Phân biệt Ô tô con Pickup và Ô tô tải Pickup: Những điều chủ xe nhất định phải biết
GĐXH - Cục CSGT (Bộ Công an) vừa công bố hướng dẫn chi tiết cách phân loại xe Pickup dựa trên các thông số kỹ thuật cốt lõi, giúp chủ xe nắm rõ niên hạn sử dụng và các quy định lưu thông đặc thù.
Nhằm giúp người dân hiểu rõ các quy định của pháp luật và đối chiếu với phương tiện của mình, Cục CSGT mới đây đã đưa ra các hướng dẫn cụ thể dựa trên khung pháp lý mới nhất.
Căn cứ quy định hiện hành, việc phân loại xe Pickup được áp dụng nghiêm ngặt theo Thông tư số 53/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng). Thông tư này quy định rõ về phân loại phương tiện giao thông đường bộ và dấu hiệu nhận biết xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, thân thiện môi trường. Dựa trên Thông tư 53, Cục CSGT làm rõ 02 loại xe Pickup chính:
Phân loại ô tô con Pickup và ô tô tải Pickup. Ảnh: Cục CSGT
Ô tô con Pickup
Đây là loại xe được xếp vào nhóm ô tô chở người (Ô tô con...). Theo Quy chuẩn, ô tô con Pickup phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau, cụ thể:
Là ô tô chở người đến 08 chỗ ngồi không kể chỗ của người lái xe
Thùng hàng: Có kiểu dáng cabin và tiện nghi khoang chở người tương tự như ô tô con.
Tiêu chí phân biệt: Phải có ít nhất một đặc điểm khác với ô tô tải Pickup cabin đơn hoặc cabin kép. Đây là điểm mấu chốt để Cục Đăng kiểm phân loại xe tập trung vào sự tiện nghi hay tải trọng hàng hóa.
Ô tô tải Pickup
Đây là loại ô tô thuộc nhóm ô tô tải thông dụng. Cơ quan Đăng kiểm căn cứ vào thông số kỹ thuật để xác định một chiếc xe là Ô tô tải Pickup ( cabin đơn hoặc cabin kép) nếu thỏa mãn các tiêu chí kỹ thuật cụ thể. Ví dụ, với Ô tô tải Pickup cabin kép, Quy chuẩn yêu cầu:
Cabin: Bố trí tối đa hai hàng ghế, số người cho phép chở không lớn hơn 05 người.
Thùng hàng: Dạng hở, diện tích hữu ích sàn thùng hàng không nhỏ hơn 1 m².
Tỷ lệ tải trọng: Tỷ lệ giữa tổng khối lượng hàng hóa cho phép chở (m_h) và tổng khối lượng của số người cho phép chở (m_ng) phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật: (m_ng / m_h) * 100% ≤ 80% (trong đó, khối lượng hành khách tính trung bình là 65 kg/người). Đây là tiêu chí kỹ thuật định lượng quan trọng nhất để cơ quan Đăng kiểm xác định chiếc xe được thiết kế chủ yếu để chở hàng.
Tại sao bạn cần biết chiếc xe của mình là loại nào?
Việc phân loại phương tiện là xe Ô tô con Pickup hay Ô tô tải Pickup sẽ được ghi rõ trên Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do Cơ quan Đăng kiểm (Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới) cấp.
Hậu quả của việc này ảnh hưởng trực tiếp đến người dùng:
|Tiêu chí
|Ô tô con Pickup
|Ô tô tải Pickup
|Niên hạn sử dụng
|Sử dụng mãi mãi, không có niên hạn
|25 năm kể từ năm sản xuất.
|Quy tắc lưu thông
|Di chuyển như xe con mọi khung giờ trong đô thị
|Phải tuân thủ khung giờ cấm xe tải tại các đô thị lớn nếu tải trọng hàng chuyên chở trên Giấy kiểm định > 950kg
|Chế độ thuế phí
|Thuế trước bạ cao (như xe con 10%-12%), phí biển số cao
|Thuế trước bạ thấp (bằng 60% xe con), phí biển số thấp (thường 500k)
Hướng dẫn kiểm tra cho chủ phương tiện
Cục CSGT yêu cầu chủ phương tiện không nhìn vào hình dáng bên ngoài mà cần căn cứ vào các thông tin sau để xác định loại phương tiện của mình:
Loại phương tiện: Được ghi cụ thể tại mục "Loại phương tiện" trên Sổ kiểm định (ví dụ: Ô tô con; Ô tô tải bán tải).
Khối lượng toàn bộ: Được ghi trên Giấy đăng kiểm, cần đối chiếu với các quy chuẩn về tải trọng để biết mình có thuộc đối tượng bị cấm giờ ở đô thị hay không.
Chủ phương tiện hãy chủ động kiểm tra Sổ đăng kiểm để hiểu rõ quyền và nghĩa vụ pháp lý đối với chiếc xe bán tải của mình.
