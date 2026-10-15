Phát hiện trăn đất quý hiếm 'khủng' khi đi làm nương

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UBND xã Đồng Lộc vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận một cá thể trăn đất do người dân tự nguyện giao nộp.

Anh Chiến (ngoài cùng bên phải) bàn giao cá thể trăn đất cho lực lượng chức năng. Ảnh: Quốc Huy.

Trước đó, khoảng 16h ngày 14/10, trong lúc làm nương, anh Phan Công Chiến (trú thôn Thượng Lộc, xã Đồng Lộc) phát hiện một cá thể trăn đất có trọng lượng khoảng 10kg.

Sau khi phát hiện, anh Chiến chủ động thông báo với chính quyền địa phương và tự nguyện bàn giao cá thể trăn cho cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, UBND xã Đồng Lộc phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra, xác định đây là trăn đất, có tên khoa học Python molurus, thuộc Nhóm IIB – nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được quản lý theo quy định.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cá thể trăn được bàn giao cho đơn vị chức năng để xử lý, thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Việc người dân tự nguyện giao nộp động vật hoang dã góp phần bảo vệ các loài động vật bản địa, duy trì đa dạng sinh học và nâng cao ý thức cộng đồng trong công tác bảo tồn thiên nhiên.