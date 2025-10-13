Thường xuyên khoe cuộc sống xa hoa, cuộc sống của DJ Ngân 98 giàu thế nào?
GĐXH - DJ Ngân 98 dù có nhiều tai tiếng về phong cách ăn mặc và lối sống, song lại có mức cát-xê rất cao, lối sống xa hoa và thường xuyên khoe nhà, khoe xe.
DJ Ngân 98 là ai?
Sinh năm 1998 tại Bình Định, Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) được biết đến qua những bộ ảnh gợi cảm trên mạng xã hội, trước khi chuyển hướng sang làm DJ và diễn viên. Trong giới giải trí, cô nổi bật nhờ phong cách biểu diễn nóng bỏng, thường xuyên xuất hiện trong những bộ trang phục cắt xẻ táo bạo.
Cô bắt đầu được biết đến với vai trò người mẫu ảnh, sau đó lấn sân sang DJ và diễn xuất. Tuy nhiên, những lần xuất hiện của cô phần lớn đều gắn với hình ảnh ăn mặc táo bạo, gây sốc. Cô từng đăng ký tham gia cuộc thi The Face Vietnam 2017 nhưng sau đó rút lui vì "không chịu nổi áp lực".
Dù từng góp mặt trong một số sản phẩm nghệ thuật như phim Xóm trọ thiên đường hay MV của Quang Hà, Bằng Cường, Akira Phan..., song Ngân 98 không tạo được dấu ấn đáng kể về chuyên môn.
Khi yêu Lương Bằng Quang, Ngân 98 gặp không ít thị phi. Nữ DJ bị đồn vì tiền và danh tiếng mà chấp nhận mối tình chênh lệch tuổi tác. Cặp đôi tiết lộ cùng nhau phẫu thuật thẩm mỹ, liên tục livestream chia sẻ những khoảnh khắc thân mật quá mức.
DJ Ngân 98 phong cách "nóng bỏng", đời tư nhiều tai tiếng
Chưa tạo dấu ấn với các sản phẩm giải trí, song Ngân 98 lại thường xuyên gây ồn ào vì phong cách ăn mặc phản cảm và lối sống tai tiếng. Tháng 3/2020, Ngân 98 bị tạm giữ do liên quan đến vụ việc 45 thanh niên dương tính với chất ma túy tại một quán bar ở Tây Ninh. Cô lên tiếng khẳng định mình bị oan, nói đây là lần đầu tiên bị đưa về làm việc với cơ quan chức năng, nhưng vụ việc vẫn gây xôn xao dư luận.
Tháng 6/2020, cô bị Yaya Trương Nhi đâm đơn kiện lên Tòa án nhân dân quận 8, TP.HCM vì phát ngôn sai sự thật, vu khống. Tháng 7/2020, Ngân 98 tiếp tục "gây bão" khi mặc phản cảm lúc biểu diễn trong một quán bar ở Hà Nội. Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội đã ra quyết định xử phạt, cấm cô biểu diễn trong vòng 4 tháng tại địa bàn thành phố.
Xuất phát điểm của nữ DJ là một hot girl mạng chuyên đăng nội dung, livestream phản cảm. Khoảng năm 2019, loạt ảnh khỏa thân, video của hot girl này lan truyền trên Internet, gây tranh cãi dữ dội. Ngân 98 giải thích rằng bị kẻ gian trộm điện thoại, đòi 300 triệu đồng tiền chuộc nhưng cô từ chối trả.
Trong chuyện tình cảm, Lương Bằng Quang và Ngân 98 cũng là cặp đôi tai tiếng. Họ từng bị chỉ trích khi có cử chỉ thân mật quá mức, thậm chí là dung tục khi livestream trước hàng nghìn khán giả. Hai người cũng gây ngán ngẩm khi thỉnh thoảng công bố chia tay, tố cáo đối phương thậm tệ, sau vài ngày lại hàn gắn "như chưa từng có cuộc chia ly". Sau vài lần như vậy, khán giả không còn quan tâm, tin rằng hai người tạo scandal đánh bóng tên tuổi.
DJ Ngân 98 có mức cát-xê là bao nhiêu?
Từ khi yêu nhạc sĩ Lương Bằng Quang, Ngân 98 được bạn trai dạy nghề và trở thành DJ. Ngân 98 từng chia sẻ, nghề DJ không chỉ đòi hỏi kỹ năng đánh nhạc mà còn yêu cầu đầu tư hình ảnh, vì vậy cô sẵn sàng chi tiền cho những bộ cánh cầu kỳ. Cô từng tiết lộ mỗi bộ đồ biểu diễn kèm phụ kiện có giá 15-20 triệu đồng, đều được thiết kế riêng. Bên cạnh đó, Ngân 98 là một trong những nữ DJ thường xuyên đi diễn trong và ngoài nước.
Theo VTCNews, ở thời điểm đắt show, cát-xê của DJ Ngân 98 dao động từ 70-200 triệu đồng/show, tùy quy mô sự kiện. Cô cho biết, sau khi trừ chi phí cho ê-kíp, bản thân chỉ giữ lại 20-30 triệu đồng.
DJ Ngân 98 từng khoe được khán giả tặng gần 100 triệu đồng tiền mặt sau một đêm diễn. Hình ảnh cô cầm xấp tiền dày, chia sẻ “đi tới đâu, mưa tiền tới đó” từng gây bão mạng xã hội.
Sau nhiều năm hoạt động và kinh doanh, Ngân 98 được cho là sở hữu khối tài sản “khủng” gồm bất động sản, xe sang và căn hộ hạng sang tại TP.HCM. Năm 2022, cô cùng bạn trai Lương Bằng Quang tiết lộ đặt cọc 21 tỷ đồng để mua gần 10 mảnh đất. Đến năm 2023, Ngân cho biết mình đã sở hữu căn penthouse đắt đỏ.
Dịp sinh nhật 25 tuổi, nữ DJ lại khiến dân mạng xôn xao khi khoe siêu xe Maserati MC20 mui trần trị giá khoảng 20 tỷ đồng. Ngoài ra, bộ sưu tập xe của cô và bạn trai còn có Mercedes-AMG GLE 53 (5 tỷ đồng), Mercedes-Benz V-class (3 tỷ đồng) và Kia Carnival. DJ Ngân 98 thường xuyên xuất hiện với hình ảnh check-in ở những resort, nhà hàng sang trọng, chia sẻ cuộc sống xa hoa.
(Ảnh: Tư liệu, internet, FB nhân vật)
