Hé lộ kết thúc ngọt ngào cho cặp đôi gây nhiều tranh cãi trong 'Cách em 1 milimet'?

Thứ ba, 16:12 13/01/2026
GĐXH - Sau khi kết thúc vai trong "Cách em 1 milimet", các diễn viên chia sẻ hình ảnh hậu trường ngọt ngào của nhân vật Tú - Bách khiến khán giả thêm tò mò về kết phim dành cho cặp đôi.

Phim truyền hình "Cách em 1 milimet" đang đi đến chặng cuối và ngày càng "hot" khi nhiều nút thắt giữa tình bạn, tình yêu, quá khứ, hiện tại... vẫn là ẩn số. Những tập phim gần đây, chuyện tình cảm giữa Bách (Huỳnh Anh) và Tú (Quỳnh Châu) đang được chú ý khi cao trào được đẩy lên. 

Sau gần 20 năm chạy theo Bách, Tú đã đặt ra giao ước trọn đời với Bách - trở thành người xa lạ. Cao trào phim tiếp tục được đẩy lên cao hơn khi Bách phát hiện Duyên "cắm sừng" và không lương thiện, tiếp sau đó anh gặp tai nạn và có lại trí nhớ. Nhưng đây lại cũng là lúc Tú đã quyết tâm buông, dù Bách có nhớ lại và có tình cảm với Tú, Little Star hay y tá Minh thì cô hiện vẫn quyết rời bỏ mối tình đơn phương.

Cách em 1 milimet: Bách - Tú ngọt ngào ở hậu trường- Ảnh 2.

Ảnh hậu trường cho thấy giữa Bách và Tú đã không còn "đối đầu". Ảnh VTV

Trên phim, nhân vật Tú và Bách diễn ra theo chiều hướng không thể đến bên nhau bởi dù Bách đã cố gắng xin lỗi, hàn gắn nhưng Tú đã khép lại quá khứ. Ngoài đời, các diễn viên lại tung nhiều ảnh hậu trường ngọt ngào để chiều lòng những khán giả "đẩy thuyền" cho cặp Tú - Bách. Ảnh hậu trường "Cách em 1 milimet" chính vì thế đã mang lại sự tò mò, cảm xúc và chân thành hơn bao giờ hết.

Cách em 1 milimet: Bách - Tú ngọt ngào ở hậu trường- Ảnh 4.

Hình ảnh khiến khán giả liên tưởng đến cái kết của cặp đôi Tú - Bách sẽ là ở bên nhau. Ảnh VTV

Trước khi Bách nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ, nhiều khán giả lại "quay xe" không ủng hộ Tú với Bách trở thành đôi. Ngược lại, đông đảo khán giả theo dõi phim tích cực "đẩy thuyền" Tú đến với "trai hư" Hiếu (Lê Thanh Hải). Trong chuyện yêu đương, Hiếu xuất hiện đã thể hiện rõ đây là chàng trai trăng hoa. 

Dù ai cũng phải thừa nhận rằng Tú xứng đáng có được "hoàng tử bạch mã" của riêng mình, nhưng nhiều khán giả vẫn bày tỏ mong muốn cô nàng sẽ thành đôi với Hiếu. Bởi Hiếu dù từng lăng nhăng nhưng hiện tại lại tỏ ra yêu Tú thật lòng và luôn tìm mọi cách để chinh phục cô nàng. Cách anh theo đuổi Tú luôn mang đến sự thú vị cho người xem, đó cũng là lý do nhân vật này nhận được điểm cộng từ khán giả.

Cách em 1 milimet: Bách - Tú ngọt ngào ở hậu trường- Ảnh 5.

Ảnh hậu trường Tú và Bách nắm tay nhau cũng gây ra nhiều ý kiến trái chiều quanh cái kết của phim. Ảnh VTV

Trên một số diễn đàn phim Việt, nhiều cuộc tranh luận sôi nổi giữa các khán giả của phim "Cách em 1 milimet" về mối quan hệ giữa Tú - Bách và Hiếu. Một số ý kiến cho rằng Hiếu cũng là người xứng đáng với Tú bởi anh từng là "trai đểu" nhưng đó là chuyện quá khứ, "tổng tài" Hiếu là người tài năng, đẹp trai, ăn nói rất duyên và coi Tú là mục tiêu theo đuổi của đời mình. Bản thân Viễn - anh trai của Tú cũng từng ủng hộ em gái đến với Hiếu để quên đi mối tình viển vông với Bách.

Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến bảo vệ cặp đôi Tú - Bách, hai người từng có một tuổi thơ thật đẹp. Bao nhiêu năm dù Bách mất trí nhớ, đi du học và làm việc tại Nhật, nhưng Tú vẫn đau đáu ước mơ một ngày Bách nhớ lại mọi điều. Bách chính là "trái ngọt" mà Tú xứng đáng được hưởng sau bao nhiêu ngày yêu thương, chăm sóc Bách khi phẫu thuật mắt. Một đám cưới trong mơ của cặp đôi Tú - Bách sẽ khiến cho bộ phim "ghi điểm" trong lòng khán giả... 

Bên cạnh đó, khán giả cũng rất háo hức chờ đợi kết phim với các nhân vật Viễn - Ngân, Biên - Thư "ống bơ"... khiến cho bộ phim ngày càng trở nên "hot" khi đi đến chặng cuối.

GĐXH - Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu tò mò muốn biết mối quan hệ thân thiết của Triển với các doanh nghiệp.

GĐXH - Bà Ánh đã đến nhà cô Dung- đồng nghiệp cũ của chồng vừa để gặp bé Nhi và xác minh sự thật.

GĐXH - Thiệu đang tìm cách trốn ra nước ngoài, trước khi đi hắn đã ra lệnh cho đàn em tìm cách không cho thanh tra Nguyệt tỉnh lại.

