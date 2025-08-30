'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Hé lộ kẻ phá hoại vườn chuối nhà ông Vui

Trong tập 20 "Có anh, nơi ấy bình yên" đã được phát sóng, bà Mừng nghi ngờ hàng xóm là thủ phạm phá vườn chuối nhà mình. Bà chạy sang cổng nhà bà An để chửi đổng, dù chưa có bất kỳ bằng chứng nào. Trước sự việc này, Thiếu tá Huy khuyên bà Mừng nên bình tĩnh, tránh nghi ngờ vô cớ, mọi chuyện phải dựa trên chứng cứ cụ thể.

Bà An tỏ ra lo lắng khi bị hàng xóm nghi ngờ. Trong cuộc trò chuyện với chồng, bà băn khoăn: "Ông ơi, công an đã tìm ra đứa chặt chuối chưa? Cái tội chặt chuối là tù ngồi hay tù treo, nếu mình thành khẩn có được khoan hồng không?".

Bà An lo lắng khi hàng xóm bắt đầu nghi ngờ nhà bà đã phá hoại vườn chuối. Ảnh VTV

Trong khi đó, ông Vui - chủ vườn chuối bị phá lại hướng nghi ngờ về phía trại lợn. Ông cho rằng gia đình mình bị trả thù vì đã bàn chuyện làm đơn kiện. Trước đó, ông Vui từng nhận được một cuộc gọi lạ hỏi mua chuối xanh, kèm lời cảnh báo đầy ẩn ý: "Cẩn thận củi lửa". Ông Vui đã cũng cung cấp số điện thoại này cho công an.

Ở một diễn biến khác, Cường "gà" tìm cách tiếp cận bà Mừng để dò hỏi tình hình. Với giọng điệu mỉa mai, hắn nói: "Thế nào, đơn từ kiện tụng thế nào rồi, con kiến đã kiện được củ khoai chưa?".

Nghe vậy, bà Mừng nổi giận: "Này, Cường gà, mày ăn tiền bọn trại lợn rồi moi thông tin của tao chứ gì?". Trước sự gay gắt này, Cường "gà" vội vã chuồn thẳng.

Chủ tịch xã Thứ (NSƯT Thanh Bình) trao đổi với Phó Chủ tịch xã Xuân về những bất ổn nối tiếp xảy ra. Ông lo ngại: "Từ ngày có thông tin sáp nhập, không biết bao nhiêu chuyện nảy sinh. Có khi bọn xấu lợi dụng lúc chính quyền bận rộn mà gây rối an ninh trật tự". Ông Thứ yêu cầu ông Xuân tập trung giải quyết dứt điểm, đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho dân và báo cáo lại.

Chủ tịch xã Thứ yêu cầu Phó Chủ tịch xã Xuân giải đáp ổn thỏa với người dân. Ảnh VTV

Vợ chồng bà An lên trụ sở công an xã khai báo. Bà An thừa nhận từng có mâu thuẫn với bà Mừng, trong lúc bực tức có nghĩ đến chuyện phá chuối. Tuy nhiên, vào sáng hôm vườn chuối bị chặt, bà lại tình cờ thấy một nhóm người lạ mặt đang thực hiện hành vi này. Vì hoảng sợ, bà vội trốn dưới bờ ruộng nên không nhìn rõ mặt ai.

Người dân quyết định tập hợp đến nhà Vân (Thu Quỳnh) để nhờ chị giúp thảo đơn kiện trại lợn Hồng Phát – đơn vị bị cho là nguyên nhân gây ra vụ cá chết hàng loạt. Khi Bằng trở về nhà, thấy bà con đang bàn bạc, anh liền gợi ý nên mời luật sư tham gia, thậm chí còn hứa hỗ trợ tiền bạc. Tuy nhiên, điều này khiến bà Mừng sinh nghi: "Cùng hội cùng thuyền sao anh lại sốt sắng như vậy?".

Bằng trước mặt ủng hộ bà con đấu tranh, nhưng khi về nhà lại khuyên vợ nên tránh xa vụ kiện tụng.

Bằng khuyên người dân tiếp tục làm đơn kiện, còn mời luật sư để hỗ trợ. Ảnh VTV

Tập 21 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" phát sóng lúc 21h00 tối 1/9 trên kênh VTV1. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Có anh, nơi ấy bình yên" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

Vườn chuối bị phá, chủ tịch xã gây áp lực với Thiếu tá Huy GĐXH - Trong tập 19 "Có anh, nơi ấy bình yên", cả xã Tiên Phong lại thêm rúng động vì vườn chuối nhà ông Vui bị kẻ xấu chặt phá.