'Cầu vồng ở phía chân trời' tập mới nhất: Tuấn và Oanh quay lại với nhau, yêu công khai

Tập 26 "Cầu vồng ở phía chân trời" đã được phát sóng, để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Thấy Oanh thất nghiệp, bạn thân của cô là Huyền đến hỏi thăm và gợi ý Oanh thử bán hàng online. Huyền sau đó đã dẫn Oanh đi xem các mặt hàng quần áo, vải vóc có thể phục vụ cho công việc bán hàng quần áo online của Oanh. Cô cũng dẫn Oanh đến luôn cả các xưởng may.

Được đi thực tế, được tiếp xúc trực tiếp, niềm cả hứng của Oanh với kế hoạch cho công việc mới lên rất cao. Cô tỏ ra khá hào hứng.

Oanh hào hứng với công việc bán hàng online. Ảnh VTV

Ngay sau chuyến đi, Oanh đã nhập hàng về bán ngay lập tức. Cô nói với chị Ngà mình cần kiếm tiền trang trải cuộc sống và nuôi Khoai. "Bà nội thằng Khoai đã sang đây và ngấp nghé muốn nuôi nó rồi" - Oanh nói với chị Ngà.

Chị Ngà cũng nhân cuộc nói chuyện, nói với Oanh kế hoạch muốn mở công ty chuyên đào tạo người giúp việc. Nghe chị Ngà nói, Oanh nhận xét kế hoạch của chị "quá ổn". Cả Oanh và chị Ngà đều đang có những kế hoạch mới cho cuộc sống của mình. "Sau này em mà có tiền em sẽ đầu tư cho chị" - Oanh tuyên bố.

Chị Ngà rất phấn khởi trước sự hưởng ứng của Oanh dành cho mình. Oanh còn rủ chị Ngà hỗ trợ cô bán hàng online khi cô livestream và hứa cắt phần trăm cho chị nếu bán được hàng.

Chị Ngà và Oanh bắt tay vào công việc bán hàng online và chuẩn bị cho việc mở công ty. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, sau khi nhận được lá thư viết tay của Oanh, Bắp đã suy nghĩ lại và không còn giận Oanh nữa. Cô bé quyết định trở về nhà. Ông Dũng khi nhìn thấy Bắp thì vô cùng hạnh phúc và vui vẻ.

Cuộc sống yên ổn dường như đã trở lại trong gia đình ông Dũng khi Bắp trở về. Đã hết giận Oanh nên Bắp đã cùng cô Tuyết ngồi xem Oanh và chị Ngà livestream bán quần áo. Cả hai đều tỏ ra thích thú khi xem phiên bán hàng đầu tiên của Oanh trong công việc mới - bán hàng online

Trong khi cả hai đang ngồi xem thì Tuấn từ phòng ngủ bước ra và đã xem được việc Oanh bán hàng online như thế nào.

Gia đình Tuấn đã vui trở lại khi bé Bắp quay về sống với bố. Ảnh VTV

Từ sau cuộc nói chuyện với bà Loan ở quán nước, ông Dũng đã ít nhiều suy nghĩ khi bà Loan nói với ông Tuấn sẽ giận vì ông can thiệp vào chuyện tình cảm của anh với Oanh. Câu nói của bà Loan tác động đến tâm lý của ông. Trong cuộc nói chuyện riêng với Tuấn sau đó, ông nói ông không cấm cản chuyện yêu đương của cả hai.

"Yêu nhau cũng được, miễn là lo được cho con cái đàng hoàng. Bố lo cho cái Bắp. Nó là đứa thiệt thòi. Đừng để cho nó chới với và cô đơn" - ông Dũng nói với con trai. Tuấn sau đó đã trấn an bố, nói anh sẽ không bao giờ để những chuyện như ly hôn xảy ra nữa.

Ông Dũng đã thay đổi quan điểm, không ngăn cản Tuấn đến với Oanh. Ảnh VTV

Oanh và Tuấn sau đó đã tình cờ gặp nhau tại công viên khi đưa Bắp và Khoai đi chơi. Cuộc gặp gỡ vô tình khiến cả hai có chút ngượng ngùng. Lúc này Tuấn đã đọc được lá thư Oanh viết cho Bắp nên anh chủ động nói muốn nói chuyện tình cảm của cả hai với Oanh.

Tuấn nói trong cuộc nói chuyện trước anh bỏ đi vì dỗi Oanh khi cô nói muốn chia tay, bây giờ muốn nói tiếp câu chuyện đang dang dở. Tuấn tuyên bố không muốn chia tay.

"Anh thấy không công bằng một chút nào cả. Em che giấu mọi thứ rồi tự làm theo ý của em. Em không trao đổi hay chia sẻ gì với anh dù anh là người đàn ông đích thực của em" - Tuấn nói.

Tuấn và Oanh gặp nhau, nói rõ mọi chuyện và quyết định quay lại với nhau. Ảnh VTV

"Trong cái thời điểm cả hai cùng khó khăn và khủng hoảng nhất, tự nhiên em đưa ra quyết định chia tay anh. Anh nghe được vậy anh tức, anh buồn, anh dỗi cho nên anh đồng ý luôn đấy. Sao em không nói cho anh biết những khó khăn của em mà cứ phải chịu đựng một mình như thế?" - Tuấn đưa ra câu hỏi với Oanh.

Oanh nói cô không nói với Tuấn vì cuộc sống của anh cũng không dễ dàng gì. Sau khi cả hai nói hết suy nghĩ, mối quan hệ đã trở lại bình thường. Tuấn sau đó đã công khai tỏ tình với Oanh tại thang máy của tòa nhà chung cư, trước rất nhiều hàng xóm.

Tuấn công khai tỏ tình với Oanh trước mặt nhiều người hàng xóm. Ảnh VTV

