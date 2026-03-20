Phân biệt Ô tô con Pickup và Ô tô tải Pickup: Những điều chủ xe nhất định phải biết

Thứ sáu, 11:17 20/03/2026 | Thời sự
GĐXH - Cục CSGT (Bộ Công an) vừa công bố hướng dẫn chi tiết cách phân loại xe Pickup dựa trên các thông số kỹ thuật cốt lõi, giúp chủ xe nắm rõ niên hạn sử dụng và các quy định lưu thông đặc thù.

Nhằm giúp người dân hiểu rõ các quy định của pháp luật và đối chiếu với phương tiện của mình, Cục CSGT mới đây đã đưa ra các hướng dẫn cụ thể dựa trên khung pháp lý mới nhất.

Căn cứ quy định hiện hành, việc phân loại xe Pickup được áp dụng nghiêm ngặt theo Thông tư số 53/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng). Thông tư này quy định rõ về phân loại phương tiện giao thông đường bộ và dấu hiệu nhận biết xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, thân thiện môi trường. Dựa trên Thông tư 53, Cục CSGT làm rõ 02 loại xe Pickup chính:

Phân loại ô tô con Pickup và ô tô tải Pickup. Ảnh: Cục CSGT

Ô tô con Pickup

Đây là loại xe được xếp vào nhóm ô tô chở người (Ô tô con...). Theo Quy chuẩn, ô tô con Pickup phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau, cụ thể:

Là ô tô chở người đến 08 chỗ ngồi không kể chỗ của người lái xe

Thùng hàng: Có kiểu dáng cabin và tiện nghi khoang chở người tương tự như ô tô con.

Tiêu chí phân biệt: Phải có ít nhất một đặc điểm khác với ô tô tải Pickup cabin đơn hoặc cabin kép. Đây là điểm mấu chốt để Cục Đăng kiểm phân loại xe tập trung vào sự tiện nghi hay tải trọng hàng hóa.

Ô tô tải Pickup

Đây là loại ô tô thuộc nhóm ô tô tải thông dụng. Cơ quan Đăng kiểm căn cứ vào thông số kỹ thuật để xác định một chiếc xe là Ô tô tải Pickup ( cabin đơn hoặc cabin kép) nếu thỏa mãn các tiêu chí kỹ thuật cụ thể. Ví dụ, với Ô tô tải Pickup cabin kép, Quy chuẩn yêu cầu:

Cabin: Bố trí tối đa hai hàng ghế, số người cho phép chở không lớn hơn 05 người.

Thùng hàng: Dạng hở, diện tích hữu ích sàn thùng hàng không nhỏ hơn 1 m².

Tỷ lệ tải trọng: Tỷ lệ giữa tổng khối lượng hàng hóa cho phép chở (m_h) và tổng khối lượng của số người cho phép chở (m_ng) phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật: (m_ng / m_h) * 100% ≤ 80% (trong đó, khối lượng hành khách tính trung bình là 65 kg/người). Đây là tiêu chí kỹ thuật định lượng quan trọng nhất để cơ quan Đăng kiểm xác định chiếc xe được thiết kế chủ yếu để chở hàng.

Xe ô tô con Pickup có thể di chuyển như xe con trong mọi khung giờ.

Tại sao bạn cần biết chiếc xe của mình là loại nào?

Việc phân loại phương tiện là xe Ô tô con Pickup hay Ô tô tải Pickup sẽ được ghi rõ trên Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do Cơ quan Đăng kiểm (Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới) cấp.

Hậu quả của việc này ảnh hưởng trực tiếp đến người dùng:

Tiêu chíÔ tô con PickupÔ tô tải Pickup
Niên hạn sử dụngSử dụng mãi mãi, không có niên hạn25 năm kể từ năm sản xuất.
Quy tắc lưu thôngDi chuyển như xe con mọi khung giờ trong đô thịPhải tuân thủ khung giờ cấm xe tải tại các đô thị lớn nếu tải trọng hàng chuyên chở trên Giấy kiểm định > 950kg
Chế độ thuế phíThuế trước bạ cao (như xe con 10%-12%), phí biển số cao Thuế trước bạ thấp (bằng 60% xe con), phí biển số thấp (thường 500k)
Ô tô tải Pickup phải tuân thủ khung giờ cấm xe tải.

