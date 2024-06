Phát hiện 10 tấn quần áo, mỹ phẩm, thực phẩm nghi nhập lậu, tiểu thương đang livestream 'chốt đơn' rầm rộ trên khu đất 300m2

21 giờ trước

GĐXH - Đại diện quán bún chả bị tố 'rửa thịt bằng nước than, nước rửa chén' ở Hà Nội khẳng định, nước trong khay sắt chỉ là mỡ từ thịt chảy ra, nhân viên do "sơ suất" vì vậy khi làm rơi thịt xuống than đã nhúng vào mỡ rồi đặt lên vỉ để nướng.