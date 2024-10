Nữ bệnh nhân bất ngờ phát hiện bị bệnh lý hiếm gặp từ viêm phụ khoa

''Cuộc yêu' ảnh hưởng vì viêm nhiễm phụ khoa, hôn nhân suýt đổ vỡ GĐXH - ‘Cuộc yêu’ nào cũng gián đoạn do 'cô bé' có mùi khó chịu khiến tình cảm vợ chồng chị H. lục đục, thậm chí có lúc suýt tan vỡ hôn nhân.

Mắc hội chứng nguy hiểm từ vi khuẩn lây truyền qua đường tình dục

Bệnh nhân N.T. Đ (31 tuổi, Hà Nội) vào viện trong tình trạng sốt nhẹ, đau bụng âm ỉ vùng hạ sườn phải, đau lan dọc mạn sườn, hố chậu phải, cơn đau bụng tăng khi hít thở mạnh, thay đổi tư thế đột ngột, kèm theo ít khí hư âm đạo bất thường. Sau khi thăm khám lâm sàng, bệnh nhân được bác sĩ chỉ định thực hiện các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cần thiết phục vụ chẩn đoán.

Chỉ định khám chuyên khoa Sản, bệnh nhân được xét nghiệm 12 tác nhân lây truyền qua đường tình dục bằng kỹ thuật Real-time PCR. Kết quả dương tính với 4 tác nhân gồm vi khuẩn Chlamydia trachomatis, Ureaplasma parvum, Gardnerella vaginalis, nấm Candida albicans. Đây đều là các vi khuẩn lây nhiễm khi quan hệ tình dục không an toàn, rất hay gặp ở nữ giới. Bệnh nhân được xác định mắc hội chứng Fitz-Hugh-Curtis do viêm phụ khoa từ vùng tiểu khung gây ra.

Sau 5 ngày được điều trị nội trú tích cực, bệnh nhân hết đau bụng, không ra dịch âm đạo bất thường, sức khỏe ổn định và được ra viện uống thuốc theo đơn.

BSCKI. Hoàng Minh Toại - Chuyên khoa Nội (MEDLATEC Thanh Xuân) cho biết, hội chứng Fitz-Hugh-Curtis là một biến chứng hiếm gặp của bệnh lý viêm nhiễm phụ khoa, gây nên viêm dày dính bao gan. Nguyên nhân chủ yếu đến từ những vi khuẩn Chlamydia Trachomatis hoặc Neisseria Gonorrhoeae - hai vi khuẩn lây truyền qua đường tình dục phổ biến. Đặc biệt hay gặp ở nữ giới, những đối tượng có quan hệ tình dục không an toàn.

Theo BSCKI. Hoàng Minh Toại, triệu chứng của hội chứng này rất dễ nhầm với các bệnh lý như viêm túi mật, viêm gan, viêm bể thận, viêm ruột thừa, viêm màng phổi... vì triệu chứng gần giống nhau.

Nếu không phát hiện, kịp thời điều trị có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như viêm phúc mạc, nhiễm khuẩn huyết, hoặc để lại di chứng như đau mạn tính, tắc ruột do dính, vô sinh do viêm vòi trứng. Một số trường hợp điều trị kháng sinh không thuyên giảm còn phải can thiệp phẫu thuật để gỡ bỏ mô sẹo kết dính trong vùng quanh gan.

Giảm ham muốn tình dục

Bản chất của hội chứng Fitz-Hugh-Curtis là bệnh nhiễm trùng qua đường tình dục. Đời sống tình dục của vợ chồng vì vậy cũng bị ảnh hưởng. Do tình trạng viêm dính ở vùng gan và cơ hoành, người bệnh có thể gặp phải những cơn đau đột ngột hoặc dai dẳng ở bụng trên bên phải, đặc biệt là khi có hoạt động mạnh. Cảm giác đau này có thể sẽ trầm trọng hơn khi quan hệ tình dục, nhất là ở các tư thế tạo áp lực lên vùng bụng. Điều này khiến bệnh nhân e ngại và sợ hãi quan hệ.

Sự căng thẳng, đau khi quan hệ tình dục dễ khiến người bệnh cảm thấy lo lắng, bất an và thiếu tự tin. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cảm xúc của người bệnh mà còn có thể tạo ra những rào cản tâm lý trong mối quan hệ với bạn đời. Tâm lý sợ đau và cảm giác khó chịu khi quan hệ dễ khiến người bệnh né tránh và giảm mức độ gắn kết tình cảm với bạn đời.

Bác sĩ khuyến cáo, để phòng tránh mắc phải người dân nên lưu tâm các biện pháp phòng ngừa sau:

+ Quan hệ tình dục an toàn: Quan hệ chung thủy một bạn tình, sử dụng các biện pháp bảo vệ như bao cao su để giảm nguy cơ lây nhiễm các bệnh lây qua đường tình dục.

+ Vệ sinh cá nhân sạch sẽ: Duy trì vệ sinh cá nhân sạch sẽ, đặc biệt là đường sinh dục để giảm thiểu khả năng nhiễm trùng do các vi khuẩn/ virus xâm nhập.

+ Kiểm tra sức khỏe định kỳ: Thường xuyên đến cơ sở y tế để thăm khám, kiểm tra sức khỏe giúp phát hiện và điều trị bệnh kịp thời khi có triệu chứng bệnh.