Hướng dẫn kiểm tra cho chủ phương tiện

Cục CSGT yêu cầu chủ phương tiện không nhìn vào hình dáng bên ngoài mà cần căn cứ vào các thông tin sau để xác định loại phương tiện của mình:

Loại phương tiện: Được ghi cụ thể tại mục "Loại phương tiện" trên Sổ kiểm định (ví dụ: Ô tô con; Ô tô tải bán tải).

Khối lượng toàn bộ: Được ghi trên Giấy đăng kiểm, cần đối chiếu với các quy chuẩn về tải trọng để biết mình có thuộc đối tượng bị cấm giờ ở đô thị hay không.

Chủ phương tiện hãy chủ động kiểm tra Sổ đăng kiểm để hiểu rõ quyền và nghĩa vụ pháp lý đối với chiếc xe bán tải của mình.

Hà Nội: Cấm xe taxi vào giờ cao điểm trên phố Khâm Thiên từ ngày 14/2

Sở Xây dựng Hà Nội vừa cho biết, từ ngày 14/2, Sở thực hiện thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên phố Khâm Thiên, trong đó có cấm xe taxi, xe hợp đồng dưới 8 chỗ vào giờ cao điểm để giảm thiểu ùn tắc.

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sắp tới không khí lạnh lệch đông tràn về miền Bắc Thủ đô Hà Nội hầu như không mưa, nhiệt độ giảm xuống khoảng 26 độ.

GĐXH - Các đợt không khí lạnh trong thời gian này có cường độ không mạnh và có xu hướng lệch về phía Đông; Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra từ ngày 10/6-12/6, trong đó ngày 11 và ngày 12/6 thí sinh chính thức làm bài thi.

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 20-21/3 một đợt không khí lạnh cường độ yếu sẽ tràn về miền Bắc, khiến vùng núi trung du Bắc Bộ có thể có mưa rào, nhiệt độ giảm không đáng kể.

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc tiếp diễn kiểu thời tiết sáng sớm trời nhiều mây, có sương mù, đến trưa chiều trời nắng. Dự báo đến cuối tuần một đợt không khí lạnh cường độ yếu sẽ tràn về nước ta.

GĐXH - Trước tác động của triều cường, gió mạnh và biến động địa hình bãi biển, tuyến kè biển Hải Thịnh (tỉnh Ninh Bình) thời gian qua xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương triển khai giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão năm 2026.

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, do tác động của gió Đông Nam hoạt động mạnh, sáng sớm khu vực miền Bắc có sương mù khiến tầm nhìn xa giảm thấp. Người dân cần lưu ý giữ khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông.

GĐXH - Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên chức, trong đó nêu rõ các hành vi vi phạm và các hình thức kỷ luật áp dụng đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập; Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và một số nơi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế từ khoảng tháng 4, có khả năng xuất hiện nắng nóng, sau đó từ khoảng cuối tháng 5 sẽ mở rộng dần toàn khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.

GĐXH - Khói và khí độc lan nhanh từ một căn hộ tại chung cư Ecohome 1 rạng sáng 16/3 đã khiến nhiều cư dân hoảng loạn. Lực lượng chức năng kịp thời cứu 3 người mắc kẹt và hướng dẫn khoảng 20 người dân thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc tiếp tục trời âm u. Dự báo vùng mưa to tập trung khu vực vùng núi Bắc Bộ đi kèm sấm sét, gió giật mạnh.

GĐXH - Theo quy định hiện hành, xe điện không thuộc đối tượng phải kiểm định khí thải, do không phát sinh khí thải trong quá trình vận hành; Dự kiến, sẽ có ba nhóm chính phải thực hiện tiêm chủng bắt buộc nhằm nâng cao hiệu quả phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

