra, bà tham gia nhiều dự án trong, ngoài nước, nỗ lực quảng bá các loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc. 

Bà từng giữ nhiều chức vụ như Phó Cục trưởng Nghệ thuật Biểu diễn, Phó chủ tịch Hiệp hội UNESCO Việt Nam, ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, tham gia công tác giảng dạy tại Trường Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Bà được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 1988 và Nghệ sĩ Nhân dân năm 1997. Năm 2012, bà nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật.

Bà từng kết hôn với nghệ sĩ Đào Mộng Long, có một con trai, một con gái.


An Khánh
