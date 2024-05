Phá công trình bỏ hoang để lấy sắt vụn, người đàn ông bị phần mái công trình đè thoát chết trong gang tấc

Đại diện phường Bắc Sơn, TP. Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, vào ngày hôm qua (4/5), lực lượng chức năng của địa phương và thành phố đã cứu một người đàn ông bị đè do mái sập, mắc kẹt trong đống đổ nát khi đang phá bỏ công trình để lấy sắt vụn. Rất may, nạn nhân đã được cứu ra an toàn và đang điều trị tại bệnh viện.



Lực lượng Công an nhanh chóng tiếp cận hiện trường để giải cứu nạn nhân.

Cụ thể, vào khoảng 12h50 cùng ngày, ông Phạm Văn T. (SN 1968, trú tại phường Bắc Sơn, TP. Uông Bí) đang phá dỡ công trình bỏ hoang để lấy sắt vụn thì bất ngờ mái bị sập và mắc kẹt trong đống đổ nát. Ngay sau đó, thông tin vụ việc được người dân cấp báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo của người dân, chính quyền và Công an phường Bắc Sơn đã huy động lực lượng tại chỗ đến hiện trường tổ chức cứu người bị nạn, đồng thời thông báo cho Công an TP. Uông Bí hỗ trợ. Ngay lập tức, Công an thành phố huy động 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe chữa cháy và 10 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường để giải cứu nạn nhân.

Sau khi cứu ông T. ra khỏi đống đổ nát, nạn nhân được sơ cứu và chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Khi có mặt tại hiện trường, bằng các biện pháp nghiệp vụ và nỗ lực của của lực lượng tại chỗ cùng quần chúng nhân dân, ông T. đã được giải cứu đưa ra ngoài, chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi kiểm tra không còn người bị nạn, UBND phường Bắc Sơn huy động máy xúc phá dỡ công trình tránh bị sập đổ và giao cho công an địa phương tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.

